مورينيو يكافئ نجمه "فيليكس جيان" بعد التألق مع روما بحذاء ثمين (شاهد) - وطن يغرد خارج السرب
مورينو يفي بوعده لنجمه فيليكس بعد التألق مع روما الإيطالي
مورينو يفي بوعده لنجمه فيليكس بعد التألق مع روما الإيطالي
Videoرياضة

مورينيو يكافئ نجمه “فيليكس جيان” بعد التألق مع روما بحذاء ثمين (شاهد)

كتب فارس أبو شيحة
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اشترى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 58 عامًا، حذاء ثمينًا لمهاجمه الغاني الشاب فيليكس أفينا جيان. بعد الوفاء بوعده في حال تألق اللاعب في مباراة فريقه روما أمام نظيره جنوى، والتي نجح الأخير من تسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة وقيادة الفريق لفوز نظيف في إطار منافسات الجولة ال13 من الدوري الإيطالي.

مورينيو وفيليكس جيان

واستطاع الغاني فيليكس جيان مهاجم فريق روما الإيطالي في المباراة أمام منافسه جنوى، من تسجيل هدفين. في مرمى الأخير وقيادة فريق روما بفوز صعب ونظيف في منافسات الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي، حيث جمعت كلا الفريقين على ملعب ” لويجي فيراريس”.

وأفادت تقارير صحفية إيطالية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو. المدير الفني لفريق روما الإيطالي، قد وعد مهاجمه فيليكس أفينا جيان بأنه سيشتري له حذاء غاليًا جدًا في حال تألقه مع الفريق أمام منافسه جنوى.

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كما وشارك المهاجم الغاني جيان، في المباراة الثالثة بالدوري الإيطالي، حيث دخل اللقاء كبديل في الدقيقة ال75 من مجريات أحداث المباراة، واستطاع من تسجيل هدفين في الدقيقتين في ال82. وال90 ليمنح فريق روما ” الذئاب” الفوز النظيف والنقاط الثمينة على حساب منافسه جنوى.

مورينيو والحذاء الثمين

وقال المدرب مورينيو في تصريحات صحفية له عبر شبكة. “DAZN” الرياضية العالمية، ” لقد وعدت اللاعب فيلكيس بأنني سأشتري له حذاء جديدًا، سيعجبه بشدة وبسعر باهظ يكلف 800 يورو”.

وأردف مورينيو، ” لذلك ركض اللاعب نحوي بعد تألقه. في المباراة أمام جنوى، وأخبرني ألا أنسى ذلك، حيث أن أول ما فعلته هو أنني ذهبت لإحضار الحذاء له”.

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كما وأضاف، ” أقدم اعتذاري إلى دي روسي وفريق الشباب، لكن فيليكس سيبقى معنا، وفريق الشباب يعمل بشكل. لصيق معنا ولذلك فإن فيليكس وأربعة آخرين يلعبون مع الفريق الأول”.

وختم مورينيو حديثه، ” ما أدهشني في الحقيقة، هو أن اللاعب فيليكس هادئ تمامًا. أمام المرمى، وإذا لم يكن جيدًا في النواحي التقنية، فإنه يمتلك عقلية قوية”.

ويحتل فريق روما الإيطالي في المركز الخامس برصيد 22 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق نابولي برصيد 32 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن +DAZN )

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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