تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا - وطن يغرد خارج السرب
مباراة أتلتيكو مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا
مباراة أتلتيكو مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا
Imageرياضة

تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا

كتب فارس أبو شيحة
0

يلتقي فريق أتلتيكو مدريد مواجهة صعبة على ميدانه أمام الضيف ميلان الإيطالي مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات .دور المجموعات المنافسة من دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب “ميتروبوليتانو”.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وميلان

وستقام مباراة أتلتيكو مدريد ونظيره ميلان عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر. “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، بينما ستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، قطر، البحرين، العراق، اليمن، الكويت.

كما ستكون بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة  

وستبث المباراة بين كلا المنافسين عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وستنقل المباراة عبر قناة ” beIN Sports Xtra 1″ بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12604، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، معدل تصحيح الخطأ 2/3.

اقرأ المزيد: موعد مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

التعليق على المباراة

ومن المقرر ان يعلق على مجريات أحداث اللقاء الناري بين المستضيف أتلتيكو مدريد وميلان عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف ميلان، حيث سيتواجد في حراسة المرمى يان أوبلاك.

أما في دفاع الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: فيليب مونتيرو، ستيفان سافيتش، خوسيه خيمينيز، وفي وسط الفريق سيكون كلاً من: رودريغو دي بول، يانيك فيريرا كاراسكو، ماركوس يورينتي، كوكي.

كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أنطوان غريزمان، لويس سواريز، أنخل كوريا.

تشكيلة فريق ميلان

وسيلعب المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي في تشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره المستضيف أتلتيكو مدريد، حيث سيكون في حراسة المرمى مايك ماينان.

اقرأ المزيد: برشلونة يعجز عن فك الشيفرة بعد التعثر على أرضه أمام بنفيكا (شاهد)

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: تيو هيرنانديز، سيمون كيير، فيكايو توموري، دافيدي كالابريا، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من: فرانك كيسييه، إسماعيل بن ناصر.

أما في خط هجوم الفريق سيكون كلاً من: أنتي ريبيتش، إبراهيم دياز، أليكسيس ساليماكرس، زلاتان إبراهيموفيتش.

ترتيب الفريقين في منافسات أبطال أوروبا

وجاء فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثالث في المجموعة المنافسة برصيد 4 نقاط، بفارق كبير عن المتصدر فريق ليفربول برصيد 12 نقطة، كما وآتى فريق ميلان في أدنى الترتيب بنقطة واحدة في منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

«تابعنا عبر قناتنا في  YOUTUBE»

[ratemypost]
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

قد يعجبك ايضا
رياضة

موعد مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

رياضة

برشلونة يعجز عن فك الشيفرة بعد التعثر على أرضه أمام بنفيكا (شاهد)

رياضة

رونالدو يقود مانشستر يونايتد إلى ثمن نهائي دوري الأبطال من ميدان فياريال

رياضة

تشيلسي يقسو على يوفنتوس بهزيمة ثقيلة في أبطال أوروبا (فيديو)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More