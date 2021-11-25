ليفاندوفسكي يتوج بلقب جائزة أفضل لاعب لعام 2021 - وطن يغرد خارج السرب
الاتحاد الدولي لكرة القدم وتتويج ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب كرة قدم
الاتحاد الدولي لكرة القدم وتتويج ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب كرة قدم
Imageرياضة

ليفاندوفسكي يتوج بلقب جائزة أفضل لاعب لعام 2021

تفوق على ليونيل ميسي وجورجينيو

كتب فارس أبو شيحة
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توج النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33 عامًا مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني. للعام الثاني على التوالي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021، متفوقاً على الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان والإيطالي جورجينيو نجم فريق تشيلسي الإنجليزي.

الاتحاد الدولي وليفاندوفسكي

وأعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم اليوم الخميس، رسميًا تتويج البولندي. روبرت ليفاندوفسكي للسنة الثانية على التوالي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021م.

ونشر الاتحاد الدولي قائمة بالترتيب أفضل اللاعبين في العالم عبر موقعه الرسمي، فقد جاء ليفاندوفسكي. في المركز الأول برصيد 150 نقطة، متفوقاً على أقرب المنافسين له على نيل الكرة الذهبية لعام 2021، النجم الأرجنتيني .ليونيل ميسي برصيد 105 نقطة في المركز الثاني، كما وجاء الإيطالي جورجينيو برصيد 40 نقطة في ثالث ترتيب القائمة.

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محمد صلاح والتفوق على رونالد

كما وجاء النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب نادي مانشستر سيتي في المركز الرابع، فيما تواجد النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول في المركز الخامس متساوياً بعدد النقاط .مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان صاحب المركز السادس، ومتفوقاً على الدون. كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الذي جاء في المركز السابع من جدول الترتيب.

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وبين الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، بأن جيل الشباب من اللاعبين احتل مكاناً بالفعل. في قائمة أفضل عشرة لاعبين في العالم، بوجود النجم الفرنسي كيليان مبابي، والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما في المركز التاسع، كما وجاء المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في المركز العاشر من الترتيب.

الأكثر تتوجاً بالجائزة

كما ويعد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر تتويجاً بجائزة أفضل لاعب في العالم. ” الكرة الذهبية” ب6 ألقاب، كما ويليه صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو ب5 ألقاب خلال مسيرتهم الاحترافية في رياضة كرة القدم.

يشار إلى النجم البولندي ليفاندوفسكي  يحتل صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 أهداف. مع فريقه البايرن ميونيخ، وكذلك صدارة الدوري الألماني برصيد 14 هدفاً  خلال الموسم الحالي.

 (المصدر: وطن +تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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