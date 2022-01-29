رياضة

رونالدو يكشف عن موعد زواجه من عشيقته عارضة الأزياء جورجينا

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
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موعد زواج رونالدو من صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا watanserb.com
موعد زواج رونالدو من صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا

وطن – كشف أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو 36 عاماً، نجم فريق مانشستر يونايتد. عن موعد الزواج من صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز خلال قضائه العطلة الشتوية برفقة عائلته في مدينة دبي.

موعد زواج رونالدو وجورجينا

وقال البرتغالي كريستيانو رونالدو في حوار صحفي معه على هامش معرض إكسبو 2022 .المقام في مدينة دبي بشأن زواجه من صديقته الإسبانية ذو الأصول الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، ” إنني واثق بنسبة 1000% من زواجي صديقتي جورجينا، كما ويمكنني عقد قراني في غضون الشهر المقبل”.

وسبق وأن تحدث صاروخ ماديرا رونالدو في مقابلة صحفية أجريت معه. في عام 2019، بأنها سيتزوجان يوماً ما، وأن هذا الأمر كان حلم والدته.

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احتفال رونالدو بعيد ميلاد جورجينا

وشهد تواجد الدون كريستيانو رونالدو في رحلته الشتوية في مدينة دبي برفقة عائلته، الاحتفال على طريقة الخاصة بعيد ميلاد صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا، حيث أضاء لها .خلال تناولهما وجبة العشاء قبالة برج خليفة الأعلى في العالم  لتهنئتها بعيد ميلادها ال28.

كما ونشر رونالدو مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على منصة الانستغرام .لحظة إضاءة برج خليفة بصور جورجينا رودريغيز، معلقاً عليها: ” كل التهاني حبيبتي”.

وقد ردت صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز التي عبرت عن سعادتها باحتفال صديقها البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلادها، بعد نشرها عدد من الصور عبر حسابها الشخصي، معلقة عليها: ” هكذا ينتهي هذا اليوم المثير والشيق .. لا يمكن أن أصف شعوري بكلمات .. شكراً لك كريستيانو، لم يكن هناك أكثر من ذلك لتقدمه لي”.

وأضافت جورجينا في تغريدتها، ” شكراً دبي على معاملتنا بشكل جيد .. لقد شعرنا أننا في منزلنا.. شكراً لكل ما قدمتموه لنا ليصبح هذا اليوم مميز وفريد من نوعه، وكذلك شكراً لكل الذين يحاولون إسعادي”.

جورجينا والموافقة على زواج رونالدو

وكانت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز قد كشفت في المسلسل الوثائقي التي تناول تفاصيل حياتها وانتقالها من حياة الفقر إلى الثراء المدون بعنوان “نتفليكس الجديد”، بأنها تريد الزواج من صديقها نجم صاروخ ماديرا رونالدو، كما وستقول له ” نعم” حينما يطلب يدها من أجل الزواج.

ومن الجدير بالذكر، بأن قصة الحب نشأت بين الثنائي رونالدو وصديقته جورجينا، حينما كانت الأخيرة تعمل كبائعة داخل أحد متاجر شركة غوتشي ذو الماركة الإيطالية العالمية في إسبانيا عام 2016.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 يناير، 2022آخر تحديث: 29 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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