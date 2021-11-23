قمر اللبنانية تنشر صورة مولودتها الثانية “دون زواج” وتختار لها هذا الاسم الغريب!

رزقت الفنانة قمر اللبنانية بمولودتها الثانية، والتي أطلقت عليها اسم “لونا”.

“لونا”

وأعلنت قمر اللبنانية عن الخبر عبر خاصية “الستوري” في حسابها عبر “انستجرام”.

ونشرت قمر صورة لابنتها وهي في سرير المستشفى، معقبة: “مرحبا بك ملاكي الصغير لونا في العالم”.

وتبين أن قمر وضعت مولودتها في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية.

واختارت قمر اسم “لونا” الذي يعني القمر الصغير باللغة الإيطالية.

حامل دون زواج

وكانت قمر قد أعلنت قبل أشهر حملها بدون زواج وهاجمت منتقديها.

واستعرضت قمر حينها الحمل بارتداء بكيني باللون البيج، وفوقه معطف فرو، مستندةً على أريكة في منزلها وتحتسي مشروباً ساخناً.

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وأرفقت قمر الصور بتعليق قالت فيه: (حبيبي يكبر، طفلي).

وبدت قمر بأشهرها الأخيرة في الصور، لكن متابعيها لم يتمنوا لها السلامة بقدر ما أعادوا السؤال ذاته (من هو والده؟).

وتعرضت قمر لهجوم شرس من متابعيها إثر عدم إعلانها زواجها أو هوية والد الجنين، وهو ما جعلها ترد الصاع صاعين.

وكتبت قمر اللبنانية منشوراً طويلاً عبر خاصية (الستوري) عبر حسابها على (انستجرام)، طالبت خلالها بعدم التدخل في حياتها الخاصة.

قمر اللبنانية: حياتي خط أحمر

وقالت قمر في حينها: (السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، ولا مرة قـررت أبخل على محبيني بمعـلومة تخصني، خاصة اللي بيدعمني).

وتابعت: (بس في الفترة الأخيرة بيحصل أشياء غريبة، أغلبية العرب بيحاسبوني ويتعـدوا على خصوصيتي، ويحللوا ويحرموا اللي عاوزينه).

واستطردت قمر: (من أول يوم أعلنت فيه حملي، وبتسألوا مين أبو الطفل، ومن مين حامل، للدرجة دي منهارين، لكم الحق تنتقدوا شغلي، لكن حياتي خط أحمر).

واستمرت قمر بهجومها قائلة: (مين أنتوا عشان تحللوا وتحرموا، روحوا اتعلموا من الغـرب التحضر، والحفاظ على حقوق الأم والطفل. وأنا معنديش مشكلة أكـون سنغـل مازر (ام عزباء)، واللي هو الراجل اللي يتخلى عن مسـؤوليته).

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(الروح القدس)

وأضافت: (حابين تعرفوا مين أبو الطفل وأنا حامل من مين، حامل من الروح القدس حدا إله معي! لا أحد يتدخل. اليوم أي مخلوق يوجد بالحياة بإرادة الله من انتم حتى تحكموا على روح خلقها الله أو تحرموا وتحللوا خلق الله”.

وختمت قمر كلامها قائلة: (من أنتم حتى تحللوا وتحرموا اللي بدكم إياه، متحججين بالدين وأنتم منافقين وكذابين).

(المصدر: وطن – انستجرام)