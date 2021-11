صحيفة تكشف عن محادثات بين باريس سان جيرمان وزيدان .. فهل تنجح؟!

كشفت صحيفة فرنسية، بأن إدارة باريس سان جيرمان ومدرب فريق ريال مدريد الإسباني السابق الفرنسي. زين الدين زيدان 49 عاماً، لقيادة تدريب النادي الباريسي خلفاً للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وأفادت صحيفة “”لو باريزيان” الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان جلس بالفعل مع المدرب الفرنسي. زين الدين زيدان بحضور المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو والمدير العام جان كلود بلان، من أجل إقناعه بقيادة تدريب النادي الباريسي كبديل عن المدرب الحالي ماوريسيو بوتشيتينو.

وبينت الصحيفة، أن المفاوضات بين إدارة باريس سان جيرمان وزيدان في مرحلة مقدمة، ومن المحتمل أن تتسارع في الساعات القليلة القادمة، حيث أن النادي الفرنسي يفكر بأن يصبح زيدان مدرباً. للفريق مع بداية الموسم المقبل، رغم الشكوك المحيطة بالمدرب الأرجنتيني بوتشيتينو بعد خسارته الأخيرة في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد.

كما وأشارت، ” هناك مشكلة تواجه باريس سان جيرمان الفرنسي في المفاوضات. مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، هو حب الشديد لنادي مارسيليا رغم عدم اللعب معه، لكن إعجاب زيدان الكبير بهذا النادي، هو أن عائلته ما تزال تعيش في هذه المدينة”.

وفي ذات السياق، نفت إذاعة مونت كارلو الفرنسية، بأن باريس سان جيرمان. لم يتفاوض بعد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لخلافة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من أجل قيادة النادي الباريسي.

Jamie Carragher: “Pochettino has got to get out of that club [PSG]. If he has the chance to go to Manchester United, I would be gone tomorrow."

— utdreport (@utdreport) November 25, 2021