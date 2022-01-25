خشية من التجسس المغربي.. الجزائر تحذر مواطنيها من التجسس على هواتفهم عبر برنامج اسرائيلي

وطن – تزامنا مع الفضائح المتلاحقة التي مني بها نظام المخزن المغربي والكشف عن استخدامه لبرنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” ضد معارضيه. وجهت سلطات البريد في الجزائر تحذيرا للمواطنين الجزائريين لتلافي عمليات التجسس عليهم. داعية إياهم لعدم التعامل مع أية روابط مجهولة.

وقالت صحيفة “الشروق” الجزائرية إن الرسالة تضمنت تحذيرا موجزا: “احذروا الرسائل القصيرة المشبوهة. لسلامة بياناتكم، لا تتفاعلوا مع مضامينها”.

وأكدت الصحيفة ان هذا التوجيه، تزامن مع تسريب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية قائمة قالت إنها “مؤكدة” بجميع الضحايا الذين تم استهدافهم ببرنامج “بيغاسوس” التجسسي الصهيوني الصنع. وكان من بينهم إعلاميون. بالإضافة إلى نشطاء سياسيين وحقوقيين عرب.

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وشدد الصحيفة على أن هذه الدعوة تأتي في “وقت تواتر فيه الحديث عن استهداف الجزائر ورعاياها ببرامج رقمية تجسسية صهيونية يستعملها نظام المخزن المغربي”.

ونقلت “الشروق” عن الخبير في الرقمنة، عثمان عبد اللوش، تأكيده أن “بعض الرسائل المجهولة التي يمكن أن تصل إلى أي كان، عبر الهواتف الذكية في صورة رسائل عادية أو رقمية. قد تؤدي إلى الإيقاع به وسرقة معلوماته، وقد يصل الأمر حتى التنصت على مكالماته”.

ولفتت الصحيفة إلى أن صحفا عالمية، ومن بينها “لوموند” الفرنسية، كانت قد نشرت الصيف الماضي “تحقيقا لمنظمتي فوربيدن ستوريز والعفو الدولية الحقوقية. أظهر أن الآلاف من أرقام الهواتف الجزائرية، قد حددت على أنها أهداف محتملة لبرنامج بيغاسوس الرقمي. الذي طورته شركة (إن إس أو) الإسرائيلية عام 2019”.

وتبعا لهذا الأمر، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، بفتح تحقيق ابتدائي، كلفت به “مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية”. بشأن “عمليّات جوسسة تعرّضت لها مصالح الجزائر، وتنصّت طالت مواطنين وشخصيّات جزائريّة عن طريق برامج تجسّس مصمّمة لهذا الغرض”.

أسماء الشخصيات التي تعرضت هواتفها للاختراق عبر برنامج “بيغاسوس”

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية، قد نشرت تقريرا قبل أيام، كشفت فيه عن غالبية أسماء الشخصيات التي تعرضت هواتفها للاختراق عبر برنامج “بيغاسوس” سيء السمعة الذي تنتجه شركة “NSO” الإسرائيلية.

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وقالت الصحيفة إن برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس، الذي تبيعه شركة NSO لأجهزة استخبارات الدولة في جميع أنحاء العالم. أصبح سيئ السمعة في السنوات الأخيرة. حيث سمح استغلال الثغرات غير المعروفة في WhatsApp و iMessage و Android لعملاء المجموعة بإصابة أي هاتف ذكي والوصول الكامل إليه. في بعض الحالات دون أن ينقر المالك على ملف أو يفتحه.

وكشفت الصحيفة أنه في الصيف الماضي ، نظمت منظمة Project Pegasus – التي تقودها منظمة Forbidden Stories غير الحكومية ومقرها باريس بمساعدة مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية – اتحادًا دوليًا من الصحفيين. بما في ذلك صحيفة “هآرتس” وصحيفة “ذا ماركر”. للتحقيق في الآلاف من الأهداف المحتملة الإضافية التي تم اختيارها للمراقبة المحتملة من قبل NSO لعملاء المجموعة في جميع أنحاء العالم.

وأكدت الصحيفة على أنه حتى الآن، تم العثور على أهداف في جميع أنحاء العالم: من المغرب وفرنسا والهند وأوغندا إلى المكسيك والضفة الغربية.

وجمعت “هآرتس” قائمة بالحالات المؤكدة المتعلقة ببرامج التجسس بيغاسوس. والتي تعرض لها أشخاص في فرنسا والمغرب. مؤكدة بان هذه الشخصيات تم اختراقها من قبل المغرب.

فرنسا

وأكدت الصحيفة أن البرنامج استهدف Lénag Bredoux وهو صحفي استقصائي والمحرر العام في موقع Mediapart بعد مشاركته في نشر في قصة عن رئيس وكالة المخابرات المغربية. مؤكدة الصحيفة أن الأخير عميل معروف لـ NSO.

كما تم التأكد من إستهداف Edwy Plenel الصحفي الاستقصائي في Mediapart أيضا بفيروس Pegasus.

وأوضحت الصحيفة أن هناك صحفي كبير يعمل مع تلفزيون فرنسا 24 استهدف عبر بيغاسوس في مايو 2019، سبتمبر 2020 ويناير 2021.

كما تم استهداف كلود مانجين، وهي فرنسية، وزوجة النعمة أصفاري المسجون في المغرب لدعوته إلى استقلال الصحراء الغربية.

المغرب

كشف تحقيق مشروع بيغاسوس أن هشام منصوري أن الصحفي الاستقصائي المستقل والمؤسس المشارك للجمعية المغربية للصحفيين الاستقصائيين. قد أصيب جهاز iPhone الخاص به ببرنامج Pegasus أكثر من 20 مرة بين فبراير وأبريل 2021. موضحة الصحيفة أن منصوري فر من المغرب في عام 2016 وهو الآن مقيم في باريس.

كما تم استهداف هاتف محجوب مليحة الناشط في مجال حقوق الإنسان من الصحراء الغربية ينشط في تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، ويعيش الآن في بلجيكا.

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كما تم استهداف هاتف جوزيف بريهام وهو محامٍ فرنسي رفع قضائية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن مزاعم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في اليمن. وأكدت منظمة العفو أن هاتفه أصيب ببرنامج بيغاسوس. باستخدام نفس النوع من الرسائل التي تلقاها ضحايا مزعومون آخرون في المغرب .

وأيضا تم استهدف هاتف أوبي بشرى بشير وهو دبلوماسي صحراوي عمل ممثلا لها في عدد من الدول الإفريقية.

ووفقا للصحيفة أيضا، فقد تم استهداف هاتف المعطي منجب. مؤسس الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية والمنظمة غير الحكومية Freedom Now (المكرسة لحماية حقوق الصحفيين والكتاب).

وأخيرا، اكدت الصحيفة أن بيغاسوس استهدف هاتف عمر الراضي، وهو صحفي مغربي مستقل حائز على جوائز.

(المصدر: الشروق – وطن)