بعد الحادثة المؤلمة .. إريكسن يعود إلى الملاعب من بوابة أياكس الهولندي

وطن – عاد النجم الدنماركي كريستيان إريكسن البالغ من العمر 29 عاماً، إلى ملاعب كرة القدم من جديد بعد تعافيه من السكتة القلبية في تلك الحادثة الشهيرة في عالم المستطيل الأخضر. خلال مشاركته مع منتخب بلاده الدنمارك في منافسات كأس أمم أوروبا العام الماضي.

وذكرت تقارير صحفية، بأن الدنماركي كريستيان إريكسن الذي يلعب في مركز خط الوسط الهجومي، يخوض في الوقت الحالي التمارين مع فريقه السابق أياكس الهولندي وفق ما أعلنه الأخير.

Legends are always welcome ♥️@ChrisEriksen8 is training with Jong Ajax this week. The Danish international is working to keep his fitness levels until he finds a new club.

— AFC Ajax (@AFCAjax) January 25, 2022