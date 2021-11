مورينيو يكافئ نجمه “فيليكس جيان” بعد التألق مع روما بحذاء ثمين (شاهد)

اشترى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 58 عامًا، حذاء ثمينًا لمهاجمه الغاني الشاب فيليكس أفينا جيان. بعد الوفاء بوعده في حال تألق اللاعب في مباراة فريقه روما أمام نظيره جنوى، والتي نجح الأخير من تسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة وقيادة الفريق لفوز نظيف في إطار منافسات الجولة ال13 من الدوري الإيطالي.

واستطاع الغاني فيليكس جيان مهاجم فريق روما الإيطالي في المباراة أمام منافسه جنوى، من تسجيل هدفين. في مرمى الأخير وقيادة فريق روما بفوز صعب ونظيف في منافسات الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي، حيث جمعت كلا الفريقين على ملعب ” لويجي فيراريس”.

وأفادت تقارير صحفية إيطالية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو. المدير الفني لفريق روما الإيطالي، قد وعد مهاجمه فيليكس أفينا جيان بأنه سيشتري له حذاء غاليًا جدًا في حال تألقه مع الفريق أمام منافسه جنوى.

اقرأ المزيد: موعد مباراة الهلال وستيلرز الكوري في نهائي أبطال آسيا

كما وشارك المهاجم الغاني جيان، في المباراة الثالثة بالدوري الإيطالي، حيث دخل اللقاء كبديل في الدقيقة ال75 من مجريات أحداث المباراة، واستطاع من تسجيل هدفين في الدقيقتين في ال82. وال90 ليمنح فريق روما ” الذئاب” الفوز النظيف والنقاط الثمينة على حساب منافسه جنوى.

وقال المدرب مورينيو في تصريحات صحفية له عبر شبكة. “DAZN” الرياضية العالمية، ” لقد وعدت اللاعب فيلكيس بأنني سأشتري له حذاء جديدًا، سيعجبه بشدة وبسعر باهظ يكلف 800 يورو”.

Profound to note, Roma's Felix Afena-Gyan (arrowed), who scored a superb brace vs Genoa tonight, was playing for High School Team just a couple of months ago in Ghana 🇬🇭

First player born in 2003 to score in Seria A. pic.twitter.com/J7AdWqdFI7

— Saddick Adams (@SaddickAdams) November 21, 2021