رونالدو يكشف عن موعد زواجه من عشيقته عارضة الأزياء جورجينا

وطن – كشف أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو 36 عاماً، نجم فريق مانشستر يونايتد. عن موعد الزواج من صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز خلال قضائه العطلة الشتوية برفقة عائلته في مدينة دبي.

موعد زواج رونالدو وجورجينا

وقال البرتغالي كريستيانو رونالدو في حوار صحفي معه على هامش معرض إكسبو 2022 .المقام في مدينة دبي بشأن زواجه من صديقته الإسبانية ذو الأصول الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، ” إنني واثق بنسبة 1000% من زواجي صديقتي جورجينا، كما ويمكنني عقد قراني في غضون الشهر المقبل”.

وسبق وأن تحدث صاروخ ماديرا رونالدو في مقابلة صحفية أجريت معه. في عام 2019، بأنها سيتزوجان يوماً ما، وأن هذا الأمر كان حلم والدته.

احتفال رونالدو بعيد ميلاد جورجينا

وشهد تواجد الدون كريستيانو رونالدو في رحلته الشتوية في مدينة دبي برفقة عائلته، الاحتفال على طريقة الخاصة بعيد ميلاد صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا، حيث أضاء لها .خلال تناولهما وجبة العشاء قبالة برج خليفة الأعلى في العالم لتهنئتها بعيد ميلادها ال28.

كما ونشر رونالدو مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على منصة الانستغرام .لحظة إضاءة برج خليفة بصور جورجينا رودريغيز، معلقاً عليها: ” كل التهاني حبيبتي”.

النجم كريستيانو رونالدو احتفل بعيد ميلاد شريكته جورجينا بطريقة مميزة جدا في دبي 😍🥰 حيث وضع لها اعلان لتهنئتها على أطول برج في العالم برج خليفة 👌🏻👏🏻 يذكر أن قيمة الاعلان على البرج لا تقل عن ٢٥٠ ألف درهم اماراتي 🔥 pic.twitter.com/6hNCUsda16 — E P L W O R L D (@EPLworld) January 28, 2022

وقد ردت صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز التي عبرت عن سعادتها باحتفال صديقها البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلادها، بعد نشرها عدد من الصور عبر حسابها الشخصي، معلقة عليها: ” هكذا ينتهي هذا اليوم المثير والشيق .. لا يمكن أن أصف شعوري بكلمات .. شكراً لك كريستيانو، لم يكن هناك أكثر من ذلك لتقدمه لي”.

الدون رونالدو يحتفل مع أسرته بعيد ميلاد صديقته جورجينا في دبي 🥳 pic.twitter.com/h0NJlMj5tW — Yallakora (@Yallakoranow) January 28, 2022

وأضافت جورجينا في تغريدتها، ” شكراً دبي على معاملتنا بشكل جيد .. لقد شعرنا أننا في منزلنا.. شكراً لكل ما قدمتموه لنا ليصبح هذا اليوم مميز وفريد من نوعه، وكذلك شكراً لكل الذين يحاولون إسعادي”.

جورجينا والموافقة على زواج رونالدو

وكانت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز قد كشفت في المسلسل الوثائقي التي تناول تفاصيل حياتها وانتقالها من حياة الفقر إلى الثراء المدون بعنوان “نتفليكس الجديد”، بأنها تريد الزواج من صديقها نجم صاروخ ماديرا رونالدو، كما وستقول له ” نعم” حينما يطلب يدها من أجل الزواج.

ومن الجدير بالذكر، بأن قصة الحب نشأت بين الثنائي رونالدو وصديقته جورجينا، حينما كانت الأخيرة تعمل كبائعة داخل أحد متاجر شركة غوتشي ذو الماركة الإيطالية العالمية في إسبانيا عام 2016.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)