“سروال منى زكي الداخلي وأطفال سوريا”.. مقارنة مادلين مطر لدعم “أصحاب ولا أعز” تثير الغضب

وطن – تسببت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، في موجة جدل جديدة حول فيلم “أصحاب ولا أعز” بطولة منى زكي، والذي أحدث موجة غضب عقب عرضه، بعد عقدها مقارنة بين الفيلم وما يحدث للأطفال في سوريا.

وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر ذهبت مادلين مطر، لدعم منى زكي، التي تعرضت لهجوم واسع لم يتوقف عندها بل طال زوجها أحمد حلمي، بسبب بعض المشاهد والألفاظ الجريئة في فيلم “أصحاب ولا أعز”.

وكتبت مادلين وفق ما رصدت (وطن) ما نصه:”خلعت سروالها الداخلي فزلزلت العالم العربي وتحركت الأنظمة لإتهام فيلم بضرب القيم المجتمعية البنيوية وزوّدتوها وموضوع ما بده هلقد.”

خلعت سروالها الداخلي فزلزلت العالم العربي وتحركت الأنظمة لإتهام فيلم بضرب القيم المجتمعية البنيوية وزوّدتوها وموضوع ما بده هلقد…لكن أن يتجمد طفل من البرد وآخر ينام وأمعاءه فارغة لا يستحقون أي تحرك أو زلزال على مواقع التفاهة الإجتماعية …#منقولة #مادلين_مطر #اصحاب_ولا_اعز pic.twitter.com/15HYRhqTTN — Madeleine|مادلين مطر (@madeleine_matar) January 24, 2022

وتابعت:”لكن أن يتجمد طفل من البرد وآخر ينام وأمعاءه فارغة. لا يستحقون أي تحرك أو زلزال على مواقع التفاهة الاجتماعية.”

وتسببت تغريدة مادلين طبر في موجة غضب ضدها هي الأخرى، لربطها انتقاد الكثيريين للفيلم وما ورد فيه من بذاءة بالأحداث في سوريا. في مغالطة كبيرة منها دفاعا عن منى زكي، حسب وصفهم.

ورد عليها أحد النشطاء بقوله:”هدم القيم الي اتربينا عليها ونقل اسوء الافكار الغربية ليست أمر سهل.”

وتابع موضحا:”ثانيا مين اللي قال إن الأطفال الذين يميتون من برودة الجو وعدم المؤي ليس هناك من يتكلمون عنهم. بعض الناس يريدون الهاء الشعوب ليدمرون افكار الشباب والاطفال. احذروا ايها الناس من هؤلاء المدمرون الغافلون.”

هدم القيم الي اتربينا عليها ونقل اسوء الافكار الغربيه ليست مستهاله .ثانيا مين الي قال ان الاطفال الذين يميتون من بروده الجو وعدم المؤي ليس هناك من يتكلمون عنهم بعض الناس يريدون الهاء الشعوب ليدمرون افكار الشباب والاطفال احذروا ايها الناس من هؤلاء المدمرون الغافلون — nagy elshded (@nagyelshded808) January 26, 2022

بينما أحرجها عمر بقوله:”وماذا فعلت الفنانة ولا غيرها هل فعلوا مبادرة لجميع التبرعات، هل زاروا مخيمات اللاجئين؟. هل عملوا حفلات وتبرعوا بمدخلوها لمنظمات اغاثة اللاجئين. ولا هي فقط شاطرة في الموعظة على مواقع التواصل.”

ودون علي زعرور:”ومين قال إنو ركزنا على الفيلم ونسينا الطفل الجوعان البردان؟. ليش ما بيمشي الحال نركز عالتنين مع بعض؟”

كما تابع:”طيب ما زال مهتمة بالطفل الجوعان والبردان وعم تحثي المنصات إنو تضوي عليها. ليش كمان ما بتحثي منتجي الأفلام يضوّوا على مأساة الشعوب ويعكسوا الواقع الحقيقي اللي لازم ينعكس.”

أصحاب ولا أعز

وكانت قد طرحت منصة “نتفليكس” فيلم أصحاب ولا أعز يوم 20 يناير الجاري، وهو النسخة العربية من الفيلم العالميPerfect Strangers ، الذي قدم منه 18 نسخة في بلدان مختلفة وقام ببطولته عدد كبير من النجوم.

ويعد فيلم “أصحاب ولا أعز” أول إنتاج سينمائي عربي لنتفليكس. وشارك فيه عدد من المنتجين من بينهم شركة فيلم كلينيك المالكة للمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشارك في بطولة أصحاب ولا أعز أيضا عددا كبيرا من الفنانين من بينهم منى زكي وإياد نصار، وعادل كرم، وديامان عبود، جورج خباز، نادين لبكي، وأخرجه وسام سميرة.

بيما تدور أحداث أصحاب ولا أعز حول اجتماع سبعة أصدقاء على طاولة العشاء. ويقررون جميعا ترك هواتفهم أمامهم والرد على جميع الرسائل والمكالمات على الملأ.

ما يكشف الكثير عن حياتهم الخاصة والخيانات الزوجية والأزمات التي يلاقيها الجميع في علاقاتهم الاجتماعية.

(المصدر: وطن – مواقع التواصل)