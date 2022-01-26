غادة عبدالرازق تُحزن جمهورها بهذا الخبر.. هل تعرضت للحسد بعد صورها الأخيرة؟

وطن – أعلنت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، عن خبر سيء لجمهورها، حول نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضعت له.

إيجابية

وعبر خاصية الستوري على حسابها في “انستجرام”، كتبت غادة عبدالرازق: “الحمد لله على كل شيء طلعت المسحة إيجابية أوميكرون”.

وهو الأمر الذي أحزن جمهورها وقالوا إنها تعرضت للحسد، خاصة بعد خضوعها مؤخراً لعدة جلسات تصويرية. بإطلالات شبابية جعلتها لا تبدو وكأنها في ال52 من عمرها.

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حمام مغربي

وفي سياق آخر، أثارت غادة قبل أسابيع، جدلاً بصورها داخل حمام مغربي.

ونشرت غادة عبدالرازق الصور عبر حسابها على “انستجرام” والتي ظهرت بها وهي ترتدي قفطانا مغربياً باللون الذهبي.

ألف ليلة وليلة

ورفعت غادة شعرها، ووضعت تاجاً على رأسها، وظهرت بالصور تقف كأنها ملكة، وتمسك بالشموع داخل الحمام المغربي.

ولم تعلق الفنانة المصرية سوى بشكر المركز التجميلي الذي أتاح لها الفرصة لهذه التجربة.

كما أن الملفت للنظر، أن غادة أغلقت خاصية التعليقات على الصور.

هجوم من المغاربة

لكن صفحة المركز لم تغلق التعليقات على صورة غادة، وهو ماعرضها للانتقادات بسبب عدم ذكرهم أن الحمام والقفطان مغربي.

وجاء في التعليقات: ” شغلكم مغربي ليش ما تذكرون ذلك في عروضكم لانه عندكم حمام مغربي وديكور مغربي واحلام لبست مغربي وغادة كمان “.

وكتبت أخرى: ” حبيبتي هذا حمام مغربي و لبس مغربي و أغنية مغربية لازم مركزكم المحترم ينسب الأشياء لأصحابها من باب اللباقة يعني و شكرا “.

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ورأت ناشطة أن ما فعله المركز والفنانة سرقة، وكتبت:” من الأصول انك تكتبي حمام مغربي و لباس مغربي. ولا يعني تحبو تقلدونا فكل شي و تنكرو إن احنا اصحاب التراث. عيب لأن هادي تسمى سرقة”.

بدون بنطال

وقبلها بأيام أطلت الفنانة المصرية على جمهورها، بصورةٍ جريئة، ظهرت فيها وهي تقف الى جانب شجرة الكريسماس.

وفي الصورة التي نشرتها غادة كانت الفنانة المصرية ترتدي (تي شيرت طويل)، بينما لم تكن ترتدي بنطالاً، فيما كانت تحمل في يدها حقيبة وتضع نظارات شمسية.

ولوحظ أن غادة عبدالرازق، أغلقت التعليقات على الصورة أعلاه، فيما يبدو أنه تفادياً لأي هجوم من قبل متابعيها، بسبب جرأة اطلالتها .

المصدر: (وطن – انستجرام)