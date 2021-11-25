ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك

شهدت منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري فوز الأهلي بنتيجة ثقيلة على فريق سموحة. برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، وكذلك فوز غريمه التقليدي الزمالك بهدف نظيف دون رد على سيراميكا كليو باترا.

مباراة الأهلي وسموحة

وسجل فريق الأهلي “المارد الأحمر” أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال31. عن طريق اللاعب أيمن أشرف بتسديدة قوية، كما وأحرز اللاعب بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة ال35 سجلها بقوة على يسار حارس المرمى.

وفي الدقيقة ال67 سجل حسين الشحات الهدف الثالث من خلال هجمة مرتدة .سريعة سجلها بقوة داخل شباك المرمى بعد عرضية جميلة.

وعاد بيرسي تاو لدك شباك سموحة من جديد بهدفه الثاني. في المباراة والرابع لصالح فريق الأهلي بأقدامه بعد عرضية رائعة من زميله محمد هاني، لينتهي اللقاء بفوز فريق الأهلي برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

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مباراة الزمالك وسيراميكا كليو باترا

وسجل فريق الزمالك المصري الهدف الوحيد في اللقاء داخل شباك نظيره. فريق سيراميكا كليو باترا، جاء في الدقيقة ال40 عن طريق اللاعب مصطفى فتحي بتسديدة قوية سكنت في شباك المرمى.

كما وشهد اللقاء تكافؤ الفرص بين فريق الزمالك وسيراميكا كليو باترا في السيطرة والقوة طيلة مجريات أحداث المباراة، مع إهدارهما العديد من الفرص في هز شباك المرمى.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، كما ويليه فريق بيراميدز برصيد 13 نقطة في المركز الثاني، متساوياً بذلك مع فريق الزمالك بنفس الرصيد من النقاط في ثالث جدول الترتيب.

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أما في المركز الرابع جاء فريق فاركو برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن فريق غزل المحلة وسيراميكا كليو باترا والاتحاد السكندري برصيد 8 نقاط، بينما في المركز الثامن آتى فريق المصري البورسعيدي وفيوتشر والبنك الأهلي برصيد 7 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن +تويتر)

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