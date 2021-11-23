طبيب أرجنتيني يكشف مفاجأة صادمة عن الراحل “مارادونا”

كشف الطبيب الأرجنتيني نيلسون كاسترو تفاصيل صادمة في ذكرى وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية. دييغو مارادونا، عن معلومات طبية وحقائق لأول مرة بشأن قلب الراحل مارادونا بعد وفاته.

الطبيب كاسترو ومارادونا

ونشر الطبيب والصحفي الأرجنتيني كاسترو كتاب الذي حمل عنوان “صحة مارادونا .. قصة حقيقية”، بعد مرور عام على وفاته الذي يصادف ال25 من شهر نوفمبر العام المنصرم، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس على عمر يناهز 60 عامًا.

وأجاب الطبيب عن سؤال خلال ظهوره في مقابلة تلفزيونية للحديث عن كتابه، بشأن تعرض قلب مارادونا للسرقة بعد وفاته، قائلًا: "كان هناك مشجعون متطرفون ينوون انتزاع قلب #مارادونا (من داخل ضريحه) لكن ذلك لم يحدث. الأطباء أخرجوا قلب مارادونا من جسده لأنه كان مهما جدا للتحقيق في ظروف وفاته". pic.twitter.com/Rr96AdIYaO — قناة بينونة (@Baynounahtv) November 23, 2021

وقال الطبيب كاسترو في مقابلة صحفية معه للحديث عن كتابه، وتعرض قلب الأسطورة مارادونا بعد وفاته، قائلاً: ” كان هناك عدد من المشجعين المتطرفين ينوون انتزاع قلب مارادونا من داخل ضريحه، لكن هذا الأمر لم يحدث، حيث أن الأطباء .قاموا باستخراج قلب مارادونا من جسده لأنه كان مهمًا للتحقق من ظروف وفاته”.

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مارادونا دفن بلا قلب

كما وكشف كاسترو عن تفاصيل من سجلات طبية وسرية للراحل مارادونا وكذلك استماعه. إلى عدد من الشهود بشأن ذلك، قائلاً: ” مارادونا مدفون بدون قلب!، كان وزن قلبه نصف كيلو غرام، وفي العادة فإن القلب يزن 300 غرام، لكن قلب مارادونا كان كبيرًا جدًا ويعود ذلك إلى قصور فيه إلى جانب أنه كان لاعب كرة قدم”.

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وأردف، ” مارادونا كان مدمنًا بشكل مخيف جدًا. على كل شيء ضار له، مقارنة بأي شخص أخر، ولو كان شخص غيره لمات في سن أقل بكثير، لكنه يمتلك جسدًا قويًا له القدرة على المقاومة، مشيرًا إلى أن الراحل مارادونا كان من الممكن أن يحظى بصحة .أفضل لكنه لم يسمع مطلقًا من أجل الحصول على علاج فعال”.

"صحة مارادونا.. القصة الحقيقية"، هو عنوان الكتاب الجديد الذي نشره الطبيب والصحافي نيلسون كاسترو. الكاتب سرَد جوانب خفيّة من سيرة دييغو مارادونا الذي توفيَ قبل نحو عام بعد أزمةٍ قلبيّة. أغرب ما نُشر في الكتاب، هو أن مارادونا دُفن بدون قلب! pic.twitter.com/bz6JI5TPbU — Super1mag (@Superonemag) November 22, 2021

الرعاية الطبية

من جانبه، قال ماتياس مورلا محامي الراحل مارادونا، بأن سوء الرعاية الطبية قد يكون السبب. في احتمالية وفاة الأسطورة بعد اجراء العملية الجراحية في الدماغ.

وما يزال القضاء الأرجنتيني يحقق مع سبعة أشخاص من أطباء وممرضين في قضية وفاة الاسطورة دييغو مارادونا، من أجل معرفة ما إذا وفروا العلاج والرعاية اللازمة للاعب من أجل الحفاظ على حياته أم العكس، حيث تتراوح عقوبة السجن في حال إثبات الأدلة ضدهم من 8 إلى 25 عامًا.

(المصدر: وطن + سكاي نيوز عربية)