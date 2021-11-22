موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة - وطن يغرد خارج السرب
مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في دوري أبطال أوروبا
مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في دوري أبطال أوروبا
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موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كتب فارس أبو شيحة
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يخوض فريق مانشستر يونايتد مواجهة صعبة أمام المستضيف فياريال الإسباني مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات. دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب ” لا سيراميكا”.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال

وستنطلق صافرة الأمسية الكروية بين كلا الفريقين في تمام. الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، بينما ستكون عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة .” السعودية”، واليمن، العراق، قطر، البحرين، الكويت.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة السابعة إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات .”beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا “Champions League”.

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كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1”. الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات .” Sports beIN” الرياضة، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الجديد المؤقت مايكل كاريك بتشكيلة أساسية أمام نظيره المستضيف فياريال، حيث سيتواجد في حراسة دافيد دي خيا.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من، هاري ماغواير، لوك شاو، فيل جونز، فيكتور لينديلوف،أما في خط الوسط سيكون .كلاً من اللاعبين، برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز، دوني فان دي بيك، خوان ماتا.

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وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق، أنتوني مارسيال، أماد ديالو، كريستيانو رونالدو.

تشكيلة فريق فياريال

وسيدخل المدرب أوناي إمري في تشكيلة أساسية في مواجهة الضيف مانشستر يونايتد، حيث سيتواجد في حراسة المرمى جيرونيمو رولي.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: خوان فويث، عيسى ماندي، بيرفس إستوبينان، وفي خط الوسط سيكون كلاً من: ألفونسو بيدرازا، يريمي بينو، داني باريخو، مانو تريغيروس، أما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: جيرارد مورينو، باو توريس، بولاي ديا.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويحتل في صدارة الترتيب فريق مانشستر يونايتد برصيد 7 نقاط، متساويًا بذلك مع منافسه فريق فياريال .بنفس النقاط خلال منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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