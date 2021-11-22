موعد ومعلق مباراة تشيلسي ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق تشيلسي مواجهة نارية وقوية أمام المنافس الضيف يوفنتوس مساء. يوم الثلاثاء، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “ستامفورد بريدج”.

موعد مباراة تشيلسي ويوفنتوس

وستنطلق المباراة بين تشيلسي ويوفنتوس عند الساعة الحادية عشر مساءً. بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، قطر، البحرين، العراق، اليمن، الكويت، أما بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا في تمام الساعة العاشرة مساءً.

لكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الثانية عشر مساءً، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين فريق المستضيف تشيلسي ويوفنتوس عبر شبكة قنوات .”beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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وستبث المباراة عبر “beIN Sports HD 2” .لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11547، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب عمودي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6.

Plenty of #UCL build-up to come on The 5th Stand! 👊 pic.twitter.com/G9TMIAXS4p — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 22, 2021

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات. ” beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة فريق تشيلسي

وسيدخل المدرب الألماني “توماس توخيل” بتشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف يوفنتوس، حيث سيكون في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

أما في خط الدفاع سيكون كلاً من: سيزار أزبليكويتا، روديجي، تياجو سيلفا، بينما سيكون في خط الوسط، ماركوس ألونسو، ماتيو كوفاسيت، جورجينو.

كما سيأتي في هجوم تشكيلة الفريق كلاً من اللاعبين، تيمو فيرنر، هودسون أودوي، حكيم زياش، بينما سيغيب .روميلو لوكاكو عن المباراة بسبب الإصابة.

تشكيلة فريق يوفنتوس

وسيلعب المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، في تشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره المستضيف تشيلسي، حيث سيكون في حراسة المرمى فويتشيك شتشيسني.

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بينما في دفاع الفريق سيكون كلاً من: أليكس ساندرو، جورجيو كيلليني، دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي.

أما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: وستون مكيني، رودريغو بيتانكور، ديان كولوسيفسكي، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، كييزا، ألفارو موراتا، باولو ديبالا.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر فريق يوفنتوس صدارة ترتيب المجموعة المنافسة في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، كما وجاء منافسه فريق تشيلسي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

(المصدر: وطن + تويتر)