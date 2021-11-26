قبلة أحمد الفيشاوي الحميمة لزوجته بافتتاح مهرجان القاهرة تثير جدلاً (فيديو)

كعادته في اطلالاته خلال الفعاليات الفنيّة، يتعمّد أحمد الفيشاوي إثارة الجدل هو وزوجته ندى الكامل، وهو ما أقدما عليه خلال حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43.

وعلى “الريد كاربت”، وامام عدسات المصوّرين قبّل أحمد الفيشاوي زوجته ندى الكامل قبلة حميمة.ما أثار الجدل بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعيّ

وفي حوارٍ سابق مع الإعلامية بوسي شلبي، قالت ندى الكامل عن “قبلات” زوجها أحمد الفيشاوي: “أنا لا أفعل شيئاً، هو الذي يفعل كل شيء. ويقبلني في كل وقت وليس في المهرجانات فقط”.

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ليقاطعها أحمد الفيشاوي بالقول: “أنا اللي شغال بوس باستمرار”.

واعتبر الجمهور أن إجابة ندى الكامل وأحمد الفيشاوي، تنم عن جرأة ووقاحة بحسب تعبيرهم. لحديثهم عن حياتهم الشخصية.

أحمد الفيشاوي تزوج 5 مرات

وتزوج أحمد الفيشاوي 4 مرات أخرى بعد ذلك، حيث تزوج من وسام عاطف لكن زواجهما لم يستمر أكثر من 40 يوماً.

كما تزوج الفيشاوي من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان.

وتعرف على “ولمان” خلال رحلة علاج والدته الفنانة سمية الألفي في ألمانيا. وما لبث أن انفصل عنها.

ثم تزوج أحمد الفيشاوي من الإعلامية اللبنانية رولا ديبس. لكن الزواج لم يصمد طويلا ليعلن الفنان انفصالهما بشكل رسمي.

وفي يوليو 2018، تزوج الفيشاوي من ندى الكامل ثم ظهر معها على السجادة الحمراء، خلال عرض فيلمه “عيار ناري”. ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43

وانطلق مساء اليوم الجمعة، مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43.

وقالت سارة بسادة، نائب المدير التنفيذي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43، إن الشعار الذي سترفعه هذه الدورة هو “التطعيم للجميع”.

وأضافت أنه بسادة سيتم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان.

وأشارت نائب المدير التنفيذي للمهرجان إلى أن الضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضَا بتلقي اللقاح.

وشددت على أنّه في حالة ثبوت عدم تلقيهم اللقاح، فإنهم سيكونوا مطالبين بعمل تحليل Pcr، كل 72 ساعة. وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردد على فعاليات الدورة المقبلة.

وتقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

ويتم خلال فعاليات المهرجان تكريم عدد كبير من رموز الفن المصري والعالم.

(المصدر: وطن)

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