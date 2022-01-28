سقوط وفاء الكيلاني في موقف صعب ومحرج بليلة جوائز Joy awards بالرياض (فيديو)

وطن – في موقف صعب ومحرج، أظهر مقطع فيديو سقوط وفاء الكيلاني الإعلامية المصرية المعروفة خلال نزولها على درج مسرح حفل توزيع جوائز Joy awards في العاصمة السعودية الرياض.

وخلال نزولها لتقديم الحفل، فقدت وفاء الكيلاني توازنها وسقطت بسبب فستانها الطويل وحذاءها ذو الكعب العالي.

ويظهر مقطع فيديو ، تدخل بعض المنظمين لمساعدتها على النهوض مرة أخرى.

وأقيمت مساء اليوم الخميس، النسخة الثانية من حفل توزيع الجوائز Joy Awards، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشارك في الحفل مجموعة كبيرة من نجوم السينما والدراما. بالإضافة إلى الرياضيين والإعلاميين العرب والعالمين.

وجرى تكريم الفنان محمد هنيدي بجائزة الممثل المفضل. وكارمن بصيبص بجائزة الممثلة المفضل.

نشهد الليلة تكريم الفائزين بفئة السينما في #JoyAwards 🎬

محمد هنيدي بجائزة الممثل المفضل، وكارمن بصيبص بجائزة الممثلة المفضلة 🏆#موسم_الرياض pic.twitter.com/444cQlZZFG — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 27, 2022

كما حصلت الفنانة إلهام علي، على جائزة الممثلة المفضلة بفئة المسلسلات .

كلمة الفنانة المميَّزة إلهام علي، بعد حصولها على جائزة الممثلة المفضلة بفئة المسلسلات .. ضمن جوائز #JoyAwards الليلة 😍#موسم_الرياض pic.twitter.com/Cql0IAveO7 — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 27, 2022

بينما تمّ تكريم الممثل الأمريكي الكبير جون ترافولتا بجائزة الإنجاز مدى الحياة في الحفل.

تكريم الممثل الأمريكي الكبير جون ترافولتا .. بجائزة الإنجاز مدى الحياة ✨

في الحفل الأضخم لتكريم ألمع النجوم .. حفل توزيع جوائز #JoyAwards ❤️#موسم_الرياض pic.twitter.com/izLGIvle97 — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 27, 2022

وفاز فيلم “وقفة رجالة”، بجائزة فئة السينما.

في الحفل الأضخم لتوزيع جوائز #JoyAwards 🏆

الفيلم الفائز بفئة السينما هو فيلم وقفة رجالة 😍#موسم_الرياض pic.twitter.com/z4AbgZ1a2b — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 27, 2022

وتم تكريم عبدالله السبع بجائزة المؤثر المفضل، ولبنى الخميس بجائزة المؤثرة المفضلة.

في ليلتنا المميَّزة .. ليلة الاحتفال الأضخم لتوزيع جوائز #JoyAwards ❤️✨

تم تكريم عبدالله السبع بجائزة المؤثر المفضل، ولبنى الخميس بجائزة المؤثرة المفضلة 😍#موسم_الرياض pic.twitter.com/0se6mn17HP — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 27, 2022

وفي فئة الموسيقى ضمن جوائز JoyAwards، تم تكريم ماجد المهندس بجائزة الفنان المفضل، وأصالة التي أثارت بقبلتها لزوجها على هامش الحفل ضجة كبيرة، بجائزة الفنانة المفضلة، وزينة عماد بجائزة الوجه الجديد المفضل .

في فئة الموسيقى ضمن جوائز #JoyAwards .. تم تكريم 🎶

ماجد المهندس بجائزة الفنان المفضل 🎤

أصالة بجائزة الفنانة المفضلة 🎤

زينة عماد بجائزة الوجه الجديد المفضل 🎤#موسم_الرياض pic.twitter.com/RtL03ynk4V — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 27, 2022

كما فاز النجم الكبير سلمان خان بجائزة شخصية العام.

في هذي الليلة المميَّزة .. فاز النجم الكبير سلمان خان 🎭🌌

بجائزة شخصية العام في حفل توزيع جوائز #JoyAwards 😍#موسم_الرياض pic.twitter.com/2qn6CGaskR — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 27, 2022

بينما تم تكريم المخرج المصري الكبير شريف عرفة بجائزة صناع الترفيه الفخرية.

تكريم المخرج المصري الكبير شريف عرفة بجائزة صناع الترفيه الفخرية 🎬

في حفل توزيع جوائز #JoyAwards ✨🏆#موسم_الرياض pic.twitter.com/jeDXdvdDlr — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 27, 2022

كما تزينت ليلة الحفل بالطرب، حيث قدمت كلّ من الفنانة أحلام والفنانة نانسي عجرم والفنانة إليسا، وصلاتٍ طربية للجمهور .

(المصدر: وطن – تويتر)