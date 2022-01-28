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حارس مودل روز الشخصي يثير ضجة .. ضخم البُنية ومن ذوي البشرة السوداء! (فيديو)

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 يناير، 2022آخر تحديث: 28 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
حارس مودل روز الشخصي يثير ضجة watanserb.com
مودل روز

وطن – وظّفت عارضة الأزياء السعودية مودل روز حارس شخصي لها بعدما أعلنت بأنها “مستهدَفة”.حسب قولها

وظهرت مودل روز إلى رفقة حارس ضخم البنية، من ذوي البشرة السوداء .

وكانت مودل وزر تعرضت قبل أيام لحادث سير مروع. ونشرت “روز” عبر حسابها الرسمي في سناب مشاهد توثق الحادث الذي تعرضت له، وقالت ان مركبة تقودها سيدة اصطدمت بها، لعدم التزامها بحق الأولوية.

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وطمأنت مودل روز متابعيها، مؤكدة أنها بخير ولم تتضر، بينما اقتصرت الأضرار على المركبة، مشيرة إلى ان السيارة التي اصطدمت بسيارتها انحرفت صوب مدخل منزل من شدة الحادث.

ولفتت روز إلى ان سائقة المركبة الأخرى تعرّضت لكسر في اظفرها جراء الحادث .

في سياقٍ منفصل، أثارت عارضة الأزياء السعودية مودل روز، جدلاً واسعاً بين الناشطين بعد ظهورها بمقطع وهي تؤدي وصلة رقص على الطبلة.

وظهرت روز في الفيديو الذي انتشر عبر “سناب شات” ورصدته “وطن” وهي ترتدي بنطالاً أبيض من الجلد. وتيشرت أسود نصف بطن وشفاف من ناحية الصدر.

ورقصت روز في إحدى الحانات بجرأة بينما كان يقف جنبها رجلاً يمسك بالطبلة، ومالت عليه بطريقة الراقصات الشرقيات.

(المصدر: وطن – مواقع التواصل) 

 

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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 يناير، 2022آخر تحديث: 28 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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