مدعي النبوة نشأت منذر يعلن اعتزاله!

وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، منشوراً منسوباً للبناني مدعي النبوة نشأت منذر يعلن فيه اعتزاله النبوة، بعد الضجة التي أثارها مؤخراً في العالم العربي .

مدعي النبوة اللبناني نشأت مجد النور يعلن اعتزاله النبوة. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) January 27, 2022

ويأتي هذا بعدما طالب أمين الفتوى بالدار أمين الكردي، النيابة العامة التمييزية باتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق “مدعي النبوة”. وفق أحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات.

هذا واتهمت الدعوى “منذر” بالادعاء زورا وبهتانا أنه رسول مرسل من السماء، وصاحب رسالة سماوية.

وتنص المادة 317 من قانون العقوبات في لبنان على أن “كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة. يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى 3 سنوات”.

أما المادة 474 فتنص على أنه “من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 209 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات”.

وقبل أيام تداول ناشطون صورة قالوا إنها لـ “مدعي النبوة” اللبناني نشأت عبد النور الذي يطلق على نفسه اسم “الحكيم نشأت منذر”. ويبدو فيها أنه كان يعمل طبالا في أحد الكازينوهات في لبنان.

النبي نشأت قبل البعثه ..كان شغال طبال . بيتدرب علي الرساله😁 pic.twitter.com/zIU06bSFml — 𝓼𝓱𝓵𝓫𝓸𝓴𝓪 (@B_0_K_a) January 19, 2022

وقال بعض النشطاء على مواقع التواصل إن مدعي النبوة أصله من كفر الزيات في مصر. ومقيم في لبنان منذ فترة طويلة.

(المصدر: وطن – مواقع التواصل)