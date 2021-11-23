مع مغادرة السلطان هيثم .. بيان قطري – عماني مشترك وهذا أبرز ما جاء فيه

أصدرت سلطنة عمان وقطر بيانا مشتركا، أكدتا فيه على قوة الإرادة السياسية للقيادة في البلدين للارتقاء بكافة أوجه التعاون على جميع المستويات، وأن الزيارة التاريخية التي اجراها السلطان هيثم بن طارق إلى دولة قطر ستفتح آفاقاً جديدةً من التشاور والتنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية، فقد أشاد السلطان هيثم بن طارق والأمير تميم بن حمد بما يجمع البلدين من علاقات التعاون والشراكة المتميزة في كافة المجالات.

وأكّدا الرغبة المشتركة في التعاون في مجال الطاقة النظيفة، والتعاون المشترك في تبادل الخبرات للحد من التغيّر المناخي.

وأكّد الجانبان أن الفرص الحقيقية والمتنوعة في البلدين تشكّل أساساً متيناً لتعزيز العلاقات، وزيادة فرص الاستثمار، وإقامة الشراكات، وإنجاز مشاريع ذات قيمة مضافة في العديد من القطاعات والميادين.

فضلاً عن زيادة حجم التبادل التجاري وتنويعه، وتعزيز دور القطاع الخاص بما يحقق التكامل في مصالح البلدين.

اتفاقية حول التعاون العسكري

ووقع البلدان على اتفاقية حول التعاون العسكري بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان. واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي. واتّفاقية تعاون في مجال الاستثمار. واتفاقيّة تعاون بشأن الاستثمار في الشركة العمانية للنقل البحري. واتفـاقية تعاون حول الاستثمار في قطاع الضيافة. إضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية.

وقد عبّرت سلطنة عمان عن اعتزازها باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم قطر 2022.

معربةً عن ثقتها في نجاح دولة قطر في تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير بصورة غير مسبوقة، تعكس إرث المنطقة وإمكاناتها الكبيرة.

وعلى المستوييْن الإقليمي والدولي اتفق الجانبان على أهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

كما شدّدا على ضرورة تعزيز التشاور وتنسيق المواقف على المستوى الثنائي. وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، من أجل خدمة القضايا العربية والإسلامية، ودعم القضايا الإنسانية العادلة. وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

السلطان هيثم يدعو أمير قطر لزيارة السلطنة

وفي ختام الزيارة، أعرب سلطان عمان هيثم بن طارق عن خالص شكره وتقديره لأخيه امير قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذيْن حظي بهما والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة.

كما وجّه الدعوة إلى الشيخ تميم لزيارة سلطنة عمان.

كما أعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عن تقديره واعتزازه بهذه الزيارة التاريخية لأخيه السلطان هيثم بن طارق.

يشار إلى أنه انطلاقاً من العلاقات الأخوية الوطيدة، والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين دولة قطر وسلطنة عمان، وتلبية لدعوةٍ كريمةٍ من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، قام السلطان هيثم بن طارق بزيارةِ دولة لدولة قطر يومي 22 و23 نوفمبر 2021 م.

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وقد عقد السلطان هيثم بن طارق والشيخ تميم بن حمد مباحثات ثنائية موسعة استعرضت العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافَّة المجالات.

وشملت تبادل وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية.

وقد عكست هذه المباحثات عمق العلاقات الثنائية، وتطابق مواقف البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية، لا سيّما أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة كافة قضايا المنطقة.