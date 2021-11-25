“الملحدة أماني” تثير غضباً: “لن يذوق الجنة من لا يؤمن بمحمد بن سلمان”!

ضج موقع “تويتر” في السعودية بهاشتاغ “#القبض_علي_الملحده_اماني”، عقب تسريب مداخلة لفتاة سعودية تدعى أماني، عبر إحدى غرف الدردشة على “تويتر”، سخرت فيها من الأحاديث النبوية الشريفة. مدعية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “نبي”.

وبحسب التسريب الذي رصدته “وطن” فقد زعمت “أماني” بأن محمد بن سلمان هو “الرسول”.

وعند مطالبتها بتقديم دليل على ما تزعمه، قالت ساخرة من “النبي” عليه السلام:” قال محمد بن عبدالله . الجنة لن يذوقها من لن يؤمن بمحمد بن سلمان آل سعود عليه الصلاة والسلام”، لتضيف ساخرة من رواة الحديث: “رواه البخاري ومسلم”.

#القبض_علي_الملحده_اماني

عيال بليس وبناته يبون الله يخسف فينا الله ياخذكم🤢 pic.twitter.com/FVT1mAegax — ‏جناان العالميه 🇺🇦 MBS💍💛 (@JEN511_) November 24, 2021

حديث المدعوة أماني أثار استياء وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ترجموا استيائهم بتغريدات غاضبهم، وطالبوا بالقبض عليها من قبل السلطات المعنية.

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وقالت المغردة “تغريد العتيبي” تعليقا على ما هو متداول:”ما يربي المرتدين والمتطاولين على الله ورسوله إلا السيف.”

#القبض_علي_الملحدة_اماني

ما يربي المرتدين والمتطاولين على الله ورسوله إلا السيف. pic.twitter.com/UhljXLhIGV — تغريد العتيبي🇸🇦 (@Tagr_otb) November 24, 2021

أما المغرد “محمد” فقد نشر ععدا من تغريدات الملحدة أماني التي تعكس توجهها، قائلا: “مومس وصْيع يتطاول على ديننا ولا من رادع له فإين من يحفظ الحق العام؟”.

مومس وصْيع يتطاول على ديننا ولا من رادع له فإين من يحفظ الحق العام؟#القبض_علي_الملحدة_اماني pic.twitter.com/QzDPDibowq — Mohammed (@Dr__M_S_M_S) November 24, 2021

من جانبه تساءل صاحب حساب “خاليدز” عما سيفعله النائب العام السعودي بحق الملحدة أماني قائلا:” لا خلاف بأنها مرتدة وحكمها وعقوبتها معلومة. لكن الخلاف هل النائب العام سيأمر بالقبض عليها؟. أم ستكون مثل سراج الغامدي ؟”.

لا خلاف بأنها مرتدة وحكمها وعقوبتها معلومة، لكن الخلاف هل النائب العام سيأمر بالقبض عليها؟ أم ستكون مثل سراج الغامدي ؟ #القبض_علي_الملحدة_اماني pic.twitter.com/SzfGMKJdRr — خاليدز (@Relaiz_) November 24, 2021

كما نشر مغردون صورا شخصية للمدعوة “اماني” للتعرف عليها.

يارب ياكريم أن تشفي صدور قوم مؤمنين بهذه الملحـ ـحدة وأمثالها.. اللهم أجعل الشقاء مصيرها في الدنيا والآخرة #القبض_علي_الملحدة_اماني pic.twitter.com/Wd6YqK2m8k — Theeb (@TheebofUmmah) November 24, 2021

أماني: حق المرأة بالجنس في الوقت الذي تريد ومع من تريد!

كما تداول الناشطون تسجيلا أخر، زعمت فيه المدعوة أماني في غرفة الدردشة بأن من حق المرأة “ممارسة الجنس في الوقت الذي تراه ومناسبًا ومع من تراه مناسبًا بدون الاستعانة بطرق الوقاية.

وأضافت: “من حق المرأة أيضًا أن تجهض جنينها في الوقت الذي تراه مناسبًا، سواء كانت متزوجة أم لا. سواء كان الحمل يؤثر على حياتها أم لا، القرار يعود لها. ليس من حق أي شخص أن يقرر ما إذا كان من حقها الإجهاض أم لا”.

الشيطان وأعوانه وأخوانه وذريته 👇👇👇👇حسبي الله ونعم الوكيل فيهم جمعيا احزاب الضلال والانحلال اللهم اعصمنا من مكرهم وشرهم #القبض_علي_الملحده_اماني pic.twitter.com/A7JEBTHiDo — قمر (@j0dtY8ogNCsBZfo) November 25, 2021

وأشار قسم من المغردين بأن المدعوة أماني تعيش في العاصمة السعودية الرياض. وأنها ليست المرة الأولى التي تثير الجدل بأفكار إلحادية تحاول نشرها في المجتمع السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن الأفكار الإلحادية قد بدأت بالانتشار بشكل علني في المملكة عقب موجة الانفتاح التي تشهدها السعودية منذ تولى محمد بن سلمان مسؤولياته. حيث أعلنت السلطات قبل ساعات القبض على مواطن “أساء للذات الإلهية” في غرفة دردشة عبر موقع التدوين “تويتر”.