النصر السعودي يطالب من المغربي حمد الله بالتعويض بعد فسخ التعاقد معه - وطن يغرد خارج السرب
النصر السعودي ومطالبة المغربي عبد الرزاق حمد الله التعويض بعد فسخ تعاقده
النصر السعودي ومطالبة المغربي عبد الرزاق حمد الله التعويض بعد فسخ تعاقده
Videoرياضة

النصر السعودي يطالب من المغربي حمد الله بالتعويض بعد فسخ التعاقد معه

كتب فارس أبو شيحة
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طالب نادي النصر السعودي، من المهاجم المغربي عبد الرزاق الحمد الله 30 عاماً، بدفع قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه. بين الجانبين في العقد الذي فسخه النادي السعودي من طرف واحد نهاية الأسبوع الماضي.

النصر السعودي والمغربي الحمد الله

وأفاد الإعلامي السعودي عبد الرحمن الحميدي العامل في شبكة قنوات “SSC” الرياضية السعودية، قائلاً: ” وفق مصادرنا. فإن إدارة النصر، طلبت من النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله. دفع الشرط الجزائي والذي يبلغ 20 مليون يورو، أو مبلغ التعويض الذي سيحدده الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

وكان نادي النصر السعودي أعلن في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فسخ تعاقد مع المغربي عبد الرازق حمد الله مهاجم النصر السعودي، جاء فيه: ” أنهت إدارة النصر السعودي العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب قانوني مشروع، وكذلك حسب اللوائح التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا”.

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كما وأردف البيان، ” يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية، المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة وراء اتخاذ هذا القرار”.

أزمة الحمد الله مع النصر السعودي

من جانبه، ذكرت صحيفة البلاد السعودية، بأن الأسباب وراء فسخ عقد المغربي حمد الله مع إدارة نادي النصر، كان بسبب رسائل موثقة من اللاعب إلى أحد الإداريين بالنادي تلفظ فيها بألفاظ غير لائقة وبناء عليه تم إنهاء عقده مع النادي.

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لكن تقارير أخرى، تحدثت أنه ربما عدم توصل إدارة نادي النصر السعودي مع اللاعب بشأن تجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري، كان أحد الأسباب التي أدت إلى فسخ تعاقده ورفض اللاعب التجديد مع رغبته في الرحيل عن النادي.

وانضم المغربي حمد الله إلى صفوف نادي النصر السعودي في صيف عام 2018، قادمًا من نادي الريان القطري بعقد لمدة ثلاثة سنوات، ونجاحه في قيادة النادي بالتتويج بلقب الدوري السعودي في موسم 2018-2019، وكذلك إحراز 35 هدفًا والتتويج بجائزة هداف الدوري الممتاز، كما وشارك في 105 مباراة مسجلاً 117 هدفًا منذ قدومه إلى الفريق السعودي.

(المصدر: وطن +تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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