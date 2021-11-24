تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق أتلتيكو مدريد مواجهة صعبة على ميدانه أمام الضيف ميلان الإيطالي مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات .دور المجموعات المنافسة من دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب “ميتروبوليتانو”.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وميلان

وستقام مباراة أتلتيكو مدريد ونظيره ميلان عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر. “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، بينما ستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، قطر، البحرين، العراق، اليمن، الكويت.

كما ستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وستنقل المباراة عبر قناة ” beIN Sports Xtra 1″ بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12604، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، معدل تصحيح الخطأ 2/3.

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التعليق على المباراة

ومن المقرر ان يعلق على مجريات أحداث اللقاء الناري بين المستضيف أتلتيكو مدريد وميلان عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف ميلان، حيث سيتواجد في حراسة المرمى يان أوبلاك.

📋 قائمة المشاركين لاستقبال ميلان 👇 pic.twitter.com/TJoZWR13zm — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) November 23, 2021

أما في دفاع الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: فيليب مونتيرو، ستيفان سافيتش، خوسيه خيمينيز، وفي وسط الفريق سيكون كلاً من: رودريغو دي بول، يانيك فيريرا كاراسكو، ماركوس يورينتي، كوكي.

كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أنطوان غريزمان، لويس سواريز، أنخل كوريا.

⏳ لم يبق سوى يوم 1️⃣ على مباراة أتليتي-ميلان! pic.twitter.com/AJ0YKECgI6 — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) November 23, 2021

تشكيلة فريق ميلان

وسيلعب المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي في تشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره المستضيف أتلتيكو مدريد، حيث سيكون في حراسة المرمى مايك ماينان.

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وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: تيو هيرنانديز، سيمون كيير، فيكايو توموري، دافيدي كالابريا، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من: فرانك كيسييه، إسماعيل بن ناصر.

أما في خط هجوم الفريق سيكون كلاً من: أنتي ريبيتش، إبراهيم دياز، أليكسيس ساليماكرس، زلاتان إبراهيموفيتش.

ترتيب الفريقين في منافسات أبطال أوروبا

وجاء فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثالث في المجموعة المنافسة برصيد 4 نقاط، بفارق كبير عن المتصدر فريق ليفربول برصيد 12 نقطة، كما وآتى فريق ميلان في أدنى الترتيب بنقطة واحدة في منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)