رياضة

بعد الحادثة المؤلمة .. إريكسن يعود إلى الملاعب من بوابة أياكس الهولندي

أياكس يُوضح طبيعة تواجد النجم الدنماركي إريكسن مع الفريق الهولندي

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 يناير، 2022آخر تحديث: 26 يناير، 2022
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كريستيان إريكسن والعودة إلى الملاعب مجدداً من بوابة أياكس الهولندي watanserb.com
كريستيان إريكسن والعودة إلى الملاعب مجدداً من بوابة أياكس الهولندي

وطن – عاد النجم الدنماركي كريستيان إريكسن البالغ من العمر 29 عاماً، إلى ملاعب كرة القدم من جديد بعد تعافيه من السكتة القلبية في تلك الحادثة الشهيرة في عالم المستطيل الأخضر. خلال مشاركته مع منتخب بلاده الدنمارك في منافسات كأس أمم أوروبا العام الماضي.

إريكسن والتدريب مع أياكس

وذكرت تقارير صحفية، بأن الدنماركي كريستيان إريكسن الذي يلعب في مركز خط الوسط الهجومي، يخوض في الوقت الحالي التمارين مع فريقه السابق أياكس الهولندي وفق ما أعلنه الأخير.

وأوضحت تلك التقارير، أن النجم الدنماركي يتلقى التدريب مع يونغ أياكس، وهو الفريق الرديف لأياكس الهولندي. والذي بدوره منح اللاعب بدايته الاحترافية في عالم كرة القدم عام 2010، ثم الانضمام بعدها إلى فريق الشباب. وهي في سن ال16 من عمره، قبل التوجه إلى الدوري الإنجليزي من بوابة نادي توتنهام عام 2013، وبعدها انتقل إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي في عام 2020.

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إريكسن وزراعة جهاز في القلب

كما وأجرى النجم الدنماركي إريكسن عملية زراعة. جهاز لتنظيم ضربات القلب، من أجل منع خطر الموت المفاجئ، إلا أن هذا الجهاز لا يسمح بالاستمرار على المستوى الاحترافي مع فريق إنتر ميلان. في الدوري الإيطالي الممتاز بالمقارنة مع الدوريات الأخرى، وهو ما أدى به إلى فسخ التعاقد مع الأخير بالتراضي.

أياكس وتمرين الدنماركي إريكسن

وأكد نادي أياكس الهولندي في بيان نشره يوم الثلاثاء الماضي، جاء فيه: ” لاعب وسط أياكس السابق كريستيان إريكسن يتمرن مع يونغ أياكس هذا الأسبوع، من أجل المحافظة على لياقته البدنية. والبحث عن فريق جديد للانضمام إلى صفوفه”.

وفي ذات السياق قال النجم الدنماركي إريسكن عقب العودة إلى فريقه السابق أياكس، قائلاً: ” سعيد جداً لتواجدي هنا، كما أنني أعرف الناس في أياكس، وأشعر بأنني عُدت إلى منزلي لأنني تواجدت هنا لفترة طويلة”.

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وأضاف إريكسن، ” مع فريق يونغ أياكس، يمكنني التمرن بمستوى عالٍ، كما وأريد أن أكون في أفضل مستوياتي وفي أقرب وقت ممكن لكي أتمكن من إيجاد فريق جديد”.

مونديال كأس العالم 2022

وكان في وقت سابق قد صرح الدنماركي إريكسن، قائلاً: ” أريد أن ألعب كرة القدم .مع منتخب بلادي، ما من أسباب تمنعني من القيام بذلك”.

وتابع إريسكن، ” قالوا الأطباء لي إنه لا يوجد أي مشكلة في ذلك، كما بأن الأمور جديدة وكل شيء مستقر، كما أنني أشعر بأنني قد حصلت على الضوء الأخضر من أجل العودة إلى الملاعب وممارسة كرة القدم من جديد”.

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كما وأردف الدنماركي إريكسن، ” هدفي أن ألعب مونديال كأس العالم 2022. في دولة قطر، ومسألة استدعائي من عدمها هي أمر مختلف .. لكن بإمكاني العودة”.

(المصدر: وطن +روسيا اليوم)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 يناير، 2022آخر تحديث: 26 يناير، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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