موعد ومعلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول أمام منافسه الضيف ساوثهامبتون مساء يوم السبت، في إطار منافسات الجولة ال13. من الدوري الإنجليزي على أرض ملعب “الآنفيلد”.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامتون

وستقام المباراة بين فريق ليفربول وساوثهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، بينما ستكون عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. “السعودية”، والعراق، اليمن، قطر، البحرين، الكويت.

كما ستكون عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وعمان، بينما ستكون في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة الجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports”. الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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كما وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1”. الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

إعادة التأهيل للاعبنا إيليوت مستمرة في @AXA 💪 ننتظرك عودتك للمباريات يا هارفي! 👊 pic.twitter.com/e7xIKnPMq5 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 26, 2021

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات. “beIN Sports”، المعلق الرياضي رؤوف خليف، خليل البلوشي.

تشكيلة فريق ليفربول

وسيلعب المباراة المدرب الألماني يورغن كلوب في تشكيلة أساسية. متوقعة أمام منافسه الضيف ساوثهامبتون، حيث سيكون في حراسة المرمى أليسون بيكر.

بينما سيكون في دفاع الفريق كلاً من: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ألكسندر أرنولد، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: نابي كيتا، جوردان هندرسون، تياجو ألكانتارا، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب كلوب على الثلاثي، محمد صلاح، ساديو ماني، دييغو جوتا.

تشكيلة فريق ساوثهامبتون

وسيدخل المدرب رالف هاسنهوتل في تشكيلة أساسية متوقعة أمام المستضيف ليفربول، حيث كان في حراسة المرمى ألكس مكارثي.

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أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: يانيك فيسترجارد، رومان بيرو، فوجنوفيتش، محمد ساليسو، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: ناثان تيلا، إبراهيما ديالو، موسى دجينيبو، وفي هجوم الفريق سيكون كلاً من: ثيو والكوت، شين لونغ، دان نلوندولو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وجاء فريق ليفربول في المركز الثالث برصيد 25 نقطة، بفارق أربع نقاط عن المتصدر فريق تشيلسي برصيد 29 نقطة، كما وجاء فريق ساوثهامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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