كاتب عُماني يدعو لسنّ قانون يمنع تعدد الزوجات .. ما علاقة شيخ الأزهر! - وطن يغرد خارج السرب
الكاتب العماني زكريا المحرمي يطالب بسن قانون يمنع تعدد الزوجات في سلطنة عمان
الكاتب العماني زكريا المحرمي طالب بسن قانون يمنع تعدد الزوجات في سلطنة عمان
الهدهد

كاتب عُماني يدعو لسنّ قانون يمنع تعدد الزوجات .. ما علاقة شيخ الأزهر!

كتب سالم حنفي
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أعرب الكاتب والباحث العماني زكريا المحرمي عن تمنياته بسن قانون يمنع تعدد الزوجات في سلطنة عمان، على ان يستثني القانون “الأرامل والمطلقات”، على حد قوله.

وقال “المحرمي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على تصريحات شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب بشأن اقتراح مشروع قانون في البرلمان المصري يجرم الزواج بأخرى:” أتمنى أن يوجد تشريع في القانون العماني يمنع تعدد الزوجات سوى على الأرامل والمطلقات”.

وأضاف في تغريدة أخرى موجها حديثه لمتابعيه:” قبل التعليق أو اتهام شيخ الأزهر بمخالفة شرع الله. اقرأوا آية تحليل التعدد وتدبروا سياقها لتدركوا أن تعدد الزوجات جاء لحل أزمة الأرامل وأبنائهن الأيتام. فأباح الله للمتزوج الزواج منهن لكي تكون كفالته لأيتامهن أقرب لرعايته لأبناءه”.

شيخ الازهر وتجريم التعدد 

يشار إلى أن تصريحات شيخ الازهر قد تم تداولها من جديد بالرغم من أنها تعود لشهر مارس من العام2019. وذلك على خلفية اقتراح بمشروع قانون تقدمت به نائبة مصرية يجرم الزواج بامرأة أخرى دون علم الزوجة الأولى.

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وكان شيخ الأزهر قد صرح خلال لقاء له على القناة المصرية الأولى على مسألة التعدد قائلا:”مسألة تعدد الزوجات تشهد ظلما للمرأة وللأولاد في كثير من الأحيان. وهي من الأمور التي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية. علينا أن نقرأ الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل. فالبعض يقرأ “مثنى وثلاث ورباع”، وهذا جزء من الآية، وليس الآية كاملة. فهناك ما قبلها وما بعدها؟”.

وتابع قائلا: “هل المسلم فعلا حر في أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة على زوجته الأولى؟. أم أن هذه الحرية مقيدة بقيود وشروط؟. بمعنى أن التعدد “حق مقيد” أو نستطيع أن نقول إنه رخصة، والرخصة تحتاج إلى سبب. وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة.”.

وقال: “التعدد مشروط بالعدل وإذا لم يوجد العدل يحرم التعدد والعدل ليس متروكا للتجربة بمعنى أن الشخص يتزوج بثانية فإذا عدل يستمر وإذا لم يعدل فيطلق وإنما بمجرد الخوف من عدم العدل يحرم التعدد فالقرآن يقول: “فإن خِفتُم ألا تعدلوا فواحدة”.

وكانت النائبة المصرية هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب المصري، بمشروع قانون جديد يتيح حبس الزوج والمأذون في حال عدم إبلاغ الزوجة الأولى بواقعة الزواج. مشيرة إلى أن بعض الأزواج تزوجوا بدون علم الزوجة الأولى خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية ردود أفعال قوية من بعض النائبات تجاه زواج الزوج دون علم زوجته، وذلك بعد الضجة الإعلامية التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية زواج بيج رامي، وإعلان زوجته عدم معرفتها بزواجه.

(المصدر: وطن – مواقع التواصل)

 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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