حارس مودل روز الشخصي يثير ضجة .. ضخم البُنية ومن ذوي البشرة السوداء! (فيديو)

وطن – وظّفت عارضة الأزياء السعودية مودل روز حارس شخصي لها بعدما أعلنت بأنها “مستهدَفة”.حسب قولها

وظهرت مودل روز إلى رفقة حارس ضخم البنية، من ذوي البشرة السوداء .

مودل روز توظف "حارس شخصي" لها بعدما أعلنت بأنها مُستهدفة. pic.twitter.com/wBqtqFMEDx — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 28, 2022

وكانت مودل وزر تعرضت قبل أيام لحادث سير مروع. ونشرت “روز” عبر حسابها الرسمي في سناب مشاهد توثق الحادث الذي تعرضت له، وقالت ان مركبة تقودها سيدة اصطدمت بها، لعدم التزامها بحق الأولوية.

وطمأنت مودل روز متابعيها، مؤكدة أنها بخير ولم تتضر، بينما اقتصرت الأضرار على المركبة، مشيرة إلى ان السيارة التي اصطدمت بسيارتها انحرفت صوب مدخل منزل من شدة الحادث.

ولفتت روز إلى ان سائقة المركبة الأخرى تعرّضت لكسر في اظفرها جراء الحادث .

مودل روز تكشف عن تعرضها لحادث مروري اليوم. pic.twitter.com/oAPTz4i2IZ — Celebs Arabic (@CelebsArabic) January 21, 2022

في سياقٍ منفصل، أثارت عارضة الأزياء السعودية مودل روز، جدلاً واسعاً بين الناشطين بعد ظهورها بمقطع وهي تؤدي وصلة رقص على الطبلة.

وظهرت روز في الفيديو الذي انتشر عبر “سناب شات” ورصدته “وطن” وهي ترتدي بنطالاً أبيض من الجلد. وتيشرت أسود نصف بطن وشفاف من ناحية الصدر.

ورقصت روز في إحدى الحانات بجرأة بينما كان يقف جنبها رجلاً يمسك بالطبلة، ومالت عليه بطريقة الراقصات الشرقيات.

(المصدر: وطن – مواقع التواصل)