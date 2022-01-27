المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى دور الربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا ومواجهات القمة المنتظرة

وطن – وسط منافسات قوية ومثيرة بين المنتخبات الأفريقية والعربية المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2022، في نسختها ال33، نجح ثمانية منتخبات أفريقية من بينهم ثلاثة عربية من حجز تذكرة العبور إلى دور الربع النهائي في البطولة الأفريقية المقامة في دولة الكاميرون.

المنتخبات الأفريقية المتأهلة في كأس أمم أفريقيا 2022

وقد أسفرت نتائج منافسات دور الثمن النهائي من بطولة كأس. أمم أفريقيا 2022، عن صعود ثمانية منتخبات أفريقية من بينهما ثلاثة منتخبات عربية إلى دور الربع النهائي من البطولة، وهم: تونس، مصر، المغرب، غامبيا، بوركينا فاسو، الكاميرون، غينيا الاستوائية، السنغال، وكذلك البلد المستضيف الكاميرون.

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كما وشهدت منافسات دور الثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، نجاح منتخب غامبيا الملقب .” العقارب” في الوصول إلى دور الربع النهائي من المرة الأولى للمشاركة في البطولة الأفريقية بنسختها ال33، بعد إقصاء غينيا .”الأفيال” بهدف نظيف دون مقابل، ليسجل التاريخ من أوسع أبوابه.

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كما وودعت كلاً من المنتخبات من الدور الثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، وهي: مالي، جزر القمر، غينيا، كوت ديفوار، نيجيريا، الغابون، مالاوي، الرأس الأخضر.

جدول مباريات دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا مطلع الأسبوع المقبل ال29 من شهر يناير الجاري، في إطار حسم أربعة منتخبات أفريقية للصعود إلى دور النصف النهائي من البطولة الأفريقية، وستكون جدول المواجهات بين المنتخبات الأفريقية في هذا الدور على النحو الآتي:

الكاميرون ” الأسود” x غامبيا ” العقارب”

بوركينا فاسو “الأحصنة” x تونس ” نسور قرطاج”

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منتخب مصر ” الفراعنة” x المغرب “أسود الأطلس”

السنغال “أسود الترانغا” x غينيا الاستوائية ” الرعد الوطني”

(المصدر: وطن + تويتر)