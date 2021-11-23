“تعاطي وحيازة مخدرات”.. محكمة الاستئناف بالكويت تصدر حكمها النهائي في قضية علي كاكولي!

أصدرت السلطات القضائية في الكويت، حكمها النهائي في قضية الممثل الكويتي علي كاكولي.

حكم نهائي

وذكرت حسابات محلية أن محكمة الاستئناف، قضت بحبس علي كاكولي 3 سنوات و4 أشهر مع الشغل والنفاذ.

#محكمة_الاستئناف تقضي بحبس الممثل علي كاكولي 3 سنوات و4 أشهر عن حيازة الحشيش والمؤثرات العقلية. pic.twitter.com/5aZck6QjQv — المرصد (@MrsdNews) November 23, 2021

كما قضت المحكمة بتغريم كاكولي 3 آلاف دينار (10 ألاف دولار)، وذلك بتهمة تعاطي وحيازة المخدرات.

وأكدت صحيفة “الراي” الحكومية صدور حكم ضد كاكولي، مشيرةً إليه بـ”فنان مشهور” دون ذكر اسمه.

بريء من الاتجار

وفي سبتمبر الماضي، قضت محكمة الجنايات بحبس كاكولي 5 سنوات، في قضية تهريب المخدرات.

كما قضت المحكمة بتغريم الممثل 5 آلاف دينار كويتي عن تهمة التعاطي، وبراءته من تهمة الاتجار.

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ورطة علي كاكولي

هذا وقد واجه الفنان الكويتي اتهامات بحيازة المخدرات في يوليو الماضي. وذلك بعدما أعلنت صحف كويتية، إصدار النيابة العامة قرارا بحبس ممثل كويتي لمدة 21 يوما بتهمة جلب مواد مخدرة من خارج البلاد.

واكتفت الصحف حينها بذكر الأحرف الأولى من اسم الممثل (ع.ك) دون الإشارة إلى اسمه بشكل واضح، أو ذكر تفاصيل أخرى.

ما جعل البعض يزج باسم الممثل الكويتي في التهمة.

وهو ما دعى محاميا دفاع كاكولي لإصدار بيان رسمي للرد على تلك الاتهامات التي انتشرت بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حساب شاهين يؤكد!

لكن حساب شاهين الشهير لمح حينها إلى أن علي كاكولي فعلاً متورط بقضية المخدرات.

وأعاد الحساب نشر بيان المحاميان، وأرفقه بتعليق: (بيان الفنان علي كاكولي لم ينف أنه مسجون، ولم يتطرق إذا كانت قضية مخدرات أم لا).

وكانت صحيفة القبس الكويتية قد ذكرت أن الفنان المتهم أفاد أثناء التحقيق معه بأنه أصبح مدمناً أثناء وجوده لتصوير عمل فني في إحدى الدول العربية.

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الأمر الذي زاد الشك حيث يقوم علي كاكولي بتصوير مسلسل (الهروب) في لبنان.

وذكرت الأنباء أن القبض على كاكولي وضع منتج مسلسل (الهروب) في مأزق. وهو المنتج اللبناني جمال سنان في مأزق، حيث كان وقّع معه عقداً لبطولة المسلسل الذي يستعد لتصويره في لبنان. وتشاركه البطولة الفنانة الكويتية شجون الهاجري.

(المصدر: الراي – وطن )