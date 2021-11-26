ديمبيلي مطلوب في نيوكاسل بعرض مغري - وطن يغرد خارج السرب
عثمان ديمبيلي وعرض نيوكاسل للرحيل عن برشلونة
عثمان ديمبيلي وعرض نيوكاسل للرحيل عن برشلونة
Imageرياضة

ديمبيلي مطلوب في نيوكاسل بعرض مغري

كتب فارس أبو شيحة
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رغم المحاولات المستمرة من قبل إدارة نادي برشلونة الإسباني لإقناع النجم الفرنسي. عثمان ديمبيلي 24 عاماً، في البقاء داخل صفوف الفريق الكتالوني وتجديده عقده، في ظل العروض المغرية من الأندية الأوروبية كان أخرها نادي نيوكاسل الإنجليزي للحصول على خدمات اللاعب خلال موسم الانتقالات المقبلة.

ديمبيلي وعرض نيوكاسل

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن مستقبل عثمان ديمبيلي مهاجم فريق. برشلونة الإسباني بات يقترب من الرحيل عن الفريق الكتالوني، في ظل كل المحاولات التي ما زال مستمر. من إدارة برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز من أجل إقناعه في البقاء مع الفريق خلال المواسم المقبلة.

وبينت، أن الفرنسي ديمبيلي ليس مقتنع إلى الآن بالعرض المالي. الذي قدمه نادي برشلونة له من أجل تجديد عقده للبقاء في صفوف تشكيلة الفريق، كما أن اللاعب ينظر بجدية إلى الخيارات المتاحة أمامه.

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كما وأشارت، ” أحد أهم هذه الخيارات هو نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الذي قدم عرض براتب .تبلغ قيمته 15 مليون يورو، وكذلك الحصول على مكافأة انتقال بنفس القيمة مع عمولة لوكيل اللاعب ديمبيلي”.

تشافي وديمبيلي

وأوضحت الصحيفة، أن المدرب تشافي يتحدث بشكل مستمر مع اللاعب ديمبيلي. سواء في مداخلاته العامة أو في الحياة اليومية، وكذلك الحديث مع وكيل أعماله موسى سيسوكو.

وتضيف، ” ديمبيلي يخبر باستمرار بأن أولويته هي البقاء في صفوف فريق برشلونة، لكن عرض نيوكاسل الأخير سيكون الوجهة الأقرب للاعب خلال موسم الانتقالات في الميركاتو الشتوي، في ظل قرب برشلونة من مطالب ديمبيلي في البقاء مع الإمكانيات الحالية”.

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وينتهي عقد المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي مع نادي برشلونة الإسباني مع نهاية الموسم الجاري، حيث سيكون متاحًا للانتقال بصفقة حر بالمجان.

ويحتل فريق برشلونة في المركز السابع برصيد 20 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق ريال مدريد برصيد 30 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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