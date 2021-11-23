محمد بن زايد في تركيا .. على ماذا يعوّل أردوغان!؟

أخبرت مصادر موقع “Middle East Eye” البريطاني أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعول على زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، المرتقبة لتوفير ضخ نقدي لإنعاش الاقتصاد المتعثر في تركيا.

وذكر تقرير الصحيفة البريطانية الذي ترجمته (وطن)، أنه بعد 10 سنوات من المنافسة الإقليمية والاتهامات له بالتخطيط لإسقاط الحكومة التركية، سيزور ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان أنقرة، الأربعاء.

وبدأت تركيا والإمارات العربية المتحدة في تجديد العلاقات خلال العام الماضي بسرعة مفاجئة. بعد سلسلة من الصراعات السياسية في أماكن مثل ليبيا ومصر والقرن الأفريقي.

وأدى ذلك إلى تساؤل الكثيرين عما يمكن أن يكسبه كل طرف من الوفاق والمصالحة.

تركيا لم تغير من أي من مواقفها

وقال مسؤول تركي تحدث لموقع “Middle East Eye” بشرط عدم كشف هويته لطبيعة منصبه، إن إعلان الإمارات عن استعدادها للتقارب خلف الأبواب المغلقة في وقت سابق من هذا العام كان وراء العملية.

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وتابع: “لا مجال للعواطف في السياسة الخارجية. الكل يدرك أن السياسة الخارجية القائمة على الصراعات لا تفيد أي شخص”.

ويحرص المسؤولون الأتراك على تأكيد أن تركيا لم تغير من أي من مواقفها من أجل تحسين العلاقات مع محمد بن زايد، حاكم الإمارات الفعلي.

وقال المسؤول الثاني: “ما زلنا في ليبيا، وما زلنا في القرن الأفريقي، ما زلنا نفعل ما نفعله.”

ويعتقد المسؤولون أن بعض التحركات الإماراتية التي أدخلت الإمارات في صراع مع تركيا، كما حدث في ليبيا من تمويلهم مرتزقة فاجنر الروس في محاولة للإطاحة بحكومة طرابلس، أدت إلى نتائج عكسية وأغضبت الولايات المتحدة.

وقال المسؤول الثاني: “كانت استراتيجيتهم السابقة أكثر تكلفة بكثير”.

موضحا:”الآن مع إدارة جو بايدن في الولايات المتحدة، هم بحاجة إلى حلفاء لتحقيق التوازن مع إيران.”

الشعور بالفرصة

وتوافق سينزيا بيانكو، الخبيرة الخليجية في مركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) ، على أنه يتعين على الإمارات العربية المتحدة إجراء تغييرات في السياسة بسبب المدخلات الواضحة من إدارة بايدن والعوامل الداخلية. مثل الحاجة إلى تقليص النفقات.

وقالت “بيانكو” في تصريحات لموقع Middle East Eye: “ومع ذلك هناك أيضًا شعور واضح بوجود فرصة في مواجهة تركيا”.

مضيفة أنه “في حين أن أنقرة ربما لم تغير سياساتها الإقليمية، فإن التصور هو أن الحكومة التركية أصبحت الآن أكثر انفتاحًا على التنازلات”.

ولفتت إلى أن أحد الأمثلة على ذلك هو النهج التركي الجديد لقنوات التلفزيون المصرية المعارضة التي تتخذ من اسطنبول مقراً لها.

في وقت سابق من هذا العام، طلب مسؤولون أتراك من بعض القنوات. بما التابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الإمارات عدو لها، إنهاء بعض برامجها السياسية.

وعلى الرغم من عدم طردهم من البلاد، كانت هذه الخطوة إعلانًا صريحًا بأن أنقرة تنأى بنفسها عن جماعة الإخوان المسلمين. ومنفتحة على العلاقات الدافئة مع دول مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر.

دعم محاولة انقلاب 2016

وإحدى القضايا العالقة هي أن الحكومة التركية اتهمت أبو ظبي علنًا بتقديم المساعدة المالية لمؤامرة الانقلاب في عام 2016. وألقت باللوم بشكل رئيسي على القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان لكونه مقرب من ابن زايد.

ويبدو أن أنقرة فقدت الاهتمام بهذه القضية.

ومع ذلك ، يشير المسؤولون الأتراك إلى أن دحلان لم يكن مرئيًا كما كان من قبل.

وهناك ادعاءات غير المؤكدة بأن دحلان وُضع قيد الإقامة الجبرية. لكنه لا يزال يغرد عبر حسابه الرسمي على تويتر حول القضايا الفلسطينية.

وقال مصدر منفصل مطلع على الاتصالات الإماراتية ـ التركية إن الجانبين يتبادلان الآن وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية. واتفقا على الاختلاف في بعض المجالات.

وقال المصدر، على سبيل المثال، نقلت تركيا معارضتها لخطوات الإمارات هذا الشهر لتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية.

استثمار إماراتي

وذكر التقرير أن أحد الحوافز التي استخدمها محمد بن زايد، لتخفيف موقف الرئيس التركي تجاه الإمارات، كان الوعد باستثمارات كبيرة في تركيا.

وفي هذا السياق قال مصدر مطلع لموقع Middle East Eye، إن ولي العهد أبلغ أردوغان في مكالمة هاتفية في وقت سابق من هذا العام إنه مستعد لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار.

وقال آخرون إن الرقم لا يقل عن 10 مليارات دولار. وكلا الرقمين من شأنهما أن يعززا الاقتصاد المتعثر في تركيا.

وأبدت هيئة أبوظبي للاستثمار والشركات المقربة من العائلة المالكة في أبو ظبي، اهتمامها بالرعاية الصحية وأهداف التكنولوجيا المالية وغيرها من الصناعات. وتتطلع إلى استثمارات تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في تركيا.

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ويزور أبوظبي وفد رفيع من أنقرة برئاسة وزراء التجارة والاقتصاد يرافقه رجال أعمال أتراك لمناقشة فرص الاستثمار.

وتأتي العروض الإماراتية في الوقت الذي تعاني فيه تركيا من أزمة عملة متصاعدة تقوض الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2023.

وتراجعت شعبية أردوغان إلى 38 بالمئة بحسب استطلاع أجري في أكتوبر تشرين الأول.

ويُعتقد أن الدولار الأمريكي مدفوع بشكل أساسي بآراء أردوغان المناهضة لسعر الفائدة.

فقد ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية بنحو 55 في المائة منذ بداية كانون الثاني (يناير).

خطوات إماراتية تدريجية لخفض التصعيد

وفي لقاء خاص في وقت سابق من هذا الشهر مع سياسي تركي، ورد أن أردوغان استشهد بالاستثمارات الإماراتية الكبيرة المحتملة كشيء من شأنه أن يساعده على استقرار الاقتصاد.

ويقول المسؤولون الأتراك إن الاستثمار سيكون مفيدًا للجانبين. حيث تبحث الإمارات العربية المتحدة عن دول جديدة للاستثمار فيها وتعتبر تركيا سوقًا مربحة.

وقال المسؤول التركي الثاني: “ستكون هناك بعض الخطوات الإماراتية التدريجية لخفض التصعيد في المنطقة”.

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وبالنظر إلى الأفق، فإن هذه الاستثمارات الضخمة لن تصل في غضون عام ولكن في غضون عدة سنوات. الأمر الذي من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية.

ويقول “بيانكو” الخبير الخليجي، إن أبو ظبي تعتقد أن الاصطفاف الإقليمي ضد تركيا في شرق البحر المتوسط​​. جنبًا إلى جنب مع الصعوبات الاقتصادية والمالية وأداء أردوغان المخيب للآمال في استطلاعات الرأي. جعلت حكومة أنقرة أكثر انفتاحًا على السياسات الإقليمية في المقابل. للدعم الإماراتي.

ومع ذلك ، فإن الانخفاض المستمر في قيمة الليرة ، التي فقدت 20 في المائة من قيمتها في نوفمبر ، يعقد أيضًا الاستثمار الإماراتي المحتمل.

وقال مصدر مقيم في أبو ظبي إن التقلبات تجعل المستثمرين الإماراتيين غير مرتاحين. لأن كل ما يخططون لشرائه أو الاستثمار فيه أصبح أرخص باستمرار.