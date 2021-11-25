الصراع يشتد بين رونالدو وصلاح .. تفاصيل ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

تشهد منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا الصراع بين النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي. مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد في تسجيل الأهداف، رغم الفارق مع المتصدر. الماتادور البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف البايرن ميونيخ الألماني.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

ويتربع على عرش صدارة ترتيب منافسات دوري أبطال أوروبا اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي .مهاجم فريق بايرن ميونيخ ” البافاري” برصيد 9 أهداف، متساويًا برصيد الأهداف مع الفرنسي. سيباستيان هالير نجم فريق أياكس الهولندي في وصافة جدول الترتيب.

كما وجاء في المركز الثالث نجم فريق لايبزيغ الألماني كريستوفر نكونكو. برصيد 7 أهداف، كما ويليه في المركز الرابع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد برصيد 6 أهداف، متساويًا بذلك مع المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في خامس الترتيب.

اقرأ المزيد: رونالدو يقود مانشستر يونايتد إلى ثمن نهائي دوري الأبطال من ميدان فياريال

أما في المركز السادس جاء الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني .برصيد 5 أهداف، كما ويليه في المركز السابع الألماني ليروى ساني لاعب فريق بايرن ميونيخ برصيد 4 أهداف، متساويًا مع الجزائري رياض محرز والبرتغالي بيدرو جونسالفيس بنفس الرصيد من الأهداف.

وجاء على الترتيب كلاً من اللاعبين، هانز فاناكين، باولينيو، ليونيل ميسي، أنطوان غريزمان، داروين نوني، باولو ديبالا، كريم عضيمي، إدين دجيكو، غابرييل جيسوس برصيد 3 أهداف خلال منافسات. دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

رونالدو وصلاح والتأهل في أبطال أوروبا

كما ونجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، من قيادة فريق الشياطين الحمر من دور الثمن النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على فياريال .” الغواصات الصفراء” بهدفين نظيفين دون مقابل.

🚨 رســـمـــيًـــا | المُرشحين لجائزة أفضل هدف في مواجهات الجولة الخامسة من #دوري_أبطال_أوروبا 2021/22: ⚽️ هيفتي (ضد أتالانتا)

⚽️ روبرت ليفاندوفسكي (ضد دينامو كييف)

⚽️ تياغو ألكانتارا (ضد بورتو)

⚽️ بيدرو جونسالفيس (ضد دورتموند)#UCL pic.twitter.com/EYCrbfHxOb — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) November 24, 2021

اقرأ المزيد: ميلان يعزز آماله في دوري أبطال أوروبا بفوز نظيف على أتلتيكو مدريد

كما وتمكن رونالدو من إحراز هدفه السادس. في منافسات دوري أبطال أوروبا، ليعد بذلك أول لاعب في إنجلترا .يسجل في مباراته الخامسة في هذه البطولة.

فيما سجل فخر العرب المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، هدف التأهل إلى دور الثمن النهائي. والسادس له متساويًا بذلك مع الدون رونالدو في منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + موقع جوول)

شاهد كل جديد عبر قناتنا في « YOUTUBE»