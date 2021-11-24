حلبتُها “مطار حامد كرزاي”.. الإمارات تدخل في مواجهة جديدة مع قطر

كشفت وكالة “رويترز” للأنباء عن قيام الإمارات بإجراء محادثات رسمية مع حركة طالبان في أفغانستان لإدارة مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، على الرغم من وجود محادثات سابقة تجريها قطر، وهي التي تديره حاليا.

وقالت الوكالة نقلا عن أربعة مصادر مطلعة على الأمر، أجرت الإمارات محادثات مع حركة طالبان لإدارة مطار كابول في مواجهة قطر خصمها الخليجي في صراع دبلوماسي على النفوذ مع حكام أفغانستان الجدد، بحسب وصف المصادر.

وقال دبلوماسيون أجانب مقيمون في منطقة الخليج لرويترز إن المسؤولين الإماراتيين أجروا سلسلة من المناقشات مع المجموعة في الأسابيع الأخيرة لمناقشة تشغيل المطار الذي يعتبر الرابط الجوي الرئيسي لأفغانستان غير الساحلية بالعالم.

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وتوضح المحادثات كيف تسعى الدول لتأكيد نفوذها في أفغانستان التي تحكمها طالبان حتى مع بقاء الجماعة الإسلامية المتشددة منبوذة دوليًا وحكومتها غير معترف بها رسميًا من قبل أي دولة.

الإمارات تواجهة النفوذ الدبلوماسي الذي تتمتع به قطر

ووفقا للوكالة، فقد حرصت الإمارات على مواجهة النفوذ الدبلوماسي الذي تتمتع به قطر هناك. بحسب المصادر التي رفضت نشر أسمائها نظرا لحساسية الأمر.

وأكدت الوكالة أن القطريين يساعدون حاليا في إدارة مطار حامد كرزاي الدولي جنبًا إلى جنب مع تركيا. بعد أن لعبوا دورًا رئيسيًا في جهود الإجلاء في أعقاب الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة في أغسطس ، وأعربوا عن استعدادهم لتولي العمليات.

ومع ذلك ، قال الدبلوماسيون الأربعة إن طالبان لم تقم بعد بإضفاء الطابع الرسمي على ترتيب مع قطر.

من جانبه، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإماراتية إن الإمارات، التي كانت تدير مطار كابول في السابق خلال الجمهورية الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة، “لا تزال ملتزمة بمواصلة المساعدة في تشغيله” لضمان وصول المساعدات الإنسانية والممر الآمن.

وقال اثنان من الدبلوماسيين إن طالبان طلبت أيضًا مساعدة مالية من الإمارات . رغم أنهما أضافا أنه لم يتضح ما إذا كان ذلك مرتبطًا بمناقشات المطار.

ولم يرد المسؤول في وزارة الخارجية الإماراتية ، سالم الزعابي ، مدير التعاون الأمني الدولي ، على سؤال حول ما إذا كانت الإمارات تفكر في تقديم مساعدة مالية لطالبان.

وبحسب الدبلوماسيين الأربعة، فإن إحدى القضايا الرئيسية التي لا يزال يتعين حلها بين طالبان ومشغلي المطارات المحتملين هي من سيوفر الأمن في الموقع.

وتقول طالبان إنها لا تريد وجود قوات أجنبية في البلاد بعد عودتها إلى السلطة بعد عقدين من الحرب.

وأضاف الدبلوماسيون أن القوات الخاصة القطرية لا تزال توفر الأمن في الوقت الحالي داخل محيط المطار .بينما تقوم قوات طالبان الخاصة بدوريات في مناطق بالخارج.

وتحجم الدول حتى الآن عن الاعتراف رسميًا بحكومة طالبان. متهمة الحركة بالتراجع عن تعهداتها بدعم حقوق المرأة والأقليات.

ومع ذلك ، فقد حث المسؤولون القطريون على زيادة المشاركة الدولية مع طالبان لمنع أفغانستان الفقيرة من الوقوع في أزمة إنسانية.

كما أعربت دول الخليج عن قلقها من أن الانسحاب الأمريكي سيسمح للقاعدة باستعادة موطئ قدم في أفغانستان.

أهمية المطار

في حين أن هناك القليل من الفوائد التجارية لأي مشغل، فإن المطار سيوفر مصدرًا استخباراتيًا تمس الحاجة إليه بشأن التحركات داخل وخارج البلاد . وفقًا للدبلوماسيين الأربعة

وقال هؤلاء إنه منذ الانسحاب، افتقرت العديد من الدول إلى المعلومات.

في هذا الصدد، قالت الوكالة إن العلاقات بين قطر والإمارات كانت متوترة لسنوات حيث تنافسا على النفوذ الإقليمي.

وقاطعت الإمارات والسعودية وحلفاؤهما قطر لأكثر من ثلاث سنوات. وقطعت العلاقات السياسية والتجارية والنقل ، واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب – وهي تهمة تنفيها قطر. بينما تم حل النزاع في يناير من هذا العام.

وأوضح التقرير أن قطر لطالما كانت البوابة إلى طالبان. حيث استضافت الدوحة المكتب السياسي للجماعة منذ عام 2013 والمفاوضات مع الولايات المتحدة في أوائل عام 2020 التي أدت إلى الانسحاب.

كما عزز المسؤولون القطريون الأسبوع الماضي موقفهم من خلال التوقيع على اتفاقية لتمثيل المصالح الدبلوماسية الأمريكية في أفغانستان.

ووفقًا لاثنين من الدبلوماسيين، حافظت الإمارات على علاقاتها مع طالبان أيضًا.

وقال هؤلاء إن البلاد كانت موطنًا لبعض أعضاء الجماعة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك شير محمد عباس ستانيكزاي، الذي أضافوا أنه عاش في إمارة الشارقة مع أسرته منذ عام 2013 على الأقل.

ويشغل ستانيكزاي الآن منصب نائب وزير الخارجية في إدارة طالبان.