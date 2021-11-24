محمد عبده يصدم الجمهور.. احتضن أصالة وقبلها ليكيد زوجها ورقص مثل مايكل جاكسون!

أثار الفنان السعودي محمد عبده، جدلاً واسعاً بتصرفه مع الفنانة السورية أصالة نصري، أثناء مشاركتهما في إحياء احتفالية زعيم آسيا.

حضن وقبلات

حيث قام محمد عبده كما يظهر بفيديو متداول رصدته “وطن”، باحتضان أصالة، وتبادل القبلات معها في البوليفارد بلس بالرياض.

ولم يكتف الفنان السعودي بذلك، بل قام بعمل إشارة بيده ليغيظ زوج أصالة، الشاعر العراقي فائق حسن. والذي انضم إليهما من أجل صورة جماعية.

ناشطون يهاجمون أبو نورة

واستنكر الناشطون جرأة محمد عبده غير المعهودة، وجاء في التعليقات: “من يوم قال النبي سعودي غسلنا يدنا منه من ابو نوره الله يحسن خاتمته وخواتمنا”.

وكتب آخر: “اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك و لا يرحمنا”.

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وبتعليق مشابه، قالت إحدى المتابعات: “نسأل الله العافية والسلامة وحسن الخاتمة ، اهم شي حركة الشايب حرّة مدري وش عليه”.

وعبر آخر عن صدمته قائلاً: “عيوني وش قاعده تشوف؟ فجرها عبدو”.

رقصة مايكل جاكسون

ولم يكن عناقه لأصالة الأمر الوحيد المثير للجدل، فقد أدى محمد عبده رقصة على المسرح لم يفعلها من قبل.

حيث قلد عبد حركات الفنان العالمي الراحل مايكل جاكسون وهو يؤدي رقصة Moonwalk على نغمات أغنية Billie Jean.

كما تصدر هاشتاج “ابو نورة” التريند عبر “تويتر” بعدما ظهر الفنان متحمساً لفوز فريق الهلال.

وعندما طرح عليه أحد الإعلاميين سؤالاً ما إذا كان الفريق الفائز يستحق، قال فنان العرب: “الهلال بيض وجه السعودية ولم يقصر أبدا”.

وأشار إلى أن الملايين يتطلعون إلى هذا الفريق السعودي من أجل تحقيق الآمال الدولية، معقباً:”وهو قدها”.

ثم غمز الفنان السعودي للإعلامي ساخراً: “وهو أفضل من اللي بالي بالك”!!.

الهلال العالمي

أما أصالة، فقد ارتدت على المسرح قميص نادي الهلال السعودي باللون الأزرق، وكتب عليه “الهلال العالمي”.

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وقدمت الفنانة السورية التهنئة لنادي الهلال بمناسبة تتويجه بلقب بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه.

هذا وقد أقيمت الاحتفالية ضمن موسم الرياض، بمشاركة كل من راشد الماجد، راشد الفارس، مزعل الفرحان، إلى جانب أصالة ومحمد عبده.

(المصدر: وطن – مواقع التواصل)