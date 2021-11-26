ديمبيلي مطلوب في نيوكاسل بعرض مغري

رغم المحاولات المستمرة من قبل إدارة نادي برشلونة الإسباني لإقناع النجم الفرنسي. عثمان ديمبيلي 24 عاماً، في البقاء داخل صفوف الفريق الكتالوني وتجديده عقده، في ظل العروض المغرية من الأندية الأوروبية كان أخرها نادي نيوكاسل الإنجليزي للحصول على خدمات اللاعب خلال موسم الانتقالات المقبلة.

ديمبيلي وعرض نيوكاسل

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن مستقبل عثمان ديمبيلي مهاجم فريق. برشلونة الإسباني بات يقترب من الرحيل عن الفريق الكتالوني، في ظل كل المحاولات التي ما زال مستمر. من إدارة برشلونة ومدربه تشافي هيرنانديز من أجل إقناعه في البقاء مع الفريق خلال المواسم المقبلة.

"إي إس بي إن": نيوكاسل يونايتد يريد عثمان ديمبيلي ويعرضون مبلغًا كبيرًا من المال، برشلونة يشك في أن اللاعب ووكيله يماطلان في التجديد بسبب تفاوضهما مع نادٍ آخر، سيتعين على اللاعب اتخاذ قرار بشأن تجديد عقده مع برشلونة أو الرحيل كلاعب حر. pic.twitter.com/G9ohJbRxeD — C U L E S (@ArabCules) November 26, 2021

وبينت، أن الفرنسي ديمبيلي ليس مقتنع إلى الآن بالعرض المالي. الذي قدمه نادي برشلونة له من أجل تجديد عقده للبقاء في صفوف تشكيلة الفريق، كما أن اللاعب ينظر بجدية إلى الخيارات المتاحة أمامه.

اقرأ المزيد: صحيفة تكشف عن محادثات بين باريس سان جيرمان وزيدان .. فهل تنجح؟!

كما وأشارت، ” أحد أهم هذه الخيارات هو نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الذي قدم عرض براتب .تبلغ قيمته 15 مليون يورو، وكذلك الحصول على مكافأة انتقال بنفس القيمة مع عمولة لوكيل اللاعب ديمبيلي”.

"موندو ديبورتيفو": ديمبيلي؛ هدف تشافي هو اقناعه بالمشروع. في برشلونة متفائلون في تجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل بعد موقفه في الحياة اليومية وفي الحصص التدريبية، وأيضًا عندما تقترب منه أصحاب الأوزان الثقيلة والمنطقة الرياضية ويطرحون موضوع عقده، يكون عثمان إيجابيًا ومتقبلاً.. pic.twitter.com/lohT6G8ZQP — C U L E S (@ArabCules) November 25, 2021

تشافي وديمبيلي

وأوضحت الصحيفة، أن المدرب تشافي يتحدث بشكل مستمر مع اللاعب ديمبيلي. سواء في مداخلاته العامة أو في الحياة اليومية، وكذلك الحديث مع وكيل أعماله موسى سيسوكو.

"سبورت": حديث تشافي الصادق والمحفز لعثمان ديمبيلي. – في كل مرة أتيح له ذلك، كان تشافي يوجه كلامًا لطيفًا لعثمان ديمبيلي، منذ عودته إلى كامپ نو، فمن هواجس تشافي أن يصبح عثمان أحد ركائز الفريق، فلم تسمح الإصابات لعثمان ديمبيلي بإبراز إمكانياته بشكل كامل. pic.twitter.com/1L14gB6FzT — C U L E S (@ArabCules) November 25, 2021

وتضيف، ” ديمبيلي يخبر باستمرار بأن أولويته هي البقاء في صفوف فريق برشلونة، لكن عرض نيوكاسل الأخير سيكون الوجهة الأقرب للاعب خلال موسم الانتقالات في الميركاتو الشتوي، في ظل قرب برشلونة من مطالب ديمبيلي في البقاء مع الإمكانيات الحالية”.

اقرأ المزيد: ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي مع نادي برشلونة الإسباني مع نهاية الموسم الجاري، حيث سيكون متاحًا للانتقال بصفقة حر بالمجان.

ويحتل فريق برشلونة في المركز السابع برصيد 20 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق ريال مدريد برصيد 30 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

شاهد كل جديد عبر قناتنا في « YOUTUBE»