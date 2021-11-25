"آكسيوس" يكشف: لماذا أغضبت صفقة "الكهرباء مقابل الماء" السعودية!؟ - وطن يغرد خارج السرب
السعودية ضغطت على الإمارات العربية المتحدة للتراجع عن صفقة كبيرة الكهرباء مقابل الماء مع إسرائيل والأردن
اقترح السعوديون صفقة بديلة "سعودية - إماراتية - أردنية" من شأنها تهميش إسرائيل
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“آكسيوس” يكشف: لماذا أغضبت صفقة “الكهرباء مقابل الماء” السعودية!؟

الصفقة بين الأردن وإسرائيل بوساطة الإمارات

كتب باسل النجار
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قال موقع “آكسيوس” الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين ومصدر آخر مطلع، إن الحكومة السعودية ضغطت على الإمارات العربية المتحدة للتراجع عن صفقة كبيرة الكهرباء مقابل الماء مع إسرائيل والأردن .

وبحسب الموقع، قال مسؤولون إسرائيليون إن السعوديين فوجئوا عندما نشر موقع Axios خبر صفقة الكهرباء مقابل الماء المرتقبة يوم الأربعاء الماضي.

ونقل الموقع عن المصادر الثلاثة قولها إن المسؤولين السعوديين كانوا مستائين؛ لأنهم شعروا أن الصفقة قوضت خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقيادة المنطقة فيما يتعلق بالمناخ من خلال رؤيته “الشرق الأوسط الأخضر”.

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ولفت الموقع إلى أن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل تمكنتا من التفاوض على الصفقة بسبب “اتفاقيات إبراهيم” . لكن السعوديين ليس لديهم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وبالتالي تم استبعادهم.

السعوديون اقترحوا صفقة بديلة 

واكد الموقع على أن مسؤولين سعوديين كبار دعوا نظرائهم الإماراتيين من خلف الكواليس للاحتجاج ودفعهم للتراجع عن الصفقة.

وذكر الموقع أن السعوديين اقترحوا صفقة بديلة سعودية – إماراتية – أردنية من شأنها تهميش إسرائيل .

وأكد الموقع على أن الإماراتيين أبلغو جون كيري ونظيريهم الإسرائيلي والأردني بالضغط السعودي. وطالبوا بتغييرات تجميلية في لغة الاتفاقية لإرضاء السعوديين، الامر الذي لم تعترض عليه الأطراف الأخرى.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن توقيع الاتفاق تأجل لعدة ساعات يوم الاثنين بسبب التدخل السعودي.

بينما تم التوقيع أخيرًا بعد ظهر يوم الاثنين بحضور كيري.

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ورفض أربعة مسؤولين إسرائيليين كبار لهم دور مباشر في الصفقة التعليق على الأمر بسبب حساسية الموضوع.

كما رفض مسؤولون إماراتيون التعليق.

يشار إلى أن الاتفاقية الموقعة يوم الاثنين والتي وصلت لخط النهاية من قبل مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري هي أكبر مشروع للطاقة المتجددة في المنطقة.

وبحسب بنودها، ستقوم الإمارات ببناء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية في الأردن لتزويد إسرائيل بالكهرباء . فيما ستقوم إسرائيل بدورها ببناء محطة لتحلية المياه لتوفير المياه للأردن.

(المصدر: آكسيوس – ترجمة وتحرير وطن)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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