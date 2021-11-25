هذا ما تُخبرنا به رحلة محمد بن زايد إلى تركيا عن الشرق الأوسط بعد أمريكا

سلط موقع قناة “سي إن إن” في تقرير له الضوء على زيارة ولي عهد أبوظبي وحاكم الإمارات الفعلي محمد بن زايد لتركيا، وحاول التقرير الوقوف على أسبابها ونتائجها.

ووصل الحاكم الفعلي لدولة الإمارات، يوم الأربعاء، إلى العاصمة التركية في إطار حملة دبلوماسية لإنهاء الخلافات الإقليمية التي ميزت منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من عقد، وفق التقرير.

وقوبل محمد بن زايد، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له إلى أنقرة منذ ما يقرب من 10 سنوات، بضجة كبيرة.

وأقام أردوغان مراسم ترحيب لولي عهد أبوظبي في القصر الرئاسي تضمنت موكبًا لسلاح الفرسان.

وبعد ساعات، أعلنت الإمارات عن صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات متعددة من الاقتصاد التركي، بما في ذلك الطاقة وتغير المناخ والتجارة.

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى دعم الاقتصاد المتعثر في تركيا في وقت تسارعت فيه أزمة العملة المستمرة منذ سنوات.

وكدليل أولي على الأثر الاقتصادي لزيارة ولي العهد، فقد ارتفعت قيمة الليرة التركية بنحو نقطة واحدة يوم، الأربعاء، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا منخفضًا في الأيام الأخيرة.

لماذا هذا الاجتماع مهم؟

ووفق تقرير “سي إن إن” فقد ظهر التنافس بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا في بعض أكثر ساحات القتال فتكًا في المنطقة على مدار العقد الماضي، مما أدى إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط في هذه العملية.

ويمكن أن يكون للانفراج بين الخصمين السابقين تأثير تحولي مماثل.

اقرأ أيضاً: أردوغان في قطر قريباً .. واتفاقيات مهمة سيتم التوقيع عليها

وتعود جذور الخلاف الأخير إلى حملة محمد بن زايد، للقضاء على جماعة الإخوان المسلمين المحافظة في جميع أنحاء المنطقة، بينما كان أردوغان أقوى داعم للجماعة الإسلامية.

ولطالما كان محمد بن زايد داعماً رئيسياً للجيش المصري، الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد – عضو الإخوان المسلمين محمد مرسي – في أعقاب الربيع العربي في عام 2014.

ثم نصب الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي رئيساً. أشرف السيسي على بعض الحملات القمعية ضد الإخوان المسلمين والنشطاء السياسيين في تاريخ مصر الحديث.

الصراع الليبي

وفي ليبيا دعم محمد بن زايد الجنرال المنشق خليفة حفتر في محاولته الدموية لانتزاع السلطة من الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس، والمرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين والتي يدعمها أردوغان.

لكن الأسلحة ظلت صامتة نسبيًا منذ ذلك الحين على العديد من خطوط التصدع في المنطقة، ويجب على لاعبيها الرئيسيين الآن أن يتعاملوا مع الاقتصادات التي تعاني من الآثار المشتركة لعدم الاستقرار الإقليمي والوباء.

ويتابع التقرير أن تركيا هي واحدة من تلك الدول التي تكافح من أجل الحفاظ على اقتصادها واقفًا على قدميها في السنوات الأخيرة.

وفي محاولة لإحياء علاقة أنقرة بأبو ظبي ، واجتذاب عدد كبير من الاستثمارات من دولة الإمارات العربية المتحدة الغنية بالنفط ، قد يأمل رئيس تركيا القوي في شريان الحياة الذي تشتد الحاجة إليه.

وفي هذا السياق قال المحلل والمحرر التركي في TRT world، يوسف إريم، لشبكة CNN: “الإماراتيون لديهم المال ليكونوا قادرين على توفير دفعة قوية للاقتصاد التركي”.

في المقابل، قد تسعى أبو ظبي إلى الحصول على امتيازات في العديد من بؤر التوتر الإقليمية، مثل ليبيا، مما يثير شبح تغيير قواعد اللعبة.

التشكك في التزام أمريكا تجاه الشرق الأوسط

ويقول المحللون إن هناك عاملًا آخر يقود التقارب الواضح ، وهو التشكك في التزام أمريكا تجاه الشرق الأوسط.

ومع إعادة تركيز رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبين على آسيا ، يشعر العديد من القادة الإقليميين الرئيسيين بشكل متزايد أنهم بحاجة إلى تدبير المزيد بأنفسهم. يبدو أن الإمارات عازمة على قيادة الزمام لجعل وضعها أكثر أمانًا.

هذا ونقلت “سي إن إن” عن الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، المقرب من النظام قوله: “ما يدفع كل هذا هو التقييم العميق لدور الإمارات في المنطقة. ومراجعة عميقة لنفوذ الإمارات الإقليمي الذي اكتسبته على مدى السنوات العشر الماضية وما يزيد عن ذلك”.

وتابع أن “الإمارات العربية المتحدة تحاول تعزيز نفوذها الإقليمي وتحاول إظهار نفسها كصانعة سلام من الآن فصاعدا”.

وأضاف:”لقد سئمنا من عدم الاستقرار والصراع وصدامات المصالح التي لم يربح منها أحد. وإذا كان هناك أي مكسب فهو قليل للغاية”.

ومنذ أغسطس 2020، قامت الإمارات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وسوت خلافًا سياسيًا استمر لسنوات مع قطر الغنية بالغاز. وقدمت سلسلة من المبادرات الدبلوماسية للعدو الإقليمي إيران.

كما قادت الإمارات الحملة على نطاق المنطقة لإعادة دمج سوريا في العالم العربي. بما يعمل على إنهاء العزلة الدبلوماسية لبشار الأسد والتي استمرت عقدًا من الزمان.

الاجتماع الأبرز بين خصوم أردوغان السابقين

ويرى التقرير أن لقاء محمد بن زايد مع أردوغان هو الاجتماع الأبرز بين خصومه السابقين حتى الآن.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارة قام بها وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد – شقيق محمد بن زايد – إلى دمشق في وقت سابق من هذا الشهر. وهي الأولى منذ بدء الصراع السوري في عام 2011.

وبحسب ما ورد ، من المقرر أن يزور مستشار الأمن القومي الشيخ طحنون بن زايد – أحد أشقاء محمد بن زايد – طهران هذا الأسبوع.

وتعكس تلك الاجتماعات تحولات إقليمية أوسع، ويبدو أن العراق يبرز كحلقة وصل للتقارب في المنطقة. وبالتحديد من خلال التوسط في المحادثات بين المملكة العربية السعودية وخصمها الإقليمي اللدود إيران.

ووفق التقرير فإن نطاق تلك المحادثات غير واضح. ولا تزال النقاط العالقة حول الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في لبنان والعراق واليمن وفيرة.

ومع ذلك، يقول القادة من كلا الجانبين إنهم حريصون على وقف تصعيد الحرب بالوكالة التي دمرت مساحات شاسعة من المنطقة.

وأصدرت دول الخليج العربية، الأسبوع الماضي، بيانًا مشتركًا أيدت فيه استئناف المفاوضات للدخول في الاتفاق النووي الإيراني.

وكانت بعض هذه الدول من بين أشد المعارضين للاتفاق صخباً عندما تم التوصل إليه لأول مرة في عام 2015.

يقول المحللون إن الدافع الرئيسي للانفراج هو ما يُتصور أنه فك ارتباط من قبل الولايات المتحدة عن المنطقة . وهو تأكيد نفاه المسؤولون الأمريكيون مرارًا وتكرارًا.

التطمينات الامريكية لا تلقى آذاناً صاغية

ولفت تقرير “سي إن إن” إلى أنه يوم السبت ، في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية حوار المنامة – وهو مؤتمر أمني سنوي كبير في البحرين – قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه واجه من الحلفاء “مستوى من القلق من أن الولايات المتحدة ليست ملتزمة حقًا بهذه المنطقة”.

وقال أوستن “ما زلنا ملتزمين بهذه المنطقة. لا يزال لدينا عشرات الآلاف من القوات في هذه المنطقة لدينا قدرة كبيرة هنا”.

وتابع:”بصفتي شخصًا قاتل هنا لعدد من السنوات، دفاعًا عن المصالح في هذه المنطقة. دعني أؤكد لك أننا لن نتخلى عن هذه المصالح في المستقبل”.

لكن يبدو أن تلك التطمينات لا تلقى آذاناً صاغية.

حيث استجوب المشاركون في المؤتمر المسؤولين الأمريكيين مرارًا وتكرارًا بشأن السلبية الواضحة في منطقة كانوا فيها يومًا ما قوة تدخلية قوية.

وسأل أحد المشاركين عن عدم وجود رد على تفجير قاعدة أمريكية في التنف بسوريا الشهر الماضي.

وأشار بريت ماكغورك ، منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ، إلى أن الرد كان سريًا.

ومع ذلك ، يبدو أن اللاعبين الإقليميين قرروا أنه لم يعد بإمكانهم الاستعانة بمصادر خارجية لأمنهم للولايات المتحدة. التي قفزت ذات مرة للدفاع عنهم أثناء غزو صدام حسين للكويت عام 1991 ، لكنها لم تفعل شيئًا – على الأقل علنًا – ردًا على هجوم على مصافي النفط السعودية في 2019 خفضت إنتاج المملكة من النفط إلى النصف.

يبدو أن الزمن يتغير

وقال المحلل التركي إريم: “كل هذه الدول تعيد صياغة سياساتها الآن وتستعد لمشاركة أقل من جانب الولايات المتحدة. إنهم يدركون أنهم بحاجة إلى لعب أدوار أكثر استباقية مع جيرانهم”.

وتابع:”بغض النظر عن (أي رئيس للولايات المتحدة) في السلطة في الوقت الحالي ، أو من سيصل إلى السلطة في عام 2024. فإن العديد من الديناميكيات التي أدت إلى هذه الموجة من التقارب والرياح الدافئة بين هذه الدول ستظل قائمة”.