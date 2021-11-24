حادثة غريبة .. العثور على رجل حيّاً بعد وفاته ووضعه ليلة في ثلاجة الموتى! - وطن يغرد خارج السرب
رجل أُعلنت وفاته قبل العثور عليه على قيد الحياة بعد ليلة في ثلاجة الموتى
العائلة اتهمت الاطباء بالإهمال وهددوا بتقديم شكوى ضد الأطباء
حياتنا

حادثة غريبة .. العثور على رجل حيّاً بعد وفاته ووضعه ليلة في ثلاجة الموتى!

صدمته دراجة نارية وتعرض لنزيف داخلي في الرأس

كتب ايمان الباجي
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أثارة حادثة غريبة وقعت في الهند، ضجة كبيرة، تمثلت بوفاة رجل، ليتبين أنه مازال على قيد الحياة بعد أن قضى 6 ساعات في المشرحة بأحد المستشفيات، ليموت بعد ذلك بخمسة أيام.

وكان سريكيش كومار، البالغ من العمر 40 عاما، قد نقل إلى المستشفى بعد أن صدمته دراجة نارية في مراد آباد شرقي العاصمة نيودلهي وعند وصوله إلى المستشفى اتضح أنه فارق الحياة حسب الأطباء نتيجة نزيف داخلي في الرأس.

وقالت “ديلي ميل” البريطانية، إنّه تم نقل الرجل إلى مستشفى حكومي لتشريح جثته.

حادثة غريبة في الهند!

وتم إبلاغ الشرطة ووضعت الجثة في ثلاجة المشرحة حتى وصلت عائلته بعد ست ساعات.

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وفي حديثه عن وفاته، قال أخ المتوفي لصحيفة تايمز أوف إنديا: “قاتل أخي من أجل حياته لكنه خسر المعركة بعد خمسة أيام. أراد أن يعيش”.

وقال: “لقد ظهرت عليه علامات الشفاء لأنه كان يستجيب كلما ننادي اسمه. كانت عناصره الحيوية طبيعية. ومع ذلك كان لديه جلطة في دماغه”.

من جانبه، أفاد كبير المشرفين الطبيين في مراد آباد، الدكتور شيف سينغ: “عندما حضر فريق من الشرطة وعائلته لبدء الإجراءات الإدارية تبين أن الرجل لا يزال حيا إلا أنه دخل في غيبوبة.

كما لاحظت قريبته “مادو بالا” أن علامات الحركة تظهر عليه ولا يزال يتنفس. وارفقت ذلك بفيديو تم نشره على نطاق واسع.

ووصف الدكتور سينغ هذه القضية بأنها “قضية نادرة”. وقال “لا يمكننا تسميتها إهمالاً”.

بينما قالت شقيقة زوجته بالا بأنها وعائلته ستقدم شكوى ضد الأطباء بسبب الإهمال.

ومن جهتهم، يحقق المسؤولون في ملابسات إعلان وفاة الرجل بالخطأ ووضعه في الثلاجة.

(المصدر: ديلي ميل – ترجمة وتحرير وطن)

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ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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