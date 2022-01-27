“عندما تجتمع الخبرة مع الغباء”.. سؤال صادم من داوود الشريان لإليسا يُعرضه للسخرية!

وطن – أثار الإعلامي السعودي داوود الشريان، سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسؤال غريب للفنانة اللبنانية إليسا.

وقال داوود الشريان لإليسا أثناء استضافته لها في أولى حلقات برنامجه. “مع الشريان” عبر فضائية MBC: ” هل قمتي بالغناء في دول عربية غير السعودية؟”.

برنامج كارثي

وهو السؤال الذي أثار سخرية الناشطين كون السعودية آخر الدول العربية التي استضافت الفنانين في عهد ابن سلمان.

وجاء في التعليقات: ” برنامج كارثي ومذيع انتهت صلاحيته”.

وكتب آخر: ” كان كاتب سياسي ممتاز، مون له معارف فوق ووصل مناصب الى وزير وهو كفاءة صفر. دخل مجال التقديم من النص وهو صفر خبرة و اسلوب همجي وما يتقبل التعديل كونه شايب. وايضا اقوى سلطة من المخرج ففيه اختلال في القوى. بعد معرفة كل هذا وش تتوقع”.

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منظومة قديمة

ورأى آخر أن الشريان نموذج لكافة المنظومة الإعلامية في السعودية. وكتب: ” كل شي تجدد عندنا وزراء مدارء فكر حماس … الخ جيل متحمس وشباب الا الاعلام عندنا عينات دارواد الشريان وطقته من اعلاميين وممثلين ما عاد عندهم شي يقدمونه بس وفشل ذريع”.

وعقب ناشط: ” عندما تجتمع خبرة السنين مع الغباء تكون هاذي هي النتيجة”.

وكتبت أخرى ساخرة: “الشريان كان خلوه يكمل مقابلات مع المفحطين و مرجانات الابل . إيش هالسؤال الغبي”.

إليسا: “المرأة العاقلة لا تتزوج”

وفي ذات السياق، كشفت إليسا للشريان سبب عدم زواجها حتى الآن.

وقالت الفنانة اللبنانية: “أفصل بين الحب والزواج، سُئل أحد الفلاسفة مرة، كيف تعامل الزوجة العاقلة زوجها؟ فأجاب بـ(المرأة العاقلة لا تتزوج)”.

وشعر الشريان بالصدمة من إجابة إليسا، ثم ضحك معقبا: “يا ساتر والرجل العاقل لا يتزوج أيضا”.

لترد إليسا: “عندما كنت أصغر، فالحب كان من الممكن أن تعيشه طوال الوقت مش شرط أتزوج”.

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الغيرة!

وتابعت: “أنا أحب الرجل وبقوة ويجب أن أكمل نصفي الثاني، وأصبحت فكرة زواجي خارج تفكيري وتأخرت. وكانت أمي والأقارب عندما يتمنون لي الزواج كان والدي ضد هذا، فكان دايما يرد أنه نفرح بشهاداتها وعملها، وكان هذا أفضل”.

وختمت إليسا إجابتها على هذا السؤال: “عندما بدأت العمل والكسب المادي استقليت ماديا. لكن لم أعد أشعر أني بحاجة لوجود رجل بحياتي”.

وزادت: “مش غلط إني أتزوج، وعشت أكثر من قصة حب، وشعرت عن تجربة شخصية بغيرة الرجل من نجاح شريكته. كثير من الذين وقعت بحبهم حاولوا التقليل من شأني، المرأة لا تغار من نجاح زوجها، ولكنه هو يغار”.

المصدر: (وطن – متابعات)