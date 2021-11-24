“ديفيد هيرست”: بحظر حماس .. بريطانيا توجه ضربة لآفاق السلام

انتقد الكاتب البريطاني ديفيد هيرست في مقال له بموقع “ميدل إيست آي” الذي يرأس تحريره، قرار بريطانيا بحظر حركة حماس في المملكة المتحدة وتصنيفها منظمة إرهابية.

وقال هيرست في مقاله الذي ترجمته (وطن) إن المذكرة التفسيرية لوزارة الداخلية المصاحبة لتعديل قانون الإرهاب لعام 2000، الذي يحظر حماس بالكامل في المملكة المتحدة، قدمت ثلاثة أسباب فقط للحظر.

وتابع:”تقول المذكرة إن حماس نفذت أعمال إرهابية بإطلاق أكثر من 4000 صاروخ على إسرائيل بشكل عشوائي في مايو من هذا العام، مما أسفر عن مقتل مدنيين، بينهم طفلان.”

وتقول أيضا إن استخدام البالونات الحارقة كان عملاً إرهابياً تسبب في نشوب حرائق في بلدات جنوبي إسرائيل. وأن حماس دربت الشباب في غزة على أعمال إرهابية من خلال معسكرات تدريب.

وشدد ديفيد هيرست، على أنه حتى لو قبلت هذه التأكيدات في ظاهرها (ومن المسلم به أن هذا صعب: فقد أدى قصف إسرائيل لغزة في مايو إلى مقتل 256 فلسطينيًا، من بينهم 66 طفلاً)، فإن أي من هذه الادعاءات الواردة في الوثيقة لا تشير إلى أي نشاط لحماس في بريطانيا.

ولفت إلى أنه لا يوجد ذكر لمعاداة السامية، أو أي نشاط من قبل حماس أو مناصريها في المملكة المتحدة من شأنه أن يبرر مثل هذا الحظر.

حظر حماس في بريطانيا بالكامل

ورداً على أسئلة موقع Middle East Eye، صرحت وزارة الداخلية البريطانية أنه “بعد تقييم جديد خلص وزير الداخلية إلى أنه يجب حظر حركة حماس بالكامل.”

وتابعت الداخلية أن هذا الإجراء سيدعم الجهود المبذولة لحماية الشعب البريطاني والمجتمع الدولي في الكفاح العالمي ضد الارهاب.وفق زعمها

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ومضت وزارة الداخلية البريطانية في توضيح أن الجناح العسكري لحركة حماس قد تم حظره في مارس 2001 لأنه “كان تقييم الحكومة أن هناك تمييزًا بين الجناحين السياسي والعسكري للحركة.”

وقد تم تقييم هذا التمييز الآن على أنه مصطنع . حيث أن حماس هي نفسها بجناحيها السياسي والعسكري، فهي منظمة ضالعة في ارتكاب أعمال إرهابية والمشاركة فيها والتحضير لها والتشجيع عليها.

محتل غير شرعي

ومع ذلك، تقر المذكرة التفسيرية، وإن كانت بين قوسين، بالتغييرات التي أدخلت على ميثاق حماس لعام 1988، والذي تعترف بموجبه حماس بحكم الأمر الواقع بحدود إسرائيل لعام 1967 ولم تعد تطالب بتدمير إسرائيل في ميثاقها.

وسيسمح هذا الاعتراف للمحامين بالدفع في المحاكم البريطانية، بأن حماس لها حق مشروع في الدفاع عن النفس ضد المحتل غير الشرعي للأراضي الفلسطينية التاريخية.

وذلك من خلال كون هذا القرار الوارد بمذكرة الداخلية متحيزًا بشكل واضح في وصفه للأحداث التي وقعت في شهر مايو الماضي. ومن خلال حذف إراقة دماء المدنيين التي تسببت فيها القوات الإسرائيلية – بما في ذلك الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى في القدس. وهجمات حشود مسلحة من المستوطنين على الفلسطينيين.

كما استهدفت الهجمات على عشرات المباني في غزة ، والتي دمرت أكثر من 460 وحدة سكنية وتجارية.

وتابع الكاتب البريطاني أنه في الواقع، من اللافت للنظر قلة الدعم الذي حصل عليه وزير الداخلية من وزارة الخارجية نفسها.

وصرح بيتر ريكيتس، الدبلوماسي السابق ورئيس لجنة الاستخبارات المشتركة في عهد رئيس الوزراء السابق توني بلير، لمحطة “بي بي سي” العالمية أن حظر الجناح السياسي لحركة حماس لن يغير السياسة الخارجية للمملكة المتحدة. وأن حماس يجب أن تكون جزءًا من حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ما لم يقله هو أنه اعتبارًا من الأربعاء ، سيكون البحث عن حل سياسي أكثر تعقيدًا بسبب هذا الحظر.

جاء ذلك بصوت عالٍ وواضح من قبل الفصائل الفلسطينية الأخرى ، وليس أقلها فتح ، التي تعترف بإسرائيل. نفس التحذير وجهه نواب في الأردن.

واستنكرت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية تصنيف حماس منظمة إرهابية. ووصفتها بأنها “هجوم غير مبرر على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أشكال الاحتلال والظلم التاريخي الذي أرساه وعد بلفور”.

وأضافت السلطة الفلسطينية أن الإدراج سيعرقل السلام والجهود الجارية لترسيخ الهدنة وإعادة بناء غزة.

وبينما تجمدت فتح في مواجهة التوغلات اليومية للشرطة الإسرائيلية في مجمع الأقصى ، شوهدت حماس – في نظر المقدسيين والفلسطينيين في إسرائيل والضفة الغربية – وهي تفعل شيئًا لمقاومة الاحتلال.

امتداد سياسي واسع

ويرى ديفيد هيرست أن حماس مدعومة من قبل العديد من الفلسطينيين الذين لا يفضلون بالضرورة المقاومة المسلحة أو الصواريخ أو التفجيرات الانتحارية.

كما يتم دعمهم من قبل العديد من العائلات الفلسطينية المسيحية في بيت لحم.

لماذا؟ لان حماس لا تعتبر فاسدة كما أصبحت فتح والسلطة.يقول ديفيد هيرست

فحماس لم تعترف بإسرائيل ولا تفتح أبواب الضفة الغربية كل ليلة أمام القوات الإسرائيلية وهي تقاوم الاحتلال.

هذه هي وجهة نظر العديد من الفلسطينيين، وهي كذلك وجهة نظر العديد من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية. والذين يعيشون في إسرائيل عام 1948.

الحقيقة هي أن نفوذ حماس السياسي يمتد إلى ما هو أبعد من غزة نفسها.

وسواء أحب باتيل ووزارة الداخلية ذلك أم لا ، فهذا هو الواقع في الضفة الغربية المحتلة، يقول هيرست.

إلى هؤلاء الفلسطينيين ـ بحسب الكاتب البريطاني ـ يرسل باتيل والمملكة المتحدة رسالة: يمكنك التمتع بالديمقراطية، طالما أنك تصوت للحزب المناسب. وطالما أن الحزب الذي تصوت له يقبل حق القوات الإسرائيلية في مداهمة المنازل والعائلات كل ليلة وترهيبك.”

الرسالة هي أيضًا أن أي خيار آخر لمقاومة الاحتلال غير مطروح على الطاولة.

اختر اللاعنف ، مثل المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS) . وسيتم تصنيفك بمعاداة السامية. مهما فعلت ، لا يمكن معاقبة إسرائيل.

مهما فعلت ، لا يمكن محاكمة إسرائيل من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ، والتي أدانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحقيقها الحالي.

تعميق الصراع

إذن ما الذي يمكنك فعله بالضبط إذا كنت فلسطينيًا تعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو غزة؟ بالنسبة للشتات الفلسطيني ، لا سيما في المملكة المتحدة ، تبعث هذه الخطوة برسالة أكثر ضررًا.

تمامًا كما كان متوقعًا عندما تم توسيع معاداة السامية من خلال “تعريف عملي”، والذي يتضمن أمثلة مثل تحميل اليهود المسؤولية الجماعية عن أفعال دولة إسرائيل. تتضاءل قدرة أي شخص في بريطانيا على دعم القضية الفلسطينية.

حاول إقامة معرض ، وستجد نفسك أكثر صعوبة في العثور على مكان. نظم اجتماعًا في إحدى الجامعات ، وستتم مراقبتك بواسطة Prevent.

قد يتم استهدافك على وسائل التواصل الاجتماعي بصفتك معاد للسامية وتفقد وظيفتك.

الآن ، يمكن أيضًا وصفك بأنك مؤيد لمنظمة محظورة وسجنت لمدة 14 عامًا . أو تفقد جنسيتك دون أي لجوء إلى المحكمة.

واستطرد ديفيد هيرست في مقاله:”لن يحل أي من هذا الصراع سوف يعمقها فقط. لقد فعل باتيل شيئًا لم يفعله حتى بلير ، على الرغم من كراهيته للإسلام السياسي.”

واستند هيرست إلى ما قاله “بلير” الذي شارك في سبع جولات من المفاوضات مع خالد مشعل، المدير السياسي لحركة حماس في الدوحة في ذلك الوقت، في عام 2015 . بعد عامين بأنه يأسف لاستبعاد المملكة المتحدة ودول غربية أخرى حماس من طاولة المفاوضات ودعمها لإسرائيل.

واعتبر الكاتب البريطاني أن هذا النهج يحل النزاعات، وهو الأسلوب الذي استخدمه بلير وسلفه جون ميجور للتوصل إلى السلام في أيرلندا الشمالية.

رئيس الوزراء السابق مارجريت تاتشر – التي أعجبت بها باتيل – فقدت مصداقيتها في هذه القضية، بحسب هيرست.