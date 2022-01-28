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سقوط وفاء الكيلاني في موقف صعب ومحرج بليلة جوائز Joy awards بالرياض (فيديو)

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 يناير، 2022آخر تحديث: 28 يناير، 2022
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سقوط وفاء الكيلاني watanserb.com
سقوط وفاء الكيلاني

وطن – في موقف صعب ومحرج، أظهر مقطع فيديو سقوط وفاء الكيلاني الإعلامية المصرية المعروفة خلال نزولها على درج مسرح حفل توزيع جوائز Joy awards في العاصمة السعودية الرياض.

وخلال نزولها لتقديم الحفل، فقدت وفاء الكيلاني توازنها وسقطت بسبب فستانها الطويل وحذاءها ذو الكعب العالي.

ويظهر مقطع فيديو ، تدخل بعض المنظمين لمساعدتها على النهوض مرة أخرى.

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وأقيمت مساء اليوم الخميس، النسخة الثانية من حفل توزيع الجوائز Joy Awards، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشارك في الحفل مجموعة كبيرة من نجوم السينما والدراما. بالإضافة إلى الرياضيين والإعلاميين العرب والعالمين.

وجرى تكريم الفنان محمد هنيدي بجائزة الممثل المفضل. وكارمن بصيبص بجائزة الممثلة المفضل.

كما حصلت الفنانة إلهام علي، على جائزة الممثلة المفضلة بفئة المسلسلات .

بينما تمّ تكريم الممثل الأمريكي الكبير جون ترافولتا بجائزة الإنجاز مدى الحياة في الحفل.

وفاز فيلم “وقفة رجالة”، بجائزة فئة السينما.

وتم تكريم عبدالله السبع بجائزة المؤثر المفضل، ولبنى الخميس بجائزة المؤثرة المفضلة.

وفي فئة الموسيقى ضمن جوائز JoyAwards، تم تكريم ماجد المهندس بجائزة الفنان المفضل، وأصالة التي أثارت بقبلتها لزوجها على هامش الحفل ضجة كبيرة، بجائزة الفنانة المفضلة، وزينة عماد بجائزة الوجه الجديد المفضل .

كما فاز النجم الكبير سلمان خان بجائزة شخصية العام.

بينما تم تكريم المخرج المصري الكبير شريف عرفة بجائزة صناع الترفيه الفخرية.

كما تزينت ليلة الحفل بالطرب، حيث قدمت كلّ من الفنانة أحلام والفنانة نانسي عجرم والفنانة إليسا، وصلاتٍ طربية للجمهور .

(المصدر: وطن – تويتر)

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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 يناير، 2022آخر تحديث: 28 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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