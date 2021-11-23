موعد مباراة ريال مدريد وشيريف والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق ريال مدريد أمام نظيره المستضيف فريق شيريف المولدوفي في مواجهة قوية ومثيرة. مساء يوم الأربعاء، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا على ملعب ” بولشايا سبورتفنايا”.

موعد مباراة ريال مدريد وشيريف

ومن المقرر أن تقام المباراة بين كلا المنافسين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، كما وستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، قطر، البحرين، العراق، اليمن، الكويت.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة. الثانية عشر مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين فريق ريال مدريد والمستضيف شيريف عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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وستنقل المباراة عبر قناة ” beIN Sports HD3 “، بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي البحريني خالد الحدي.

تشكيلة فريق ريال مدريد

وسيلعب المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي بتشكيلة أساسية أمام المستضيف شيريف تيراسبول، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

أما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: ناتشو، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، كامافينجا.

وفي هجوم الفريق سيكون في التشكيلة ثلاثي اللاعبين، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، إيدين هازارد.

تشكيلة فريق شيريف

وسيدخل المدرب زوران زكيتش بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف ريال مدريد، حيث سيكون في حراسة المرمى جيورجوس أثاناسياديس.

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بينما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: غوستافو دولانتو، دانيلو أربوليدا، كريستيانو دا سيلفا ليتي، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: ديمتريس كولوفوس، سيباستيان ثيل، إدموند أدو، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أداما تراوري، فرانك كاستانيدا، مومو ياساني.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويعتلي فريق ريال مدريد الإسباني في صدارة ترتيب المجموعة المنافسة، بينما جاء منافسه فريق شيريف المالدوفي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط خلال منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

(المصدر: مصدر +تويتر)