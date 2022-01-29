إنجي خوري تعترف بزواجها من رجل دين لتُثبت أنها ليست بطلة الفيلم الإباحي المسرب! (فيديو)

وطن – فاجأت السورية المثيرة للجدل، إنجي خوري متابعيها، بكشفها عن زواجها من رجل دين.

رجل دين!

وقالت إنجي خوري بفيديو عبر “سناب شات”، وهي تدافع عن نفسها في أزمة تسريب فيلم إباحي لها. إنها كانت متزوجة من رجل دين أثناء تواجدها في دبي.

وأشارت إنجي إلى أنها ابتعدت عن السوشيال ميديا لمدة 9 أشهر، بعد ارتباطها برجل دين. مؤكدة أن لا علاقة لها بالفيديو وأنه تم تركيب صورتها عليه.

وتابعت إنجي: “اتركوني بحالي، ما بتخافوا الله”.

زيارة السعودية

وأثارت المشهورة السورية جدلاً واسعاً بأول قرار اتخذته بعد أزمة تسريب فيلم إباحي لها.

و أعلنت إنجي عن تواجدها قريباً في السعودية. قائلة: “عن قريب راح إطلع على السعودية”.

انجي خوري : قريبا رايحه زيارة ل السعودية .. pic.twitter.com/BUwyDNxVJ7 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) January 28, 2022

صورة جريئة

هذا وقد نشرت إنجي صورة جريئة لها تكشف عن جزء حساس من صدرها، معقبة: “لو شو ماعملتوا هالمرة ما راح تكسروني”.

وأرفقت إنجي الصورة بإيموجي يد يعمل علامة إيحائية خارجة.

هذا وقد خرجت إنجي خوري، في مقطع فيديو تنفي فيه صحة المقطع الإباحي المتداول زاعمة انه “مركب”.

لست أنا

وزعمت إنجي أن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل لفتاة تمارس الجنس قد تم تركيب صورة وجهها عليه.

كما تابعت حديثها قائلة: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكن، ليش عم تإذوني. أنا صرلي 9 أشهر غايبة عن السوشيال ميديا تركوني بحالي، عم تركبولي أفلام إباحية.. هاي مش أنا خافوا الله.. حلو عني..حلو عني”.

انجي خوري تبكي بعد تسريب فيديو اباحي 🔥🔞 لها : حلوو عني هيدي مو انا .. pic.twitter.com/ck63bimGiW — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) January 25, 2022

إنجي خوري: (رح فل من لبنان)

وقبل أشهر، أعلنت إنجي خطبتها فجأة، وكشفت عن موعد الحفل ومكانه.

ونشرت خوري حينها صورة جريئة جمعتها بخطيبها عبر خاصية (الستوري) على حسابها الرسمي في (انستجرام): (ما كنت حابة خبركون، بس هلأ من فرحتي راح خبركون، أنا بس فل من لبنان بعد 5 أيام خطبتي بأربيل).

وتابعت إنجي: (ما بخبركون قديش حلو هالشعور وأديه مبسوطة إنه الله عطاني الشخص اللي بده ياه قلبي، كتر خير الله والله يخليلي ياه وما يحرمني منه).

وبدأت إنجي خوري تتحدث عن خطيبها الذي رجح الجمهور أن يكون عراقي الجنسية، كون الخطوبة ستتم في العراق، وقالت: (هو أغلى شي بحياتي، وعقبالكون صبايا الله يبعتلكون كل شي بتحبوه ويقرب منكم الناس الطيبة).

المصدر: (وطن – متابعات)