النصر السعودي يطالب من المغربي حمد الله بالتعويض بعد فسخ التعاقد معه

طالب نادي النصر السعودي، من المهاجم المغربي عبد الرزاق الحمد الله 30 عاماً، بدفع قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه. بين الجانبين في العقد الذي فسخه النادي السعودي من طرف واحد نهاية الأسبوع الماضي.

النصر السعودي والمغربي الحمد الله

وأفاد الإعلامي السعودي عبد الرحمن الحميدي العامل في شبكة قنوات “SSC” الرياضية السعودية، قائلاً: ” وفق مصادرنا. فإن إدارة النصر، طلبت من النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله. دفع الشرط الجزائي والذي يبلغ 20 مليون يورو، أو مبلغ التعويض الذي سيحدده الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

عبدالرحمن الحميدي :

حسب مصادر #برنامج_شوت #النصر يطالب حمدالله بالشرط الجزائي بقيمة 20 مليون يورو، وهناك مدربين يتابعون لقاء النصر غدا تمهيدا للتعاقد مع أحدهم @A_AlHameedi⁩ pic.twitter.com/cnfLvQiyhn — برنامج شوت (@Shoot_SSC) November 25, 2021

وكان نادي النصر السعودي أعلن في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فسخ تعاقد مع المغربي عبد الرازق حمد الله مهاجم النصر السعودي، جاء فيه: ” أنهت إدارة النصر السعودي العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله بسبب قانوني مشروع، وكذلك حسب اللوائح التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا”.

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كما وأردف البيان، ” يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية، المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة وراء اتخاذ هذا القرار”.

أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة. pic.twitter.com/v8DW8tOYVX — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 23, 2021

أزمة الحمد الله مع النصر السعودي

من جانبه، ذكرت صحيفة البلاد السعودية، بأن الأسباب وراء فسخ عقد المغربي حمد الله مع إدارة نادي النصر، كان بسبب رسائل موثقة من اللاعب إلى أحد الإداريين بالنادي تلفظ فيها بألفاظ غير لائقة وبناء عليه تم إنهاء عقده مع النادي.

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لكن تقارير أخرى، تحدثت أنه ربما عدم توصل إدارة نادي النصر السعودي مع اللاعب بشأن تجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري، كان أحد الأسباب التي أدت إلى فسخ تعاقده ورفض اللاعب التجديد مع رغبته في الرحيل عن النادي.

ما هي الأسباب الحقيقية وراء فسخ عقد عبدالرزاق حمدالله مع النصر؟ شاهد حلقة اليوم من #ملعب_SBC في الساعة 11م على @SBC_Channel pic.twitter.com/bAVfcmGaY4 — #ملعب_SBC (@sbcsport) November 24, 2021

وانضم المغربي حمد الله إلى صفوف نادي النصر السعودي في صيف عام 2018، قادمًا من نادي الريان القطري بعقد لمدة ثلاثة سنوات، ونجاحه في قيادة النادي بالتتويج بلقب الدوري السعودي في موسم 2018-2019، وكذلك إحراز 35 هدفًا والتتويج بجائزة هداف الدوري الممتاز، كما وشارك في 105 مباراة مسجلاً 117 هدفًا منذ قدومه إلى الفريق السعودي.

(المصدر: وطن +تويتر)

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