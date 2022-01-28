قائمة فوربس للمليارديرات .. هؤلاء هم أغنى أغنياء إفريقيا 2022

وطن – تصدرت مصر وجنوب إفريقيا أحدث قائمة تصدرها مجلة فوربس لأغنى أغنياء إفريقيا لعام 2022 بخمسة مليارديرات لكل منهما.

وقالت المجلة إن نيجيريا بها ثلاثة مليارديرات والمغرب اثنان. وأضافت أن جميع المليارديرات في أفريقيا رجال.

وذكرت مجلة فوربس أن إجمالي ثروة أثرياء القارة الأفريقية البالغ عددهم 18 مليارديرا قدرت بنحو 84.9 مليار دولار. بزيادة قدرها 15 في المائة على مدى الأشهر الـ 12 الماضية.

واحتل الملياردير المصري، ناصف ساويرس، المرتبة الرابعة على القائمة، بصافي ثروة تقدر بنحو 8.6 مليار دولار اعتبارًا من 23 يناير 2022. وجاء شقيقه نجيب ساويرس في المركز الثامن، بصافي ثروة قدرها 3.4 مليار دولار.

بينما احتل الملياردير المصري الآخر محمد منصور ، المشرف على مجموعة عائلة منصور، المرتبة 12 في القائمة، والتي ضمت أيضًا شقيقيه ياسين ويوسف، اللذين يتقاسمان ملكية المجموعة، والمرتبة 18 و 15 على التوالي.

كما ضمت القائمة أيضا الملياردير الجزائري يسعد ربراب وعائلته الذين احتلوا المركز السابع على قائمة فوربس بصافي ثروة قدرها 5.1 مليار دولار. ربراب هو الجزائري الوحيد الذي تم ذكر اسمه.

كما شملت القائمة من المغرب، مليارديران وهم عزيز أخنوش وعائلته وعثمان بنجلون وعائلته. حيث جمعا ثروة قدرها 2.2 مليار دولار و 1.5 مليار دولار على التوالي، وفقًا لمجلة فوربس.

وقد تم تعيين أخنوش، وهو مالك الأغلبية لمجموعة “أكوا” التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، رئيسا لوزراء المغرب في سبتمبر 2021.

وبنجلون هو الرئيس التنفيذي لـ”بنك أوف أفريكا” BMCE.

(المصدر: فوربس)