ترتيب المنتخبات الآسيوية بعد ختام الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2022

وطن – شهدت منافسات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، حجز منتخب إيران أولى بطاقات التأهل إلى نهائيات مونديال قطر بعد تحقيق. الفوز على نظيره العراق بهدف نظيف دون مقابل.

نتائج تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022

وحقق منتخب أستراليا الفوز النظيف على فيتنام برباعية نظيفة دون رد، في منافسات. الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر.

للمرة السادسة.. منتخب إيران يتأهل إلى كأس العالم 🇮🇷 المنتخب الإيراني أصبح المنتخب رقم 14 الذي يتأهل إلى نهائيات مونديال «قطر 2022» 🏆#AsianQualifiers pic.twitter.com/BENlKzVCg8 — Super1mag (@Super1news) January 27, 2022

كما وفاز منتخب اليابان على نظيره الصيني بهدفين نظيفين دون مقابل، وكذلك تلقي منتخب لبنان الخسارة. من كوريا الجنوبية بهدف دون رد، إلى جانب فوز إيران أول المتأهلين لمونديال قطر 2022 على العراق بهدف وحيد.

المهمّة لم تُنجَز بعد! 😎 هيّا بنا إلى اليابان: 2️⃣2️⃣⏳ pic.twitter.com/hmfbuMpMpS — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 28, 2022

وفاز منتخب الإمارات على منافسه سوريا بهدفين نظيفين دون مقابل، كما وتغلب منتخب السعودية القريب خطوة واحدة من التأهل إلى مونديال كأس العالم 2022 على نظيره عمان بهدف نظيف دون مقابل في المباراة القوية التي جمعت كلا المنتخبين ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال العالم 2022.

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ترتيب المنتخبات في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب إيران صدارة ترتيب مجموعته الأولى في تصفيات الجولة السابعة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022 برصيد 19 نقطة، بعد تحقيق 6 انتصارات وتعادل وحيد.

كما ويليه منتخب كوريا الجنوبية في وصافة الترتيب برصيد 17 نقطة، وفي المركز الثالث آتى منتخب الإمارات برصيد 9 نقاط.

– ترتيب المجموعة الاولى من تصفيات مونديال قطر النهائية لقارة آسيا :

🇮🇷 منتخب إيران تأهل رسميًا pic.twitter.com/GdH5OeE7lG — karim Mahmed (@karimMahmed11) January 27, 2022

أما في المركز الرابع جاء منتخب لبنان برصيد 5 نقاط، أما في المركز الخامس آتى منتخب العراق برصيد 4 نقاط، وفي أدنى الترتيب جاء منتخب سوريا برصيد نقطتين.

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بينما في المجموعة الثانية يعتلي منتخب السعودية صدارة ترتيب المجموعة بنفس النتائج مع منتخب إيران برصيد 19 نقطة.

ويليه منتخب اليابان في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، وفي المركز الثالث آتى منتخب أستراليا بفارق نقطة واحدة برصيد 14 نقطة، كما وفي المركز الرابع جاء منتخب عمان برصيد 7 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.#منتخبنا_الوطني في الصدارة💚🤩#قنوات_SSC pic.twitter.com/iKyJRUXI1q — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 27, 2022

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وفي المركز ما قبل الأخير آتى منتخب الصين برصيد 5 نقاط، بينما في أدنى الترتيب منتخب فيتنام بدون أي نقاط في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)