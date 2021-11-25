"الملحدة أماني" تثير غضباً: "لن يذوق الجنة من لا يؤمن بمحمد بن سلمان"! - وطن يغرد خارج السرب
الملحدة أماني اثارت غضباً في السعودية بالسخرية من الرسول
الملحدة أماني اثارت غضباً في السعودية وسط مطالبات بالقبض عليها (صورة تعبيرية)
الهدهد

“الملحدة أماني” تثير غضباً: “لن يذوق الجنة من لا يؤمن بمحمد بن سلمان”!

كتب سالم حنفي
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ضج موقع “تويتر” في السعودية بهاشتاغ “#القبض_علي_الملحده_اماني”، عقب تسريب مداخلة لفتاة سعودية تدعى أماني، عبر إحدى غرف الدردشة على “تويتر”، سخرت فيها من الأحاديث النبوية الشريفة. مدعية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “نبي”.

وبحسب التسريب الذي رصدته “وطن” فقد زعمت “أماني” بأن محمد بن سلمان هو “الرسول”.

وعند مطالبتها بتقديم دليل على ما تزعمه، قالت ساخرة من “النبي” عليه السلام:” قال محمد بن عبدالله . الجنة لن يذوقها من لن يؤمن بمحمد بن سلمان آل سعود عليه الصلاة والسلام”، لتضيف ساخرة من رواة الحديث: “رواه البخاري ومسلم”.

حديث المدعوة أماني أثار استياء وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ترجموا استيائهم بتغريدات غاضبهم، وطالبوا بالقبض عليها من قبل السلطات المعنية.

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وقالت المغردة “تغريد العتيبي” تعليقا على ما هو متداول:”ما يربي المرتدين والمتطاولين على الله ورسوله إلا السيف.”

أما المغرد “محمد” فقد نشر ععدا من تغريدات الملحدة أماني التي تعكس توجهها، قائلا: “مومس وصْيع يتطاول على ديننا ولا من رادع له فإين من يحفظ الحق العام؟”.

 

من جانبه تساءل صاحب حساب “خاليدز” عما سيفعله النائب العام السعودي بحق الملحدة أماني قائلا:” لا خلاف بأنها مرتدة وحكمها وعقوبتها معلومة. لكن الخلاف هل النائب العام سيأمر بالقبض عليها؟. أم ستكون مثل سراج الغامدي ؟”.

كما نشر مغردون صورا شخصية للمدعوة “اماني” للتعرف عليها.

أماني: حق المرأة بالجنس في الوقت الذي تريد ومع من تريد!

كما تداول الناشطون تسجيلا أخر، زعمت فيه المدعوة أماني في غرفة الدردشة بأن من حق المرأة “ممارسة الجنس في الوقت الذي تراه ومناسبًا ومع من تراه مناسبًا بدون الاستعانة بطرق الوقاية.

وأضافت: “من حق المرأة أيضًا أن تجهض جنينها في الوقت الذي تراه مناسبًا، سواء كانت متزوجة أم لا. سواء كان الحمل يؤثر على حياتها أم لا، القرار يعود لها. ليس من حق أي شخص أن يقرر ما إذا كان من حقها الإجهاض أم لا”.

وأشار قسم من المغردين بأن المدعوة أماني تعيش في العاصمة السعودية الرياض. وأنها ليست المرة الأولى التي تثير الجدل بأفكار إلحادية تحاول نشرها في المجتمع السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن الأفكار الإلحادية قد بدأت بالانتشار بشكل علني في المملكة عقب موجة الانفتاح التي تشهدها السعودية منذ تولى محمد بن سلمان مسؤولياته. حيث أعلنت السلطات قبل ساعات القبض على مواطن “أساء للذات الإلهية” في غرفة دردشة عبر موقع التدوين “تويتر”.

(المصدر: وطن – تويتر)

 

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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    لا حول ولا قوة الا بالله .. هذا نتاج الانفتاح الذي جاء به الدب الداشر الى السعودية!!!!!!!!!!!!!

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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