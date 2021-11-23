آبل تُصعّد المعركة مع NSO الإسرائيلية لتجسس برامجها على أجهزة آيفون

رفعت شركة آبل اليوم، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد مجموعة “NSO” وهي شركة إسرائيلية تبيع برامج تجسس للوكالات الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون التي تمكنها من اختراق أجهزة iPhone، وقراءة البيانات الموجودة عليها، بما في ذلك الرسائل والاتصالات الأخرى.

في وقت سابق من هذا العام، قالت منظمة العفو الدولية إنها اكتشفت أجهزة iPhone حديثة تخص صحفيين ومحامين في مجال حقوق الإنسان أصيبت ببرنامج ضار لمجموعة NSO يسمى Pegasus.

آبل تسعى لحظر مجموعة “NSO” من استخدام اجهزتها

موقع “cnbc” الذي ترجمت (وطن) عنه الخبر قال إن آبل تسعى للحصول على أمر قضائي دائم لحظر NSO Group من استخدام برامج أو خدمات أو أجهزة Apple.

كما أنها تسعى للحصول على تعويضات تزيد عن 75000 دولار.

اقرأ أيضاً: برامج التجسس الإسرائيلية: ما تقرأه قد يجعلك هدفاً!

وفي أكتوبر الماضي أعلنت شركة “NSO” الإسرائيلية إنهاء تعاقدها مع الإمارات لاستخدام رئيس وزرائها، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، برنامجها للتجسس على زوجته السابقة، الأميرة الأردنية هيا بن الحسين.

وقال محامو الشركة خلال جلسات الاستماع، حسبما ذكرته المحكمة العليا في إنجلترا وقتها، إن “NSO” ألغت عقدها مع الإمارات. وذلك لخرقها قواعدها بشأن استخدام نظام “بيغاسوس”. الذي “من شأنه أن يعتمد لجمع البيانات من الهواتف المحمولة لمجرمين أو إرهابيين مشتبه بهم”.

وأوضحت الشركة أنها أغلقت 6 أنظمة لعملاء سابقين بعقود تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار. ولم تذكر أي تفاصيل.

وتعتبر آبل الدعوى بمثابة تحذير لبائعي برامج التجسس الآخرين.

أبل ترفض استخدام برامج تجسس على المستخدمين

وفي هذا السياق قال “إيفان كرستيك” رئيس شركة آبل: “الخطوات التي تتخذها آبل اليوم سترسل رسالة واضحة: “في مجتمع حر من غير المقبول استخدام برامج تجسس قوية ترعاها الدولة كسلاح ضد المستخدمين الأبرياء وأولئك الذين يسعون إلى جعل العالم مكانًا أفضل”.

وتسمح برمجيات NSO Group “بالهجمات. بما في ذلك الهجمات من الحكومات السيادية التي تدفع مئات الملايين من الدولارات. بغرض استهداف ومهاجمة جزء صغير من المستخدمين بمعلومات ذات أهمية خاصة .

وقالت شركة آبل في الدعوى المرفوعة في المحكمة الفيدرالية في المنطقة الشمالية كاليفورنيا، إنها ليست “برامج ضارة للمستهلك العادي”.

وقالت شركة آبل أيضًا يوم الثلاثاء إنها أصلحت العيوب التي مكنت برنامج NSO Group من الوصول إلى البيانات الخاصة على أجهزة iPhone باستخدام هجمات “الضغط الصفري”.

حيث يتم تسليم البرامج الضارة من خلال رسالة نصية ولا تترك أثرًا يذكر للعدوى.

ويمكن لمستخدمي بيغاسوس Pegasus مراقبة أنشطة مالك iPhone عن بعد. وجمع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وسجل التصفح. والوصول إلى ميكروفون وكاميرا الجهاز. ذلك حسبما زعمت شركة Apple في الدعوى القضائية التي رفعتها.

الهجمات استهدفت عددًا صغيرًا من عملاء أبل

وقالت شركة آبل إن الهجمات استهدفت فقط عددًا صغيرًا من العملاء. مضيفة يوم الثلاثاء إنها ستبلغ مستخدمي iPhone الذين ربما استهدفهم برنامج Pegasus الضار.

وقالت شركة Apple في إعلانها: أنشأ المهاجمون معرفات Apple لإرسال بيانات ضارة إلى جهاز الضحية. مما يسمح لمجموعة NSO Group أو عملائها بتسليم وتثبيت برامج التجسس Pegasus دون علم الضحية.

اقرأ أيضاً: محمد بن زايد ومحمد بن راشد اشتريا “بيغاسوس” .. وموقع عبري يطرح الأسباب

وتابعت “على الرغم من إساءة استخدامها للإختراق. لم يتم اختراق خوادم Apple أو اختراقها في الهجمات.”

وقالت شركة آبل إن مجموعة NSO أنشأت حسابات معرف Apple وانتهكت شروط خدمة iCloud لتشغيل برامج التجسس الخاصة بها.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت منظمة العفو الدولية إنها عثرت على دليل على اختراق iPhone 12.

وحصلت على قائمة مسربة تضم 50000 رقم هاتف استهدفتها برمجيات NSO Group.

برنامج NSO Group استخدم ضد مقربين من خاشقجي

يزعم أن برنامج NSO Group قد تم استخدامه لمراقبة الأقارب والأشخاص المقربين من جمال خاشقجي، كاتب العمود في واشنطن بوست الذي قتل في تركيا .

وقالت منظمة العفو الدولية أيضًا إنها اكتشفت برمجيات خبيثة لمجموعة NSO على هواتف آيفون لمحامي حقوق إنسان فرنسي وناشط فرنسي وصحفي هندي وناشط رواندي.

اقرأ أيضاً: هذا هو الضابط الذي ساعد محمد بن راشد في تهديد زوجته السابقة الأميرة هيا

أدرجت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة NSO على القائمة السوداء في وقت سابق من هذا الشهر. ومنعتها من استخدام التكنولوجيا الأمريكية في عملياتها.

شركة Meta ، المعروفة سابقًا باسم Facebook ، تقاضي شركة WhatsApp التابعة لمجموعة NSO Group بشكل منفصل.

وفي وقت سابق من هذا العام ، قال متحدث باسم NSO إن الشركة تبيع تقنيتها إلى وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات لمنع الجريمة والأعمال الإرهابية ، وأنها تقوم بفحص عملائها.