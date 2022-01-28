هل خضعت مادونا لعملية تكبير مؤخرة؟! .. صور جريئة نشرتها وأثارت ضجة!

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صورا حديثة نشرتها النجمة العالمية مادونا كردّ على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخراً، إذ اتهمها بعض رواد الانترنت بأنها خضعت لعملية تكبير مؤخرة.

تتحدى العمر

ظهرت أسطورة البوب ​​البالغة من العمر 63 عامًا تتباهى بشخصيتها المفعمة بالحيوية متحدية العمر من خلال صور التقطت لها في الهواء الطلق وهي ترتدي معطفًا عسكريًا به عدة أزرار ودبابيس معدنية تذكرنا بميداليات الجندي والقضبان الملونة.

بدأت مادونا مجموعة الصور التي شاركتها بصورة تحتوي على فيلتر جعلها تبدو كما لو تم التقاطها في فيلم منذ سنوات عديدة.

كما شاركت متابعيها صورة أخرى وهي جالسة على أريكة وهي ترتدي حمالة صدر سوداء اللون وقبعة سوداء لراكبي الدراجات بقناع مبطّن بالذهب.

وفي الصورة أدارت جسدها بعيدًا عن الكاميرا وأخفت عينيها خلف قبعتها.

ظهرت صورة أخرى لها وهي تتباهى بثيابها. على الرغم من أن هذه الصورة أُخذت باللونين الأبيض والأسود.

وهذه الصور الجديدة التي شاركتها المغنية تم التقاط البعض منها في الداخل والبعض الآخر في الهواء الطلق بجوار سيارة فضية.

وكان شعرها الأشقر مصفَّفًا في ذيلين طويلين في شكل ضفائر. أظهرت فيه وجهها الذي غطته مساحيق تجميل.

كما غطت المغنية ملابسها الضيقة بمعطف أسود طويل يصل إلى ركبتيها تتيح لك فرصة قراءة ما كتب على واجهة معطفها وهي أحرف ذهبية سميكة لعبارة “God save the queen”.

في صورة أخرى، استلقت مادونا على غطاء السيارة بينما كانت ترفع حذاءها الأسود إلى الأعلى في الهواء. وشاركت أيضًا العديد من الصور مع متابعيها من نفس جلسة التصوير على خاصية الستوري على حسابها على الانستغرام.في إحدى الصور، جلست مادونا على كرسي أبيض وهي تحمل ما يشبه صليبًا نحاسيًا يطابق أقراطها والأزرار المتقاطعة في سترتها.

البنت على خطى والدتها

ومن جهة أخرى، يبدو أن لورديس ليون تسير على خطى والدتها الشهيرة، نجمة البوب ​​مادونا.

إذ تباهت الأخيرة بجسدها المثير في طقم لانجري باللون الأحمر لأجل جلسة تصوير لعلامة “Savage X Fenty”، للملابس الداخلية الشاملة، التي أسستها المغنية الشهيرة ريانا.

وقدمت ليون وهي عارضة الأزياء تبلغ من من العمر 25 عامًا، هذه المجموعة من الصورة لمتابعيها قبل أسابيع فقط من عيد الحب.

وفي إحدى الصور وضعت رداء أحمر فوق ملابسها الداخلية مع زوج من جوارب شبكة صيد سمك متناسقة.

وقد كان شعرها البني والأزرق مصففا في شكل ضفائر تتدفق أسفل ظهرها.

كما أضافت إلى مظهرها قلادة فضية وزوج من الكعب الكلاسيكي الأسود.

هل خضعت مادونا إلى عملية تجميل؟

يأتي تباهي مادونا بأردافها بعد أن اتهمها رواد الانترنت بأنها خضعت لعملية تجميلية لتكبير تلك المنطقة. خاصة بعد أن ظهرت في حفلة ولاحظو معجبيها شيء غريب في أردافها.

وقد نشرت مادونا صورة لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام للتعليق على هذه الاتهامات التي جائتها بالقول “بغض النظر عن عدم حاجتي لأخذ الموافقة من أيّ أحد… شكراً لعام 2019… ستكون سنة مذهلة!”.

(المصدر: ديلي ميل – ترجمة وطن)