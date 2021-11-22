موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يخوض فريق مانشستر يونايتد مواجهة صعبة أمام المستضيف فياريال الإسباني مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات. دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب ” لا سيراميكا”.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال

وستنطلق صافرة الأمسية الكروية بين كلا الفريقين في تمام. الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، بينما ستكون عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة .” السعودية”، واليمن، العراق، قطر، البحرين، الكويت.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة السابعة إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات .”beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا “Champions League”.

اقرأ المزيد: موعد مباراة برشلونة وبنفيكا والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1”. الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات .” Sports beIN” الرياضة، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الجديد المؤقت مايكل كاريك بتشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف فياريال، حيث سيتواجد في حراسة دافيد دي خيا.

🗣 كاريك: "يدور في بالي تشكيل الفريق غدًا، أنا أعرف النادي جيدًا". "علينا التطلع للأمام وليس الخلف. أنظر إلى نفسي وعلى ما يمكن أن أفعل لتحسينه".#يونايتد | #دوري_الأبطال pic.twitter.com/PPuLTtCzAn — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) November 22, 2021

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف،أما في خط الوسط سيكون .كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، دوني فان دي بيك، خوان ماتا.

اقرأ المزيد: موعد ومعلق مباراة تشيلسي ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق، أنتوني مارسيال، أماد ديالو، كريستيانو رونالدو.

تشكيلة فريق فياريال

وسيدخل المدرب أوناي إمري في تشكيلة أساسية في مواجهة الضيف مانشستر يونايتد، حيث سيتواجد في حراسة المرمى جيرونيمو رولي.

LIVE: Sigue en directo la Rueda de prensa previa al Manchester United https://t.co/HR13D44vnE — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 22, 2021

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: خوان فويث، عيسى ماندي، بيرفس إستوبينان، وفي خط الوسط سيكون كلاً من: ألفونسو بيدرازا، يريمي بينو، داني باريخو، مانو تريغيروس، أما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: جيرارد مورينو، باو توريس، بولاي ديا.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل في صدارة الترتيب فريق مانشستر يونايتد برصيد 7 نقاط، متساويًا بذلك مع منافسه فريق فياريال .بنفس النقاط خلال منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

(المصدر: وطن + تويتر)