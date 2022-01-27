خلال اجتماع رسمي وعلى الهواء .. وزير الطاقة السعودي يفاجىء الوفد العراقي بطلب غريب!

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وهو يخرج عن إطار الاجتماع الذي جمعه مع نظيره العراقي، إحسان عبد الجبار، لتحدث عن بعض المأكولات العراقية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه وخلال اجتماع على هامش توقيع مذكرات اتفاق في مجال الطاقة بين بغداد والرياض يوم الثلاثاء. قال الأمير السعودي إنه “موعود بأكلات عراقية، مثل السمك المسكوف، والكبة الموصلية، وقيمر عراقي (قشطة)”.

ليرد الوزير العراقي قائلا: “كل شيء سيصلك”.

وأجاب الأمير السعودي مازحا: “لنتفق، الغذاء مقابل الكهرباء”.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد وقع الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي، مع أمين مجلس الوزراء العراقي الدكتور حميد الغزي. ومشاركة وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار ووزير الكهرباء العراقي المكلف عادل كريم، عبر الاتصال المرئي.

وقال وزير الطاقة السعودي: “إننا نهدف لتحقيق الاستثمار الأمثل في الربط الكهربائي مع العراق. وإن المشروع جاء بعد دراسة أظهرت توفير مشروع الربط فرصاً واعدة بين البلدين”.

بينما أضاف الوزير أن الربط يمثل خطوة لتعزيز فرص إنشاء سوق إقليمية لتجارة الكهرباء. بحسب ما نقلته قناة “الإخبارية” السعودية.

من جانبه، قال أمين عام مجلس الوزراء العراقي الدكتور حميد الغزي، إن الربط الكهربائي مع السعودية يسهم في توفير حاجة العراق من الكهرباء.

بينما أضاف الغزي أن الشراكة مع السعودية في الكهرباء لها مردودات اقتصادية.

وتابع: “نأمل أن يتم الربط الكهربائي مع السعودية في أسرع وقت. ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بسرعة الانتهاء من الربط الكهربائي مع السعودية”.

(المصدر: تويتر – وطن)