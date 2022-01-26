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عقب الحكم ضد أسامة العجارمة .. أردنيون يرشقون صورة الملك بالحجارة! (فيديو)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 يناير، 2022آخر تحديث: 26 يناير، 2022
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محتجون على محاكمة أسامة العجارمة يرشقون صورة الملك عبدالله الثاني بالحجارة watanserb.com
محتجون على محاكمة أسامة العجارمة يرشقون صورة الملك عبدالله الثاني بالحجارة

وطن – أثار مقطع فيديو متداول في الأردن جدلا واسعا حيث وثق قيام مواطنين اليوم، الأربعاء، برشق صورة الملك عبدالله الثاني المتواجدة في أحد الشوارع العامة بالحجارة، عقب الحكم الصادر ضد النائب الأردني المستقيل أسامة العجارمة.

وكانت محكمة أمن الدولة العليا الأردنية قضت اليوم، بسجن النائب السابق أسامة العجارمة لمدة 12 عاما على التهم المنسوبة إليه. في حين قضت بسجن باقي المتهمين بالسجن لمدة 8 سنوات.

وجاء الحكم على “العجارمة” بتهمة “تهديد حياة الملك”. في حين عاقبت المحكمة أنصاره بتهمة إطلاق نار على القوات الأمنية وقطع للطرقات.

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وأظهر المقطع الذي رصدته (وطن) احتجاجات في العاصمة عمان، من قبل مناصري العجارمة.

حيث ظهر عدد من المواطنين الملثمين في ميدان عام وهم يلتقطون الحجارة والعصي من الأرض، ويرشقون بها صورة بالحجم الكبير للملك في وسط الميدان.

وكان ناشطون تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من أمام المحكمة قبل النطق بالحكم على العجارمة، حيث أمنت المكان قوات أمنية كبيرة خوفا من ردود أفعال عائلته ومؤيديه الذي حضروا لحضور الجلسة.

قضية النائب المفصول أسامة العجارمة

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، قد صادق في أغسطس الماضي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية النائب المفصول المتهم أسامة العجارمة وعدد من المتهمين.

وأسند النائب العام تهم اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة والتهديد الواقع على حياة الملك.

كما وجه النائب العام تهمة تصنيع مواد ملتهبة، بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك. والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وتهم أخرى بالتلازم القانوني.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية، ألقت القبض على النائب المفصول، أسامة العجارمة، في منتصف يونيو الماضي بناء على مذكرة من أمن الدولة.

وكانت منطقة أم البساتين في العاصمة الأردنية عمان شهدت أعمال شغب يوم 6 يونيو نفذها مناصرو النائب المفصول.

واندلعت وقتها أعمال الشغب عقب تصويت مجلس النواب الأردني على فصل العجارمة.

(المصدر: وطن – مواقع التواصل) 

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 يناير، 2022آخر تحديث: 26 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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