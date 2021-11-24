مودل روز ترفع قضية تعنيف ضد زوجها ومفاجأة حول هوية الشهود!

كشف رجل الأعمال السعودي محمد الحمود، زوج عارضة الأزياء مودل روز، أن الأخيرة قامت برفع قضية جديدة ضده.

تعنيف وضرب

وقال الحمود بفيديو عبر “سناب شات”، إن مودل روز اتهمته بتعنيفها وضربها في محاولة منها لطرده من أمريكا.

وتابع: “فعلت ذلك حتى يؤثر على تأشيرتي وتواجدي في أمريكا، وعلى كل شيء أملكه.لأنه بمجرد أن أخرج من أمريكا لأحد هذه الأسباب، سينتهي كل شيء”.

وأضاف الحمود: “قمت بتعيين محامي لا علاقة له بالمحاميين الآخرين لأن هذه القضية تذهب فوراً إلى الجوازات الأمريكية”.

حبيب روز من الشهود!

وأكد الحمود أنه يشعر بالصدمة من روز، معقباً: “أنا لست خائفاً منها ولكني لم أتوقع أن تصل إلى هذه الدرجة من الحضيض”.

كما كشف الحمود أن حبيب روز الجديد له علاقة بالقضية.

وقال: “المضحك في الموضوع أن أصدقاء حبيبها من ضمن الشهود ضدي، بالإضافة إلى عائلته”.

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وعبر عن تعجبه قائلاً: “لا أعلم كيف فعلتها، الأهل مع أصدقاء حبيبها! وليس ذلك فقط. بل قاموا بإرسال أوراق القضية لجميع الشركات والإعلاميين”.

نقطة ضعف

وفي وقت سابق، ردت روز على اتهامات زوجها لها بالسرقة والتعاطي.

وانهارت مودل روز في لقاء مع الإعلامي أنس بوخش عند سؤالها عن الانفصال.

وقالت روز: (من أولها تبغي تصيحني، ما أبغى أصيح بها اللقاء، أصعب شي في الحياة إن الشخص اللي يعرف نقطة ضعفك ويحاربك).

وأشارت روز إلى أن زوجها يعلم جيداً أنها لا يمكن أن تتعاطى المخدرات وتشرب الكحول.

وأكدت روز أنها لم تقم بسرقة زوجها كما ادعى الأخير، مشيرة إلى أنها كانت تصرف عليه لمدة 5 سنوات.

قانون أمريكا في الطلاق!

وتابعت: (الدليل إنه مُصر على رفع دعوى الطلاق في المحاكم الأمريكية والتي تجبر الطرف الأغنى على إعطاء نصف ممتلكاته للطرف الثاني).

وأشارت روز إلى أنها التزمت الصمت لأن الرد ليس وقته، مضيفة: (راح يجي يوم الناس لو فكرت تفهم لوحدها).

وتابعت: (لما قررت أنفصل عنه، ما حبيت أتركه بدون شيء، فقدمت له مبلغ مالي ودفعت أقساط سيارته).

مودل روز: زوجي يريد نصف ثروتي

وأكدت عارضة الأزياء السعودية أنها كانت تدفع إيجار بيت طليقها إلى أن يجد عملاً بعدما ترك عمله في القنصلية.

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وعبرت روز عن صدمتها حين طالب بنصف ثروتها، مما جعلها تتراجع عما قدمته له.

وأضافت: (ما حبيت عشرة 8 سنوات تنتهي بهالطريقة، خاصة علاقته مع أهلي).

وكشفت مودل روز أنها رفعت قضية خلع في المحاكم السعودية وانها بإنتظار الحكم.

(المصدر: وطن –مواقع التواصل)