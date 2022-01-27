تطورات جديدة على قضية تورط الفرنسي “بنزيما” في الابتزاز الجنسي

وطن- ذكرت تقارير صحفية فرنسية عن سحب مبلغ من حساب النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني من أجل تعويض زميله السابق في منتخب الديوك الفرنسي. ماتيو فالبوينا، بناء على قرار الصادر بحقه من قبل محكمة فرنسية في شهر نوفمبر الماضي بشأن قضية الشريط الجنسي.

محكمة فرنسية وكريم بنزيما

وبينت تقارير صحفية، بأنه تم سحب مبلغ 230 ألف يورو من الحساب الخاص بالنجم الفرنسي. كريم بنزيما، من أجل تسديده الغرامة المالية لمواطنه ماتيو فالبوينا، بناء على قرار محكمة في مدينة فرساي الفرنسية. الصادر بحقه في شهر نوفمبر الماضي والمتعلقة بقضية شريط الابتزاز الجنسي.

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كما وأمرت محكمة فرساي، قد أمرت الفرنسي كريم بنزيما بدفع غرامة مالية. وتعويضات وتكاليف قانونية لزميله في منتخب الديوك الفرنسي السابق. ” ماتيو فالبوينا”، بالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عام كامل مع وقف تنفيذ هذا الأمر في قضية الابتزاز الجنسي والتي أبعدته عن المنتخب لمدة 5 أعوام.

بنزيما والتورط في الابتزاز الجنسي

وكانت محكمة فرساي الفرنسية، قالت بأن النجم الفرنسي كريم بنزيما. قد تورط بخلق الحيل والأكاذيب من أجل إقناع زميله ماتيو فالبوينا بالرضوخ إلى الابتزاز الجنسي، مردفه “بنزيما لم يظهر أي نية حسنة .منه تجاه زميله السابق فالبوينا”.

كما وعاد الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف تشكيلة منتخب بلاده بقرار من المدرب. ديدييه ديشان، في بطولة اليورو العام الماضي، بعد استبعاده من تشكيلة الديوك الفرنسي منذ عام 2015 بشأن قضية الشريط الجنسي المتورط بها مع زميله السابق ماتيو فالبوينا.

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سحب 230 ألف يورو من حساب اللاعب الفرنسي كريم بنزيما لتسديده لمواطنه ماتيو فالبوينا في قضية الابتزاز بفيديو جنسي#فرنسا pic.twitter.com/BAuKAcs6BC — Tunigate – بوابة تونس (@Tunigate) January 27, 2022

ولجأ محامو زميله السابق ماتيو فالبوينا إلى محكمة فرساي. من أجل استرداد الأموال من نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما، الذي رفض تسديد تلك الغرامات المالية والتعويضات طوعاً بعد قرار المحكمة. الصادر بحقه في تلك القضية، في ظل انتظار محامو الأخير الاحتفاظ بالمبلغ إلى حين النظر في قرار الاستئناف المقدم.

محامو ماتيو فالبوينا

وفي ذات السياق، قال محامي النجم الفرنسي ماتيو فالبونيا .ضحية شريط الابتزاز الجنسي “ألبرت إيوينز”، ” طلبنا اتفاقاً ودياً بشأن دفع تلك الغرامات والتعويضات، ولكن لم يتم التوصل إليه مطلقاً، وهذه هي النتيجة لقرار الدفع الفوري”.

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وكان قد اتهم النجم الفرنسي كريم بنزيما في قضية. شريط الابتزاز الجنسي، بعد قيامه بتشجيع زميله السابق ماتيو فالبوينا المبلغ المطلوب للمبتزين الذين قاموا بتهديده بالكشف عنه، كما وقد اعترف بنزيما بتدخله في هذا الموضوع. من أجل مساعدة زميله وليس للإيقاع به.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)