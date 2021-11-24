أمير الكويت يجتمع بولي العهد والغانم وصباح الخالد ويوصيهم بكلمات مؤثرة!

في ظهور جديد له وقد بدت عليه علامات المرض الشديد، استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح و رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب فيديو تداولته وسائل الإعلام الكويتية، فقد توجه الأمير نواف بوصية للأقطاب الثلاثة قائلا: “الواحد دائماً يتفاءل بالخير. وأنتم إن شاء الله فيكم البركة. أنتم الثلاثة مسؤوليتكم كبيرة والله يعينكم ويوفقكم على ما أنتم تمشون فيه. وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والنجاح بينكم أنتم الثلاثة”.

وأضاف:” أنتم الآن اللي مسؤولين أول وتالي. وأنتم المسؤولين عن كل الأمور اللي موجودة. وأنتم كل ما هذا طبعاً تراجعوني في الأشياء اللي تهم بلدنا. وأنا واثق فيكم كل الثقة وأنتم الركيزة للكويت وعليكم مسؤوليات كبيرة وتطلعات”.

وتابع حديثه قائلا:”والناس طبعاً تبي الأمور في صالح بلدها. وأنتم الثلاثة الأقطاب مسؤوليتكم والله يعينكم ويوفقكم إن شاء الله لخدمة وطنكم. وأنتم أهل لها إن شاء الله، الله يعينكم ولا أحتاج أنا أوصيكم. ولا في نفسي أن أقولكم هذا الشيء. وأنا عارف أنتم أحرص مني بعد على بلدكم، والله يعينكم ويوفقكم إن شاء الله لما فيه الخير والصالح لبلدكم وشعبكم والله يعينكم”.

وأردف قائلا:” تكاتفكم وتعاونكم يا الأقطاب الثلاثة ترى أنتم اللي تمشون البلد ومصالح البلد، وأنا طبعاً أنتم إذا عملتوا بس إني أعرف عنه شنو قمتوا فيه وشنو عملتوا وشنو سويتوا، بس أنا واثق كل الثقة فيكم أنتم يا الثلاثة، والله يعينكم ويوفقكم لما فيه الخير لصالح البلد إن شاء الله”.

فيديو / سمو الأمير لولي العهد والغانم والخالد: أنتم الثلاثة مسؤوليتكم كبيرة وواثق فيكم كل الثقة.

• نتفاءل بالخير.. أنتم الركيزة للكويت وعليكم مسؤوليات وتطلعات. pic.twitter.com/JiPExkGnts — المجلس (@Almajlliss) November 24, 2021

حالة أمير الكويت الصحية

وكانت مصادر كويتية مقربة من العائلة الحاكمة، قد أكدت، قبل أيام، بأن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، تدهورت بشكل خطير وأنه فقد الوعي بشكل كامل.

المصادر التي نقل عنها موقع “الخليج الجديد” زعمت أيضا أن حالة الشيخ نواف، فرضت على أفراد العائلة التباحث فيما بينهم بشأن اختيار ولي العهد الجديد في حالة صعود ولي العهد الحالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لمنصب أمير البلاد.

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والاثنين الماضي، قال الشيخ محمد عبد الله المبارك وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت في بيان مقتضب، نقلته وكالة الأنباء “كونا”: “صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد. لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لحضرة الأمير وبصفة مؤقتة”.

ولم يذكر المبارك في بيانه سبب ذلك أو أية تفاصيل بخصوص هذا الأمر.

وأثار هذا البيان شكوكا بين النشطاء بشأن الوضع الصحي لأمير البلاد. خاصة وأن البيان لم يذكر سبب تفويض الأمير لولي العهد لممارسة بعض صلاحياته.