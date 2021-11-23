لاعب يستفز حارس مرمى بحركة غريبة بعد فشله في التصدي للكرة (فيديو) - وطن يغرد خارج السرب
لاعب والسخرية من حارس مرمى بعد فشله في التصدي للكرة
لاعب والسخرية من حارس مرمى بعد فشله في التصدي للكرة
Videoرياضة

لاعب يستفز حارس مرمى بحركة غريبة بعد فشله في التصدي للكرة (فيديو)

كتب فارس أبو شيحة
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في حدث درامي داخل مباراة جمعت فريق جامعة ديوك أمام منافسه فريق جامعة كاليفورينا بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري الرابطة الوطنية للجامعات في رياضة كرة القدم، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد

لاعب يستفز حارس مرمى

وبدأت الحادثة بعد قيام مهاجم فريق ديوك ” ثورليفور أولفارسون”، الذي لم يكتفي بالاحتفال مع الفريق. بعد إحرازه الهدف، بل توجه إلى مرمى حارس مرمى الخصم وقام بإداء عدد من الحركات المستفزة للحارس. بعد الفشل في التصدي للكرة، وهو ما أثار غضب أحد لاعبي فريق الخضم ليقوم بدفعه من الخلف بقوة وسقوطه أرضًا.

كما وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب جامعة كاليفورينا. “بيترو غراسي”، بعد إسقاط اللاعب المستفز على الأرض وسط احتجاجات وفوضى من قبل الجماهير الرافضة لهذا القرار والتي أدت إلى توقف المباراة لفترة طويلة من الوقت.

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ترتيب الدوري الأمريكي

ويحتل فريق نيو إنجلاند على صدارة ترتيب الدوري الأمريكي في المنطقة الشرقية. برصيد 73 نقطة، كما ويليه فريق فيلادلفيا برصيد 54 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق ناشفيل بنفس الرصيد من النقاط.

كما وجاء في المركز الرابع فريق نيويورك سيتي برصيد 51 نقطة، متساويًا. مع فريق أتلانتا يونايتد وأولاندو سيتي في المركزين الخامس والسادس بنفس الرصيد من النقاط، ويليه في المركز السابع فريق ريد بولز برصيد 48 نقطة.

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وبفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز الثامن فريق دي سي يونايتد برصيد 47 نقطة، متساويًا مع فريق كولومبوس، أما في عاشر الترتيب فقد جاء فريق مونتريال برصيد 46 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

بينما يتصدر فريق كولورادو رابيدز على صدارة ترتيب الدوري في المنطقة الغربية برصيد 61 نقطة، كما وجاء في المركز الثاني فريق سوندرز برصيد 60 نقطة، لكن في ثالث الترتيب آتى فريق كانساس برصيد 58 نقطة.

لكن في المركز الرابع جاء فريق بورتلاند تيمبرز برصيد 55 نقطة، أما في المركز الخامس فقد جاء فريق مينيسويا يونايتد برصيد 49 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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