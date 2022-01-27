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عائلة صحراوية ضحية جديدة لهجوم مغربي بطائرة مسيرة

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير، 2022آخر تحديث: 27 يناير، 2022
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عائلة صحراوية ضحية جديدة لهجوم مغربي بطائرة مسيرة watanserb.com
طائرة مسيرة استهدفت سيارة مدنية ما تسبب بمقتل مواطن صحراوي وإصابة طفل

وطن – قال موقع “ecsaharaui” الإسباني المعني بشؤون الصحراء الغربية، إن عائلة صحراوية وقعت ضحية جديدة لهجوم مغربي بطائرة مسيرة في شمال الصحراء الغربية .

ولفت الموقع بحسب ترجمة (وطن) أن هذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال أقل من 24 ساعة.

وأسفر هجوم صباح اليوم عن مقتل مواطن صحراوي وإصابة طفل بجروح في قصف جوي مغربي جديد، استهدف سيارة مدنية كانت تسير في طريقها إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين والزيرات في موريتانيا.

واستهدف الهجوم عائلة مكونة من رجل وامرأة وطفلين كانت تستقل السيارة.

ووقع الهجوم في بلدة “زغولا” الواقعة على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا.

وكانت جبهة البوليساريو قد ذكرت في بيان لها أن ما وصفته بـ”جيش الاحتلال المغربي” يواصل ارتكاب جرائم حرب علانية ضد السكان الصحراويين.

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وخلقت الحرب التي اندلعت في الصحراء الغربية منذ 13 نوفمبر 2020، وفق الجبهة وضعا جديدا وصعبا للنظام المغربي. بعد عجزه عن التعامل مع التفجيرات التي نفذها عناصر البوليساريو على قواعده الواقعة خلف الجبهة.

ورغم وقوع اعتداءات موثقة على المدنيين من قبل النظام المغربي في ديسمبر 2020. إلا أن سلسلة الهجمات على المدنيين بدأت في 25 يناير 2020. عندما تصاعدت حدة الحرب بشكل طفيف.

وفي ذلك الوقت استهدفت سلسلة من التفجيرات المغربية آليات مدنية صحراوية في منطقة “تيفاريتي” مما تسبب في مقتل ثلاثة مواطنين صحراويين.

“جريمة جديدة بحق أسرة صحراوية”

ولفتت البوليساريو إلى أن الجيش المغربي ارتكب جريمة جديدة بحق أسرة صحراوية، صباح اليوم الخميس 27 يناير 2022 ، بعد هجوم مضاد انتقائي ضد مدنيين صحراويين في شمال منطقة زغولا.

وأسفر الهجوم عن مقتل أب بعد أن استهدفت طائرة بدون طيار إسرائيلية عمدًا سيارة مدنية. كانت تسير على الطريق بين مخيمات اللاجئين الصحراويين والأراضي المحررة في الجمهورية الصحراوية.

وفي صباح يوم الخميس، تعرضت عائلة صحراوية، كانت تستريح من رحلة طويلة، للهجوم. وقتل والد الأسرة على الفور وأصيب صبي يبلغ من العمر 10 سنوات.

هذا وسجلت ما يعرف بلجنة حماية المدنيين الصحراويين بجمعية المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، عدة حالات لجرائم حرب ضد الإنسانية ارتكبها الجيش المغربي بحق المدنيين الصحراويين في شرق وغرب الجدار.

(المصدر: ecsaharaui – ترجمة وطن)

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير، 2022آخر تحديث: 27 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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