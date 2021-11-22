وادي الحمص بالقدس المحتلة من جديد .. الاحتلال يهدم 11 وحدة سكنية

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، بعملية هدم واسعة لـ11 شقة سكنية في منطقة وادي الحمص، بين بلدتي دار صلاح وصور باهر بين بيت لحم والقدس المحتلتين.

وقال رئيس لجنة خدمات وادي الحمص حمادة حمادة لـ”وطن“، إن أكثر من 400 جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبرفقة قرابة 10 آليات عسكرية اقتحمت المنطقة على جانبي الجدار العنصري والذي هو على شكل سلك شائك، وقامت بقصه، وطوقت المنطقة.

وأوضح “حمادة” أنّ قوات الاحتلال، أخبرت السكان بعملية الهدم. مضيفاً أنها تتذرع وجود قرار من محكمة الاحتلال العليا، يقضي بعملية الهدم بحجة قرب البناء الفلسطيني من الجدار العنصري.

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وأكد حمادة أن قوات الاحتلال أخرجت المواطنين السكانين في أربع شقق سكنية في عمارتين مبنيتين على مقربة من الجدار جهة القدس المحتلة، وهدمتهما.

كما أقدمت تلك القوات على هدم عمارة سكنية مكونة من ست شقق على جهة الجدار من الضفة الغربية المحتلة.

هدم سابق

ويقول حمادة لــ”وطن” إن هذه ليس المرة الأولى التي يتم فيها هدم هذه الشقق.

ففي منتصف عام 2019، هدم الاحتلال أكثر من 70 وحدة سكنية في عدة عمارات بحجة أنها قريبة من الجدار العنصري. رغم أن سكان المنطقة حصل عشرات منهم على أذونات ترخيص من الحكم المحلي الفلسطيني. كون المنطقة مصنفة ” أ” وفق اتفاق أوسلو، أي أنها تابعة أمنيا ومدنيا للسلطة الفلسطينية.

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إلا أن الاحتلال بنى هذا الجدار على شكل سلك شائك بعد انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000، بين العمارات السكنية للفلسطينيين.

وهدف الاحتلال من وراء ذلك الهدم إلى ضم أكبر منطقة من بلدة صور باهر إلى القدس المحتلة. إضافة لعزل المنطقة عن امتدادها الطبيعي الموصل إلى بلدة دار صلاح شرق بيت لحم.

كما قال رئيس لجنة خدمات وادي الحمص إن منطقة وادي الحمص يعيش فيها قرابة 6 آلاف فلسطيني، في مناطق مصنفة “أ” و”ب” و”ج” وفق اتفاق أوسلو.

وأشار إلى هؤلاء ضمن 30 ألف نسمة يعيشون في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة.