وفاة محمد بن نايف وسط تكتم رسمي .. ما حقيقة الأمر؟

تصدر اسم ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، محركات البحث ومواقع التواصل في السعودية، عقب انتشار مزاعم حول وفاته داخل السجن.

ويشار إلى أن محمد بن نايف موضوع تحت الإقامة الجبرية في المملكة بعد أن عزله ابن عمه الأمير محمد بن سلمان من منصبه عام 2017.

اخبار تتناقل مفيدة بوفاة محمد بن نايف في السجن !!! pic.twitter.com/cwUiSO6mU8 — الإعلامي/ يحيى صلح(حسابي البديل ) (@SolahYahya) November 21, 2021

ولم يشاهد ابن نايف علانية منذ ظهور تقارير عن توقيفه في مارس العام الماضي.

وانتشر خبر وفاة محمد بن نايف بين حسابات سعودية على تويتر، لم تذكر مصدر معلوماتها أو أي تفاصيل أخرى.

🇸🇦

حقيقة أم اشاعه ؟ 🤗👇

"العثور على ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف ، الذي اعتقل من قبل ولي العهد الحالي للمملكة العربية السعودية ، ميتًا في زنزانته في السجن." pic.twitter.com/mm0K86D6hU — ☝️Index Hakeem 🟣☝️ (@hakrashaa) November 22, 2021

لا تأكيد رسمي

وقال حساب يحمل اسم عبدالرحمن راشد السحيمي: “تأكد لنا وفاة الأمير محمد بن نايف منذ أيام . والديوان الملكي لم يعلن حالة الوفاة.”

وتابع:”ومازال جثمانه بالثلاجة لم يدفن.”

تأكد لنا وفاة الأمير محمد بن نايف منذ ايام والديوان الملكي لم يعلن حالة الوفاة ومازال جثمانه بالثلاجة لم يدفن معلومة من عدة مصادر مؤثوق ونحن نتحدى إبن سلمان نشر فيديو بالصوت والصورة والتاريخ والساعة يظهر محمد بن نايف على قيد الحياة بدون فربكة الفيديو ؟؟؟ pic.twitter.com/zp5bvKZOQJ — عبدالرحمن راضي السحيمي ( ابو بتال ) (@e7_9s) November 21, 2021

وزعم السحيمي أنه نقل هذه المعلومة من عدة مصادر موثوقة.

مضيفا:”ونحن نتحدى إبن سلمان نشر فيديو بالصوت والصورة والتاريخ والساعة يظهر محمد بن نايف على قيد الحياة بدون فربكة الفيديو ؟”.

كما نسب حساب آخر لمصادر مجهولة لم يسمها، خبر وفاة محمد بن نايف ولي العهد السعودي السابق. وقال إن السلطات الحاكمة في السعودية تتكتم على الامر.

مصادرنا:

وفاة محمد بن نايف ولي العهد السعودي السابق والسلطات الحاكمة في #السعودية تتكتم على الامر..

توفي في السجن قبل أيام وأن الرياض لم تعلن بعد وفاته بأمر من محمد بن سلمان وأن جثته في المشرحة.#الحشد_الشعبي والمقاومة 💪✌️ pic.twitter.com/g0xa30Bdyk — ابو اسد الله الحشداوي (@AlkabeeAsd) November 22, 2021

مضيفا:”توفي في السجن قبل أيام والرياض لم تعلن بعد وفاته بأمر من محمد بن سلمان وجثته في المشرحة.”

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بينما كذب حساب آخر باسم “رجل دولة” هذه الأنباء، وقال إن “ما يُشاع عن وفاة سمو الأمير محمد بن نايف غير صحيح.”

ما يُشاع عن وفاة سمو الأمير محمد بن نايف غير صحيح. — رجل دولة (@Stateman_KSA) November 22, 2021

وشدد ناشط آخر على أن هذا الخبر هو بالتأكيد إشاعة، وقال:”لو كان صحيحًا لصدر بيان من الديوان الملكي بذلك، هل تتوقع أيضًا إخفاء إعلان وفاته.”

بالتأكيد إشاعة ولو كان صحيحًا لصدر بيان من الديوان الملكي بذلك ،

هل تتوقع أيضًا إخفاء إعلان وفاته !!!

شقيقة أمير المنطقة الشرقية ويخدم وطنه بكل إخلاص وأبن أخيه وزيرًا للداخلية !!! — SA💚 (@KkRoeeskk) November 22, 2021

مضيفا:”شقيقه أمير المنطقة الشرقية ويخدم وطنه بكل إخلاص وأبن أخيه وزيرًا للداخلية.”

فيما رصدت (وطن) مئات التغريدات عبر تويتر انتشرت بشكل مفاجئ تدعوا للأمير محمد بن نايف، بالسلامة وأن يحفظه الله دون ذكر السبب.

وقال حساب باسم (صقر الجوف) إن معارضون سعوديون في الخارج أفادوا بوجود أنباءً عن وفاة ولي العهد الأسبق “محمد بن نايف” المعتقل بأوامر من ولي العهد الحالي محمد بن سلمان، وسط تكتم سعودي رسمي.

#السعوديه #ال سلول.

أفاد معارضون سعوديون في الخارج بوجود أنباءً عن وفاة ولي العهد الأسبق “محمد بن نايف” المعتقل بأوامر من ولي العهد الحالي محمد بن سلمان، وسط تكتم سعودي رسمي — صقر الجوف ( أنصارالله ) (@gBDj68xGUz0wFtZ) November 22, 2021



ودون حساب آخر:”انباء متواترة عن وفاة محمد بن نايف بأحد السجون السعودية وسط تكتم اعلامي شديد.”

عاجل انباء متواترة عن وفاة محمد بن نايف بأحد السجون السعودية وسط تكتم اعلامي شديد pic.twitter.com/vRdDgs9Tzd — Iraqii (@Iraqii94) November 22, 2021

محمد بن نايف

ويشار إلى أنه كان ينظر إلى محمد بن نايف على أنه الحليف السعودي الأكثر ثقة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وقد شغل ابن نايف منصب وزير الداخلية في المملكة اعتبارا من 2012 قبل أن يصبح وليًا للعهد بعد ثلاث سنوات، قبل أن يطيح به ابن سلمان ويعتقله بعدها.

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أفادت في تقرير سابق لها بأن محامين يعملون لصالح وزير الداخلية وولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، حذروا من أنه تعرض لحملة ممنهجة في الإنترنت قد تعرض حياته للخطر.

وأكدت الصحيفة وقتها أن المحامين توجهوا إلى شركة “يوتيوب” بطلب حذف فيديو يزعم تورط بن نايف في مؤامرة للإطاحة بولي العهد الحالي الأمير محمد بن سلمان.

وأشار المحامون إلى أن الفيديو قد يؤدي إلى تنفيذ عمليات انتقامية خطيرة ضد موكلهم.

لكن “يوتيوب” لم تتخذ بعد أي إجراءات لحذف الشريط.

وكذّب المحامون في رسالتهم إلى “يوتيوب” الادعاءات الواردة في الفيديو التي تنص على أن بن نايف طليق. وشوهد مؤخرا برفقة الفائز المفترض في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن.

وقال المحامون أن موكلهم في الواقع لا يزال قيد الحبس في بلده منذ مارس مع تقييد وصول أفراد عائلته إليه.

مضيفين أن ولاء محمد بن نايف لمحمد بن سلمان كان ولا يزال ثابتا.

وبالتوازي مع نشر هذا الفيديو تم الكشف حسب تقرير الصحيفة، عن سيل من التغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن بن نايف كان جزءا من مخطط لـ”الدولة العميقة” يقوده الحزب الديمقراطي الأمريكي بهدف إسقاط الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن الكشف عن هذا المخطط أسفر عن عزل ولي العهد السابق عام 2017.