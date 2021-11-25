ليفاندوفسكي يتوج بلقب جائزة أفضل لاعب لعام 2021

توج النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33 عامًا مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني. للعام الثاني على التوالي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021، متفوقاً على الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان والإيطالي جورجينيو نجم فريق تشيلسي الإنجليزي.
الاتحاد الدولي وليفاندوفسكي
وأعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم اليوم الخميس، رسميًا تتويج البولندي. روبرت ليفاندوفسكي للسنة الثانية على التوالي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021م.
أفضل لاعب في العالم للرجال بتصنيف الـ IFFHS 2021 – روبرت ليفاندوفسكي
جوائز IFFHS 2021
ليفاندوفسكي مرتين!
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:https://t.co/fePIF3MTLA#ايفس_أخبار #جوائز #تاريخ #كأس_العالم #إحصائيات #العالم #فائزين #لاعب #العالمية #الافضل #IFFHS pic.twitter.com/dPXXHy1IaK
— IFFHS (@iffhs_media) November 25, 2021
ونشر الاتحاد الدولي قائمة بالترتيب أفضل اللاعبين في العالم عبر موقعه الرسمي، فقد جاء ليفاندوفسكي. في المركز الأول برصيد 150 نقطة، متفوقاً على أقرب المنافسين له على نيل الكرة الذهبية لعام 2021، النجم الأرجنتيني .ليونيل ميسي برصيد 105 نقطة في المركز الثاني، كما وجاء الإيطالي جورجينيو برصيد 40 نقطة في ثالث ترتيب القائمة.
اقرأ المزيد: الصراع يشتد بين رونالدو وصلاح .. تفاصيل ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
محمد صلاح والتفوق على رونالد
كما وجاء النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب نادي مانشستر سيتي في المركز الرابع، فيما تواجد النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول في المركز الخامس متساوياً بعدد النقاط .مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان صاحب المركز السادس، ومتفوقاً على الدون. كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الذي جاء في المركز السابع من جدول الترتيب.
لن نمل أبدًا من مشاهدة تلك اللوحة الفنية مرارًا وتكرارًا! 😍
هدف @lewy_official مرشح لجائزة هدف الأسبوع في #دوري_الأبطال 💫
صوّت له الآن من هنا: https://t.co/SWSfoNxmCr#البايرن #ميا_سان_ميا pic.twitter.com/lzFCuCnt24
— بايرن ميونخ (@FCBayernAr) November 25, 2021
اقرأ المزيد: محكمة فرنسية تعاقب بنزيما بالسجن على خلفية الابتزاز الجنسي
وبين الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، بأن جيل الشباب من اللاعبين احتل مكاناً بالفعل. في قائمة أفضل عشرة لاعبين في العالم، بوجود النجم الفرنسي كيليان مبابي، والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما في المركز التاسع، كما وجاء المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في المركز العاشر من الترتيب.
🎥 هدف ليفاندوفسكي 🔥pic.twitter.com/NeipLh2rzj
— نَص تكتيكي (@tactext) November 23, 2021
الأكثر تتوجاً بالجائزة
كما ويعد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر تتويجاً بجائزة أفضل لاعب في العالم. ” الكرة الذهبية” ب6 ألقاب، كما ويليه صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو ب5 ألقاب خلال مسيرتهم الاحترافية في رياضة كرة القدم.
يشار إلى النجم البولندي ليفاندوفسكي يحتل صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 أهداف. مع فريقه البايرن ميونيخ، وكذلك صدارة الدوري الألماني برصيد 14 هدفاً خلال الموسم الحالي.
(المصدر: وطن +تويتر)
شاهد كل جديد عبر قناتنا في « YOUTUBE»