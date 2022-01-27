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مدعي النبوة نشأت منذر يعلن اعتزاله!

صورة شيراز ماضي شيراز ماضي أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير، 2022آخر تحديث: 27 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
نشأت منذر مدعي النبوة يعتزل watanserb.com
نشأت منذر مدعي النبوة

وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، منشوراً منسوباً للبناني مدعي النبوة نشأت منذر يعلن فيه اعتزاله النبوة، بعد الضجة التي أثارها مؤخراً في العالم العربي .

ويأتي هذا بعدما طالب أمين الفتوى بالدار أمين الكردي، النيابة العامة التمييزية باتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق “مدعي النبوة”. وفق أحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات.

هذا واتهمت الدعوى “منذر” بالادعاء زورا وبهتانا أنه رسول مرسل من السماء، وصاحب رسالة سماوية.

وتنص المادة 317 من قانون العقوبات في لبنان على أن “كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة. يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى 3 سنوات”.

أما المادة 474 فتنص على أنه “من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 209 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات”.

وقبل أيام تداول ناشطون صورة قالوا إنها لـ “مدعي النبوة” اللبناني نشأت عبد النور الذي يطلق على نفسه اسم “الحكيم نشأت منذر”. ويبدو فيها أنه كان يعمل طبالا في أحد الكازينوهات في لبنان.

وقال بعض النشطاء على مواقع التواصل إن مدعي النبوة أصله من كفر الزيات في مصر. ومقيم في لبنان منذ فترة طويلة.

(المصدر: وطن – مواقع التواصل) 

 

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صورة شيراز ماضي شيراز ماضي أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير، 2022آخر تحديث: 27 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة شيراز ماضي

شيراز ماضي

صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

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